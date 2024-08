Quyết tâm chiến lược, Nga vẫn duy trì thế trận tấn công toàn tuyến

Kursk hiện là mặt trận trung tâm của xung đột Nga-Ukraine

Hiện tại theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, trọng tâm của cuộc xung đột Nga-Ukraine là mặt trận Kursk của Nga, chứ không phải chiến trường Ukraine.

Tờ Forbes của Mỹ cho biết, rạng sáng 6/8, Quân đội Ukraine bất ngờ tiến hành cuộc đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga. Quy mô lực lượng đột kích ban đầu ước tính khoảng một nghìn quân, và hiện giờ đã tăng lên vài nghìn quân.

Theo các blogger quân sự, được hỗ trợ bởi các nhóm UAV và hỏa lực pháo binh hạng nặng, các đơn vị Ukraine đã nhanh chóng đột nhập vào khu vực Kursk của Nga, với chính diện lên tới 40 km và chiều sâu tới 10 km. Một số đơn vị trinh sát có thể tiến sâu hơn nữa vào bên trong lãnh thổ Nga.

Tình hình đã ổn định sau khi Nga tăng viện binh để ngăn chặn đà tiến của Ukraine, song Kiev cũng đang nhanh chóng điều động lực lượng tăng viện đến mặt trận Kursk.

Ukraine từng đột kích vào vùng biên giới Nga, nhưng với quy mô nhỏ hơn và không kéo dài như hiện nay. Điều này làm dấy lên câu hỏi, tại sao Quân đội Ukraine có thể đột kích vào Kursk dễ dàng như vậy sau hơn 2 năm xung đột?

Lính đánh thuê Wagner của Nga đã có mặt tại chiến trường Kursk. Ảnh: Topwar.

Cuộc chiến Nga-Ukraine kéo dài gần 900 ngày, Quân đội Nga vẫn kiên trì chiến lược “tiến chậm nhưng chắc”. Mặc dù có nhiều thông tin cho rằng, Quân đội Nga đang chuyển quân từ các mặt trận khác về Kursk, nhưng xét về tình hình chung ở tiền tuyến, Quân đội Nga vẫn duy trì thế trận tấn công.

Trước đó, Tướng Budanov, Giám đốc Tổng cục Tình báo quân sự Ukraine (GUR), cho biết sẽ mất từ 1,5 đến 2 tháng trước khi cường độ tấn công của Quân đội Nga giảm bớt. Dựa trên tất cả các nguồn thông tin có thể khẳng định rằng, nhận định của Tướng Budanov sẽ rất chính xác. Quân đội Ukraine ở tiền tuyến sẽ tiếp tục phải chiến đấu kiên cường trong một hoặc hai tháng nữa.

Nhiều khả năng do kiểm soát thông tin, nên trang quân sự Deep State không cập nhật diễn biến của quân Ukraine ở Kursk. Nhưng trên chiến trường Ukraine, quân Nga tiếp tục tiến lên, từng bước áp sát thành phố chiến lược Pokrovsk ở phía đông tỉnh Donetsk. Ở hướng New York-Toretsk, thị trấn New York sắp thất thủ...

Hiện tại, hướng tấn công chính của Quân đội Nga vẫn là Pokrovsk và chưa thấy thông tin liên quan về việc Quân đội Nga triển khai quân tiếp viện cho khu vực Kursk từ đây. Ngay cả những thông tin không thể xác nhận, có vẻ như Quân đội Nga sẽ không từ bỏ việc tấn công vị trí chiến lược Pokrovsk.

Mặt trận Donetsk ngày 13/8, khu vực màu nâu đỏ là vùng do Nga kiểm soát. Nguồn: ISW.

Tuy nhiên, về phía Kharkov, do quân Ukraine tiếp tục tiến lên và quân Nga có thể điều quân từ đây tới giải cứu Kursk, nên quân Nga có khả năng sẽ ngừng tiếp tục tấn công và chuyển sang thế trận phòng thủ. Theo tin của Viện Nghiên cứu chiến tranh Mỹ (ISW) ngày 12/8, cho biết Quân đội Nga đang chuẩn bị rút khỏi Volchansk và bắt đầu rút lui khỏi khu vực rừng ở bờ nam sông.

Vitaly Sarantsev, phát ngôn viên mặt trận Kharkov của Quân đội Ukraine, xác nhận thông tin này và tiết lộ rằng, số lượng binh sĩ Nga đang bị mắc kẹt tại nhà máy vật liệu xây dựng ở Volchansk vẫn còn khoảng 40 người. Hiện Quân đội Nga đang thực hiện tiếp tế thực phẩm, nước uống, thuốc men và đạn dược bằng UAV, nhưng họ không thể rút lui.

Có vẻ như ngay từ đầu quân Ukraine đã không có ý định tiêu diệt quân Nga đang bị bao vây tại đây, mà thay vào đó đã kêu gọi đầu hàng.

Nhìn chung, việc Quân đội Ukraine xâm nhập Kursk đã có tác động lớn, khiến Kursk trở thành nơi hỗn loạn, do nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga nằm cách biên giới không xa.

Bản đồ chiến sự trên hướng mặt trận Kursk. Nguồn: Blind.

Mặc dù giới lãnh đạo và chỉ huy Lực lượng Vũ trang Nga có phần “hơi choáng” vì cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào Kursk, nhưng nó không đủ để tạo đòn bẩy cho toàn bộ mặt trận. Quân đội Ukraine vẫn quyết tâm về mặt chiến lược và duy trì thế trận tấn công ở hầu hết các khu vực trên toàn mặt trận. Điều này đáng được công nhận.

