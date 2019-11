Tàu ngầm đời mới Nhật Bản càng ngày càng đắt, liệu có "xắt ra miếng"?

Đầu tháng 11 vừa rồi, Nhật đã hạ thuỷ tàu ngầm phi hạt nhân thứ hai của mình được đóng theo lớp Soryu cải biên. Khác với những tàu ngầm lớp Soryu trước đây, đây là tàu ngầm Soryu thứ hai được Nhật trang bị công nghệ pin Li-ion. Nguồn ảnh: Jason007. Việc sử dụng pin Li-ion được cho là một trong những yếu tố khiến giá thành của tàu ngầm Soryu này cao đột biến so với những chiếc cùng lớp khác nhưng sử dụng công nghệ pin cũ. Nguồn ảnh: Jason007. Cụ thể, tàu ngầm mới nhất vừa được Nhật hạ thuỷ có số thân SS 512 với giá thành đóng mới lên tới 64 triệu Yên Nhật - tương đương với khoảng 566 triệu USD. Trong khi đó những chiếc Soryu đóng theo công nghệ cũ có giá chỉ 51 tỷ Yên Nhật - khoảng 450 triệu USD. Nguồn ảnh: Jason007. Giá thành chênh lệch này được cho là do pin Li-ion có giá đắt hơn nhiều so với các loại pin cũ được sử dụng phổ biến trên tàu ngầm trước đây. Nguồn ảnh: Jason007. Về cơ bản, pin Li-ion là loại pin được sử dụng phổ biến trong điện thoại thông minh ngày nay. Loại pin này có khả năng giữ năng lượng lớn hơn, cung cấp cống suất đầu ra mạnh hơn nhiều so với pin thông thường. Nguồn ảnh: Jason007. Ngoài ra, pin Li-ion không cần tới acid như các loại pin thông thường (pin ướt) hiện đang được sử dụng trên các tàu ngầm điện - diesel kiểu cũ. Vậy nên pin Li-ion sẽ chiếm ít không gian hơn và có trọng lượng nhẹ hơn. Nguồn ảnh: Jason007. Mặc dù vậy, thiết kế động cơ diesel của tàu ngầm Soryu sử dụng pin Li-ion cũng sẽ phải thay đổi do loại pin này cần động cơ diesel mạnh hơn để có thể nạp điện. Ngoài ra, việc mang động cơ diesel công suất mạnh hơn cũng được cho là sẽ khiến tàu ngầm này trở nên ồn hơn khi sử dụng động cơ diesel di chuyển trên mặt nước. Nguồn ảnh: Jason007. Một nguyên tắc cơ bản mà mọi tàu ngầm sử dụng động cơ diesel đều tuân theo từ cách đây cả thế kỷ đó là khi nổi, tàu sẽ sử dụng động cơ diesel để di chuyển và sạc pin cho tàu ngầm. Khi lặn, do không còn không khí để chạy động cơ diesel, tàu sẽ sử dụng động cơ điện từ pin để di chuyển. Nguồn ảnh: Jason007. Do động cơ điện có công suất đầu ra tốt hơn nhiều và ít bị hao hụt so với động cơ diesel nên khi lặn, tàu ngầm sẽ có tốc độ cao hơn so với khi sử dụng động cơ diesel khi nổi. Nguồn ảnh: Jason007. Mời độc giả xem Video: Tàu ngầm lớp Scopene - Tàu ngầm sử dụng động cơ điện - diesel hiện đại bậc nhất NATO hiện nay.

Đầu tháng 11 vừa rồi, Nhật đã hạ thuỷ tàu ngầm phi hạt nhân thứ hai của mình được đóng theo lớp Soryu cải biên. Khác với những tàu ngầm lớp Soryu trước đây, đây là tàu ngầm Soryu thứ hai được Nhật trang bị công nghệ pin Li-ion. Nguồn ảnh: Jason007. Việc sử dụng pin Li-ion được cho là một trong những yếu tố khiến giá thành của tàu ngầm Soryu này cao đột biến so với những chiếc cùng lớp khác nhưng sử dụng công nghệ pin cũ. Nguồn ảnh: Jason007. Cụ thể, tàu ngầm mới nhất vừa được Nhật hạ thuỷ có số thân SS 512 với giá thành đóng mới lên tới 64 triệu Yên Nhật - tương đương với khoảng 566 triệu USD. Trong khi đó những chiếc Soryu đóng theo công nghệ cũ có giá chỉ 51 tỷ Yên Nhật - khoảng 450 triệu USD. Nguồn ảnh: Jason007. Giá thành chênh lệch này được cho là do pin Li-ion có giá đắt hơn nhiều so với các loại pin cũ được sử dụng phổ biến trên tàu ngầm trước đây. Nguồn ảnh: Jason007. Về cơ bản, pin Li-ion là loại pin được sử dụng phổ biến trong điện thoại thông minh ngày nay. Loại pin này có khả năng giữ năng lượng lớn hơn, cung cấp cống suất đầu ra mạnh hơn nhiều so với pin thông thường. Nguồn ảnh: Jason007. Ngoài ra, pin Li-ion không cần tới acid như các loại pin thông thường (pin ướt) hiện đang được sử dụng trên các tàu ngầm điện - diesel kiểu cũ. Vậy nên pin Li-ion sẽ chiếm ít không gian hơn và có trọng lượng nhẹ hơn. Nguồn ảnh: Jason007. Mặc dù vậy, thiết kế động cơ diesel của tàu ngầm Soryu sử dụng pin Li-ion cũng sẽ phải thay đổi do loại pin này cần động cơ diesel mạnh hơn để có thể nạp điện. Ngoài ra, việc mang động cơ diesel công suất mạnh hơn cũng được cho là sẽ khiến tàu ngầm này trở nên ồn hơn khi sử dụng động cơ diesel di chuyển trên mặt nước. Nguồn ảnh: Jason007. Một nguyên tắc cơ bản mà mọi tàu ngầm sử dụng động cơ diesel đều tuân theo từ cách đây cả thế kỷ đó là khi nổi, tàu sẽ sử dụng động cơ diesel để di chuyển và sạc pin cho tàu ngầm. Khi lặn, do không còn không khí để chạy động cơ diesel, tàu sẽ sử dụng động cơ điện từ pin để di chuyển. Nguồn ảnh: Jason007. Do động cơ điện có công suất đầu ra tốt hơn nhiều và ít bị hao hụt so với động cơ diesel nên khi lặn, tàu ngầm sẽ có tốc độ cao hơn so với khi sử dụng động cơ diesel khi nổi. Nguồn ảnh: Jason007. Mời độc giả xem Video: Tàu ngầm lớp Scopene - Tàu ngầm sử dụng động cơ điện - diesel hiện đại bậc nhất NATO hiện nay.