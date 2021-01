Mê mệt với nhan sắc của nữ quân nhân lực lượng Dù Trung Quốc

Truyền thông Trung Quốc trừu mến gọi những nữ quân nhân trong lực lượng nhảy dù của nước này là các "mỹ nhân không kẻ mắt". Do yêu cầu của đặc thù của lực lượng quân đội, các nữ binh lính của Trung Quốc đều không được trang điểm, không để móng tay và không để tóc dài. Tuy nhiên, dù phải khoác lên mình bộ quân phục không hề "hợp mốt" cũng như không được trang điểm, những binh lính nữ này vẫn có một vẻ đẹp mê hồn. Lực lượng dù toàn nữ quân nhân của Quân đội Trung Quốc được kiểm tra trước khi lên máy bay thực hiện diễn tập. Đơn vị lính dù toàn nữ giới của Quân đội Trung Quốc. Giống như nhiều lực lượng khác trên thế giới, Trung Quốc cũng có những đơn vị đặc biệt gồm toàn binh lính nữ. Những nữ quân nhân này sẽ được sử dụng trong các lực lượng đặc biệt, hoặc đơn giản là được điều động tới khu vực đóng quân nhanh chóng bằng đường dù. Giống với Việt Nam, nữ giới muốn thi vào các trường quân đội của Trung Quốc đều phải có thành tích rất cao, do chỉ tiêu cho nữ của các trường này là không nhiều. Đây chính là lý do những nữ binh này được người dân Trung Quốc ngưỡng mộ. Không chỉ có nhan sắc và thể chất, ý chí của những nữ binh lính Trung Quốc còn phải cao hơn bình thường, do môi trường sống trong quân đội rất đặc thù. Theo thống kê, nữ giới chiếm khoảng 5% tổng quân số của Quân đội Trung Quốc - tương đương với khoảng 60.000 người. Tuy nhiên chủ yếu trong số này là các sĩ quan phục vụ bàn giấy, số lượng nữ binh lính phục vụ trong các đơn vị tác chiến là rất ít - nếu không muốn nói là "đếm trên đầu ngón tay". Nguồn ảnh: Sina. Những "tỷ tỷ" xinh như mộng trong Quân đội Trung Quốc.