Paul Lonzheimer, Phó Tổng biên tập tờ nhật báo Bild của Đức, là một phóng viên chiến trường hoạt động tích cực ở tiền tuyến, đã đưa ra một số thông tin có thể khiến những người ủng hộ Ukraine không vui, mặc dù thông tin này được hầu hết những người đối thoại đều quan tâm; đó là Quân đội Ukraine được khích lệ trước kết quả ở Kursk, nhưng một số người đối thoại không hài lòng với điều đó và cho biết: "Làm thế nào chúng ta có thể tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn ở Kursk, khi chúng ta gặp phải những vấn đề khó khăn ở khu vực Donetsk, nơi chúng ta cần vũ khí, đạn dược và quan trọng nhất là quân số? Tình trạng thiếu quân ở một số khu vực trên tiền tuyến là một trong những vấn đề lớn nhất của Quân đội Ukraine hiện nay”.

Mặc dù có nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy, Nga đang bị động về tình hình ở Kursk, nhưng nhiều binh sĩ Ukraine đặt câu hỏi, liệu Kursk có phải là khu vực có thể giữ được lâu dài, sau khi Ukraine chiếm đóng hay không và làm thế nào để hỗ trợ hậu cần cho Quân đội Ukraine ở đó? Về việc đổi vùng Kursk bị chiếm đóng lấy lãnh thổ Ukraine bị Quân đội Nga chiếm đóng, thực sự chỉ là “một giấc mơ” và cực kỳ khó xảy ra.

Xe tăng T-62 của Sư đoàn xe tăng số 47, Tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 của Nga đã bắt đầu xuất hiện ở Martinovka. Ảnh: TASS.

Chúng ta sẽ không bình luận về việc trao đổi Kursk lấy lãnh thổ Ukraine bị quân đội Nga chiếm đóng, đây là vấn đề của Kiev và Moscow. Tuy nhiên, xét từ tình hình hiện tại, với điều kiện đưa quân đến Kursk và duy trì một lượng quân dự bị nhất định, Quân đội Ukraine sẽ rất khó khăn khi có thể tiếp tục giữ vững tiền tuyến với sức mạnh hiện tại.

Các mặt trận khác đang ở thế bất lợi cho Quân đội Ukraine, nhưng sẽ không thể sụp đổ nhanh chóng. Ban lãnh đạo cao nhất của Quân đội Ukraine đã tiến hành các cuộc kiểm tra căng thẳng trong gần một năm. Đặc biệt, sự hỗ trợ quân sự của phương Tây và việc huấn luyện tân binh đang phát triển tốt. Dự kiến trong vài tuần nữa, nhiều đơn vị Quân đội Ukraine mới thành lập xuất hiện trên tiền tuyến.

The Economist: Nga không chuyển quân đến Kursk như Ukraine tính toán

Tạp chí The Economist của Anh có bài viết, Quân đội Nga không rút các đơn vị ở tiền tuyến đến khu vực Kursk như Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đang mong chờ. The Economist cho rằng, Quân đội Nga sẽ tái triển khai các đơn vị từ khu vực Kharkov đến khu vực biên giới và những đơn vị đang tiến vào Donbass sẽ tiếp tục công việc chiến đấu của họ.

“Chỉ huy của họ không phải là những kẻ ngốc, họ đang chuyển lực lượng, nhưng không nhanh như chúng ta mong muốn. Họ biết rằng, chúng tôi không thể mở rộng hướng tiến công thêm 80 hay 100 km”, The Economist trích dẫn nguồn riêng từ một sĩ quan Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine.

Lính Ukraine tập kết lực lượng ở khu vực Sumy, chuẩn bị tiến vào Kursk. Ảnh: Ukrinform.

Vị sĩ quan nay cũng cho biết, chiến dịch đột nhập vùng Kursk đã được lên kế hoạch từ lâu, nhưng chỉ có các sĩ quan cấp cao của Bộ Tổng tham mưu mới biết về việc này. Các đơn vị chỉ biết về hoạt động ngay trước khi nó bắt đầu.

Phóng viên của The Economist đã cố gắng nói chuyện với ba quân nhân của Quân đội Ukraine, những người này nói rằng họ đã được điều động từ các hướng khác chỉ một ngày trước cuộc tấn công và thậm chí không được nghỉ ngơi hợp lý.

Theo những người lính Ukraine được hỏi, cuộc tiến công của họ vào khu vực Kursk cũng không hề suôn sẻ. Các đơn vị dẫn đầu thường phải hứng chịu cái gọi là “hỏa lực thiện chiến”; đặc biệt là Không quân Nga đã liên tục nã bom và tên lửa vào đầu họ.

Tính toán của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine dựa trên việc điều động các đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất tới khu vực biên giới Nga. Và các tướng lĩnh của Kiev gọi kết quả chiến dịch Kursk này là “sự nâng cao về tinh thần” của quân đội.

Điều đáng chú ý là Quân đội Nga đã ngay lập tức triển khai lực lượng lính dù và thủy quân lục chiến ở khu vực Kursk. Ngoài ra, những người lính điều khiển UAV giàu kinh nghiệm nhất của Nga đã được triển khai tới khu vực; nhiệm vụ của họ là xác định những địa điểm mà quân Ukraine tập trung quân số và vũ khí, trực tiếp tiến hành tấn công và điều chỉnh hỏa lực cho pháo binh bắn phá.