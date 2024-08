Tướng vệ binh Chechnya thông báo tình hình mới nhất ở khu vực Kursk

Theo Tướng Alaudinov, ban đầu, khi quân Ukraine vừa xâm chiếm khu vực Kursk của Nga, tình hình rất khó khăn vì quân Nga ở khu vực biên giới này mỏng yếu, việc tiếp viện bị gián đoạn. Sau đó, việc tăng cường lực lượng và nguồn lực đã giúp đẩy lùi quân Ukraine xâm nhập. Đến thời điểm hiện tại, tính bất ngờ của phía Ukraine đã hết và những nhiệm vụ cấp bách của quân Nga về điều quân đã được hoàn thành và các hoạt động bài bản đang được tiến hành để tiêu diệt quân Ukraine trên đất Nga. Tướng Alaudinov cho biết, vào ngày 11/8, ngay từ sáng sớm (lúc 07h30), quân Ukraine bắt đầu tấn công vào Martynovka. Chỉ riêng xung quanh Martynovka, quân Nga đã phá hủy 14 phương tiện cơ giới của Ukraine, bao gồm xe tăng, xe bọc thép chở quân Stryker, 1 xe chiến đấu bộ binh BMP, xe chiến đấu bộ binh Marder, xe bọc thép M113, 1 xe bán tải. Tướng Alaudinov cũng cho biết, đảm nhiệm chiến đấu trên hướng này của quân Nga là sự phối hợp giữa lực lượng đặc biệt Akhmat của vệ binh Chechnya với Lữ đoàn đặc biệt số 2 và Lữ đoàn thủy quân lục chiến của “Cụm quân phía Bắc”, hiện đang hoạt động trong khu vực này Tướng Alaudinov nhấn mạnh rằng, đó chỉ là riêng trên hướng của đơn vị vệ binh Chechnya, đã phá hủy được nhiều trang bị của địch như vậy, nhưng quá trình tương tự cũng đang diễn ra ở các khu vực khác của mặt trận, khi nhiều vũ khí, trang bị và quân số của Ukraine đã bị tiêu diệt. Theo Tướng Alaudinov, quân Ukraine được trang bị đầy đủ và tương đối hiện đại, một số quân Ukraine tiến vào khu vực Kursk là người nước ngoài, vũ khí trang bị là súng tiểu liên M16. Tướng Alaudinov cũng cho biết, tình hình đang dần ổn định, bởi vì quân Nga đã nắm chắc kẻ thù đang ở đâu và đến đâu. Theo trang Topwar của Nga, tính đến 14h ngày 12/8, sau khi xâm chiếm vùng Kursk, quân Ukraine đã thiệt hại ít nhất 170 đơn vị thiết bị quân sự, bao gồm xe tăng T-64, xe chiến đấu bộ binh Marder và Bradley, xe bọc thép Cossack, pháo tự hành Bogdan; xe bọc thép MAXX Pro, hệ thống phòng không Buk, nhiều biến thể khác nhau của xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh do Liên Xô và Ukraine sản xuất, xe ô tô, xe chở dầu, trạm tác chiến điện tử. Theo tính toán của tờ Topwar, Lực lượng Vũ trang Ukraine chịu tổn thất chỉ trong một tuần đột nhập vào lãnh thổ Nga, còn nhiều hơn so với cuộc phản công mùa hè năm ngoái, khi nhiệm vụ của cuộc phản công là “tiến tới biên giới Crimea”, nhưng cuối cùng họ chỉ có thể đánh chiếm tuyến phòng ngự phía trước của Nga ở làng Rabotino, Verbovoye và một số ngôi làng tại đó. Tổn thất về trang bị của Quân đội Ukraine trong hai tuần đầu tiên của cuộc phản công mùa hè năm 2023, trung bình khoảng 27 chiếc xe cơ giới (theo các nguồn khác là không dưới 35 chiếc) mỗi ngày. Tổn thất hiện nay ở khu vực Kursk về mặt trang bị, cũng tương đương với tổn thất của quân Ukraine trong cuộc phản công mùa hè 2023. Những tổn thất như vậy đặt ra câu hỏi liệu Lực lượng Vũ trang Ukraine có thực sự gặp vấn đề nghiêm trọng về vũ khí, đạn dược hay tất cả chỉ là “sương mù chiến tranh” khét tiếng? Khi để thực hiện một chiến dịch tấn công vào lãnh thổ Nga, Kiev sẽ phải cần cả quân số và vũ khí. Theo các chuyên gia phương Tây, Quân đội Ukraine sẽ phải rút ít nhất 3-4 lữ đoàn khỏi mặt trận Donbass cùng với trang thiết bị để tiến hành cuộc tiến công vào khu vực Kursk. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine thực tế đã rút một số đơn vị, tuy nhiên tại mặt trận Donbass, hiện chưa có đột phá đáng kể. Rất có thể, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã lấy phần lớn binh lính và trang thiết bị cho cuộc tiến công vào khu vực biên giới Kursk từ những lữ đoàn đến từ biên giới phía bắc Ukraine, bao gồm từ các vùng Kiev và Zhytomyr, giáp biên giới với Belarus. Hãng tin nhà nước Ukraine Ukrinform vào ngày 12/8 cho biết, Tổng thống Ukraine Zelensky tối 10/11 lần đầu tiên thừa nhận, hành động quân sự của Ukraine tại Kursk trong bài phát biểu qua video. Ông nói, Nga đã phát động 2.000 cuộc tấn công xuyên biên giới từ Kursk vào mùa hè này bằng pháo binh, UAV và tên lửa. "Mọi cuộc tấn công như vậy, xứng đáng được đáp trả công bằng", ông Zelensky nói với người dân Ukraine trong bài phát biểu buổi tối. Một quan chức an ninh Ukraine cho biết, nước này đã triển khai hàng chục nghìn binh sĩ tham gia tấn công Kursk, nhằm nắm quyền chủ động chiến trường, sau nhiều tháng Nga tiến quân chậm chạp ở miền đông Ukraine. Cuộc tấn công kéo dài một tuần nay của Ukraine, đã khiến Quân đội Nga phải khẩn cấp huy động lực lượng dự bị, xe tăng, máy bay chiến đấu, pháo binh và UAV nhằm ngăn chặn cuộc tấn công này. Tại khu vực tỉnh Sumy của Ukraine giáp khu vực Kursk, các phóng viên đã chứng kiến dòng xe thiết giáp và xe tăng dài đang chạy hướng về phía biên giới Nga. Đoàn xe bọc thép được sơn phù hiệu hình tam giác màu trắng, dường như để phân biệt chúng với các khí tài được sử dụng ở Ukraine. Trong khi đó, các bức ảnh chụp từ trên không cho thấy xe tăng Ukraine hoạt động bên trong lãnh thổ Nga. (Nguồn ảnh: Ukrinform, TASS, Sputnik).

