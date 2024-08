9 lữ đoàn Nga phản công suốt đêm, “bắt sống” sĩ quan Ukraine

Sau khi trận chiến Kursk bắt đầu, giới quan sát bất ngờ phát hiện Quân đội Ukraine lần này đã chuẩn bị rất kỹ càng, hoàn toàn không giống cuộc đột kích biên giới năm 2023. Lần này, chiến thuật của Quân đội Ukraine được phối hợp chặt chẽ hơn, họ đã đột phá biên giới Nga trong thời gian ngắn và kiểm soát hàng trăm km2 của khu vực Kursk trong thời gian rất ngắn. Nga cũng thừa nhận nhóm quân Ukraine này có kinh nghiệm chiến đấu và không ngừng tìm kiếm sơ hở trong tuyến phòng thủ của Nga, thông qua tác chiến điện tử và nhiều chiến thuật khác nhau. Khi quân Ukraine tìm thấy điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Nga, họ sẽ sử dụng các phân đội xe tăng và thiết giáp tiến hành các cuộc đột kích tốc độ cao. Theo sau các phân đội đột kích của Ukraine là thê đội hai, tiếp tục dọn dẹp chiến trường và bắt đầu tận dụng các điều kiện địa hình, để xây dựng công sự phòng ngự. Lối đánh này của Quân đội Ukraine không hề giống một cuộc quấy rối thông thường, mà giống việc biến Kursk thành đầu cầu phản công trên lãnh thổ Nga hơn. Theo thông tin chiến trường của Bộ Quốc phòng Nga, Quân đội Ukraine hiện đang buộc phải vượt sông Pushel và tiến vào làng Plehovo. Đồng thời, các nhóm nhỏ quân Ukraine cũng đã được phát hiện ở khu vực Cherkaskoye Porichnoye và Kosica đang phát động tấn công. Theo quan sát, nhóm quân Ukraine này tiến vào Nga về số lượng không lớn, việc chiếm giữ hàng trăm km lãnh thổ không phải là vấn đề đặc biệt cấp bách. Tuy nhiên, tác động lớn nhất là nó bộc lộ vấn đề phòng thủ của Nga, khi “người khổng lồ” đang phải chiến đấu ác liệt trên chính lãnh thổ của mình. Điều này có nghĩa là Quân đội Ukraine hoàn toàn có thể thay đổi chiến lược và tự mình chiến đấu với Quân đội Nga. Quân Nga tấn công vào lãnh thổ Ukraine, trong khi quân Ukraine thực hiện chiến lược “vây Ngụy cứu Triệu” và phản công sâu vào nội địa Nga. Đối với Nga, cuộc phản công của Quân đội Ukraine vào Kursk là một đòn quá hiểm và bất ngờ, vì vậy Nga phải nhanh chóng đánh bại hoàn toàn Quân đội Ukraine xâm nhập lãnh thổ bằng bất cứ giá nào, và khiến những đội quân Ukraine này không thể quay trở lại. Nếu không, sau trận chiến này, Quân đội Ukraine sẽ tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga thường xuyên hơn. Theo truyền thông phương Tây, Nga hiện đã triển khai lực lượng tiếp viện tinh nhuệ từ tiền tuyến Ukraine tới hướng Kursk. Trong số đó có Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 38 và 64 thuộc Tập đoàn quân số 35 của Quân đội Nga triển khai tại Zaporozhye. Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ, thuộc Tập đoàn quân 20 Nga đóng quân trên bán đảo Crimea, để nhanh chóng triển khai quân tiếp viện. Theo mệnh lệnh chiến đấu hỏa tốc do Quân đội Nga ban hành, tất cả 9 lữ đoàn chiến đấu tinh nhuệ của Quân đội Nga đã tiến vào chiến trường Kursk trong vòng 48 giờ. Quân đội Ukraine lúc đầu chỉ chiến đấu với lực lượng biên phòng Nga, nên mới có thể tạo được bước đột phá lớn như vậy trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, khi lực lượng chủ lực của Quân đội Nga tiến vào chiến trường Kursk, quân Ukraine sẽ gặp nhiều khó khăn. Quân đội Nga tiết lộ rằng, lực lượng đặc biệt Chechen Akhmat đã gia nhập Lữ đoàn thủy quân lục chiến 810 của Hạm đội Biển Đen và đang tiến hành một cuộc phản công từ phía đông nam Suja. Giao tranh ác liệt đã nổ ra với Quân đội Ukraine từ Gvo đến Plehovo. Cùng lúc đó, Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 144 của Quân khu Leningrad của Quân đội Nga cũng xuất hiện ở khu vực xung quanh Suja. Sau khi quân Ukraine tiến vào thị trấn Suja, họ đã bị Quân đội Nga bao vây và không thể nhận được quân tiếp viện và hậu cần. Để cắt đứt tuyến đường tiếp viện của Ukraine, Quân đội Nga đã sử dụng lực lượng không quân chiến thuật và pháo binh tầm xa để chặn quân tiếp viện của Ukraine. Máy bay tiêm kích bom Su-34 của Nga đã thả bom nhiệt áp nhằm vào các vị trí triển khai của Quân đội Ukraine, khiến quân Ukraine bị thiệt hại nặng. Quân đội Nga thậm chí còn sử dụng tên lửa Iskander tấn công một đoàn xe của Quân đội Ukraine. Có thể thấy, Quân đội Nga hiện nay đã sẵn sàng chiến đấu cao nhất và sẽ kiên quyết chiến đấu, cho đến khi đánh bật toàn bộ quân Ukraine ra khỏi khu vực biên giới và thậm chí thành lập “vùng đệm an toàn” ngay trên lãnh thổ Ukraine. Trang Topwar của Nga cho biết, đã được vài ngày kể từ khi Quân đội Ukraine tiến vào khu vực Kursk, quân Nga cuối cùng đã thoát khỏi tình trạng “choáng váng”, sau khi tổ chức phản công hiệu quả, buộc tốc độ cuộc tấn công của Ukraine phải chậm lại. Hãng tin Sputnik của Nga dẫn lời Thống đốc khu vực Kursk, ông Alexei Smirnov tiết lộ, nhiều dân quân Nga đã bắt đầu tổ chức các nhóm để bắt giữ tù binh Ukraine. Đồng thời, những dân quân này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc trinh sát và phá hoại. Được biết, một sĩ quan Ukraine đang tìm kiếm nguồn nước ở khu vực Kolenev của vùng Kursk thì chạm trán với một thợ săn người địa phương tên là Yuri Vedrashko. Người thợ săn đã bắt sống sĩ quan Ukraine và đưa anh ta đến khu vực quân Nga đóng quân. Việc Quân đội Ukraine tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Nga nói chung là có ưu điểm và nhược điểm. Một khía cạnh có lợi cho Ukraine là nó khiến Nga thực sự lo lắng, đồng thời cũng ép Quân đội Nga rút quân khỏi chiến tuyến Ukraine và quay trở lại phòng thủ, làm gián đoạn việc triển khai Quân đội Nga, giúp làm giảm bớt áp lực lên mặt trận Ukraine ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, nhược điểm là nó sẽ càng khơi dậy sự giận dữ của Nga để tấn công nhiều mục tiêu hơn ở Ukraine. Một cuộc tấn công quy mô lớn vào đất liền Nga, cũng là cái cớ tạo cơ hội cho Moscow tuyên chiến ở quy mô lớn. Khi đó, Nga không chỉ có lính đánh thuê và lính hợp đồng chiến đấu ở Ukraine, mà đồng nghĩa với việc quân đội chính quy của Nga (có lính nghĩa vụ), sẽ có thể can thiệp hợp lý vào cuộc chiến, và Ukraine sẽ hoàn toàn gặp khó khăn hơn nữa. (Nguồn ảnh: Sputnik, TASS, Ukrinform, Telegram).

