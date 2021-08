Rùng mình với quy trình thử nghiệm vũ khí siêu khắc nghiệt của Nga

Nếu một nhà sản xuất vũ khí, muốn sản phẩm của mình được quân đội Nga chấp nhận, họ sẽ phải gửi nó đến một cơ sở thử nghiệm ở ngoại ô Moscow, để thực hiện 80 cuộc thử nghiệm "tra tấn"cực đoan liên tục. Những thử nghiệm này được tiến hành để kiểm tra độ tin cậy, hỏa lực, độ chính xác, công thái học và nhiều khía cạnh khác của vũ khí, để tìm hiểu xem vũ khí có phù hợp với các điều kiện chiến đấu khắc nghiệt và không thể đoán trước được hay không. "Những cuộc thử nghiệm này được tiến hành từ sau Thế chiến II, khi các hệ thống vũ khí của Liên Xô phải vượt qua được những thử nghiệm khắc nghiệt". Ilya Davidov, Giám đốc cơ sở thử nghiệm của TSNIITOCHMASH cho biết. Tất cả các loại vũ khí muốn trang bị trong Quân đội Nga phải có độ bền cao, có khả năng chống bụi bẩn, nước, lửa, lạnh và nhiễm bẩn lâu dài. Những vũ khí đó phải được thử nghiệm trong điều kiện thời tiết sa mạc, Bắc Cực và nhiệt đới. Theo ông Davidov, các thử nghiệm mà các kỹ sư tiến hành tại cơ sở này là những thử nghiệm khắc nghiệt nhất trên thế giới, và chỉ một số loại vũ khí có thể vượt qua. Ví dụ chỉ có xe bọc thép hạng nhẹ của Nga, mới phải cùng lúc băng qua sông, đầm lầy và đồi cát, mà không được thay đổi khung gầm hay các bộ phận thiết yếu khác. Đó là chưa kể chúng tôi là những người duy nhất tạo ra những chiếc xe tăng bơi, có thể bắn trên đường vượt sông; ông Davidov khẳng định. Hầu hết các cuộc kiểm tra được thực hiện tại cơ sở thử nghiệm đều được coi là “bí mật”. Tuy nhiên, một số trong số đó có thể được tiết lộ và được đoàn làm phim của tờ Russia Beyond tận mắt chứng kiến. Theo các kỹ sư của cơ sở này, những thử nghiệm khó khăn nhất mà một loại vũ khí có thể trải qua là thử nghiệm liên tiếp giữa nhiệt, cát, nước và nhiệt độ cực lạnh. Hãy cùng nhìn lại quá trình thử nghiệm khẩu AK-74M cổ điển, khẩu súng trường tấn công chính của Nga đã được đưa vào sử dụng trong 50 năm qua. Trước khi được quân đội Liên Xô chấp nhận, nguyên mẫu của nó đã liên tiếp trải qua các cuộc thử nghiệm này. Lúc đầu, khẩu AK-74M được đặt trong một vỏ bọc giống như lò nướng, nơi kim loại của nó được nung nóng lên đến +60 độ C. Ngay sau đó, các kỹ sư cho vũ khí nghỉ một vài phút và sau đó niêm phong nó trong một căn phòng mô phỏng các cơn bão sa mạc Sahara. Lúc này một chuyên gia thử nghiệm sẽ dùng khẩu súng đó bắn hết phát này đến phát bắn khác, trong khi các hạt cát nhỏ bám vào các cơ cấu vũ khí và các bộ phận nhạy cảm nhất của nó. Sau đó (nếu vũ khí vẫn còn hoạt động), người ta sẽ mang khẩu AK-74M đầy bụi này đến buồng "mưa nhiệt đới". Ở nơi này, tất cả các hạt cát nhỏ đều hóa lỏng và biến thành những bùn đất nhão, có thể ngăn cản tất cả các bộ phận chuyển động của súng hoạt động. Nếu một vũ khí đạt điểm "A" và "sống sót" trong cuộc thử nghiệm này, kỹ sư sẽ đặt nó vào một thứ giống như một chiếc tủ lạnh khổng lồ. Ở đây, khẩu súng trường, với tất cả các bộ phận hiện đang ẩm ướt, bẩn thỉu, bị đóng băng trong nhiệt độ -60 độ C. Davidov kết luận: “Chỉ khi vũ khí vượt qua thành công tất cả các thử nghiệm hoạt động này, chúng tôi mới chuyển sang giai đoạn tiếp theo, đó là xem liệu nó có phù hợp với binh lính hay không, có đủ mạnh để xuyên thủng các bộ áo giáp hiện đại và có triển vọng được trang bị hay không”. Nguồn ảnh: Guns. Cận cảnh cách thức hoạt động của khẩu súng trường tấn công AK-47 huyền thoại. Nguồn ảnh: 3Dcut.



