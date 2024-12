Đòn trả đũa bằng 5 tên lửa Kinzhal vào Cục An ninh Ukraine

Ngày 20/12, Quân đội Nga (RFAF) đã chính thức phát động đợt tấn công trả đũa nhằm vào Ukraine, sau khi Kiev thực hiện các vụ ám sát các quan chức quân sự cấp cao của Nga. Bắt đầu từ sáng 20/12, thủ đô Kiev của Ukraine lần lượt bị tấn công bởi loạt tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa siêu thanh Kinzhal, UAV tự sát Geran-2. Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Để đáp trả các hành động của chính quyền Ukraine với sự hỗ trợ của phương Tây, RFAF đã sử dụng vũ khí chính xác tầm xa để tấn công vào sở chỉ huy của Cơ quan An ninh Ukraine, Cục thiết kế Luch, nơi nghiên cứu và phát triển tên lửa chống hạm Neptune, các bệ phóng tên lửa tầm xa Alder và các trận địa tên lửa phòng không Patriot ở Kiev”. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, RFAF đã thực hiện 24 vụ tấn công vào các mục tiêu quân sự của Ukraine và cơ sở hạ tầng năng lượng liên quan trong vòng một tuần. Về vụ tấn công trả đũa của RFAF, Quân đội Ukraine (AFU) tuyên bố: “Vào ngày 20, AFU đã bắn hạ 5 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và 40 UAV tự sát Geran-2”. Chính quyền Kiev cũng xác nhận trên mạng xã hội Telegram, ít nhất một người thiệt mạng và 12 người bị thương sau khi RFAF phóng 5 tên lửa đạn đạo vào thủ đô của Ukraine vào sáng ngày 20/12. Theo Không quân Ukraine, Nga thực hiện vụ tấn công bằng 5 tên lửa đạn đạo Iskander-M (hoặc KN-23 do Triều Tiên chế tạo), cùng với ít nhất 60 UAV tự sát Geran-2. Chính quyền Ukraine tuyên bố, lực lượng phòng không của họ bắn hạ toàn bộ tên lửa và hầu hết UAV. Tuy nhiên, các mảnh vỡ gây thiệt hại dưới mặt đất (?) khiến 13 người thương vong, ngoài ra vụ tấn công còn gây hư hại 630 ngôi nhà, 16 cơ sở y tế. Một số đại sứ quán ở Kiev cũng bị hư hại. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tòa nhà trụ sở của Cơ quan An ninh Ukraine được chọn làm mục tiêu để RFAF trả thù cho Trung tướng Igor Kirillov, Tư lệnh Binh chủng Hóa học của RFAF bị ám sát. Đây cũng là một trong những đòn trả đũa “sơ bộ” của RFAF với Ukraine, vì đã sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS và tên lửa hành trình Storm Shadow tấn công vào khu vực Rostov của Nga. Hiện trường vụ tấn công của Nga vào Kiev, làm một số ô tô bốc cháy và phát nổ trên đường phố. Được biết, ít nhất 4 vụ nổ lớn và ít nhất một vụ nổ bị ngăn chặn đã xảy ra ở Kiev. Mạng xã hội Ukraine đưa tin, Kiev bị tấn công bằng 8 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và tên lửa siêu thanh Kinzhal (Dagger). Ông Klitschko, thị trưởng Kiev, cho biết: "Các mảnh vỡ của tên lửa Nga rơi xuống các quận Golosevsky, Solomensky, Shevchenkovsky và Dniprovsky của thủ đô, khiến ô tô bốc cháy". Trong khi Bộ Quốc phòng Nga khẳng định cuộc tấn công đã đạt mục tiêu đề ra. Đối mặt với việc Ukraine thực hiện các vụ ám sát chỉ huy cấp cao của Nga, RFAF dốc toàn lực tiến hành trả đũa vào các mục tiêu ở Ukraine, trong đó có cơ quan an ninh Ukraine. Theo các nhà phân tích, có thể đây mới chỉ là “màn dạo đầu”, Moscow sẽ có thể tấn công Kiev bằng tên lửa tầm trung siêu thanh Oreshnik, mà họ đã tiến hành thử nghiệm trong thực chiến. Trước đó, cơ quan tình báo Ukraine đã thuê sát thủ ám sát Tư lệnh Binh chủng hóa học RFAF bằng vụ nổ trực tiếp ở trung tâm thành phố Moscow. Một vị tướng cấp cao như vậy bị ám sát ngay trước cửa nhà, chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Thật không thể tin được rằng, lực lượng an ninh Nga lại sơ hở đến như vậy? Do vậy, để thực hiện đòn trả đũa, RFAF tiến hành tập kích ồ ạt vào trung tâm ra mệnh lệnh của Ukraine, và có thể nhận thấy, cả Moscow và Kiev trực tiếp bước vào giai đoạn tiêu diệt những yếu nhân của nhau. Tuy nhiên, đòn trả đũa của Moscow thực sự quyết liệt, khi đánh thẳng vào trung tâm ra quyết định của Ukraine. Ông Stepanov, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Mỹ Latinh, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nói với hãng thông tấn TASS, “Các cuộc tấn công đáp trả của chúng tôi không phải là nỗ lực đơn lẻ, mà là những nỗ lực có hệ thống, nhằm loại bỏ các năng lực quân sự và trung tâm kiểm soát của Ukraine”, “Các thông tin hiện có cho thấy, ngoài các cơ sở năng lượng, các căn cứ quân sự của lực lượng tình báo ủy nhiệm NATO đã bị tấn công, bao gồm một căn cứ của nhóm đặc nhiệm Alpha thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và một căn cứ CIA”, ông Stepanov nêu rõ. Ngoài vụ đánh tấn công lớn vào ngày 20/12, đêm 19/12, Quân đội Nga đã sử dụng 8 tên lửa hành trình và UAV tự sát Geran-2 tấn công thủ đô Kiev của Ukraine, gây ra hỏa hoạn gần sân bay Boryspil, một kho vũ khí lớn của NATO đã bị nổ tung. Ngoài ra, cũng có thông tin về các cuộc tấn công tại các khu vực Kherson và Cherkasy của Ukraine. Trong vụ tấn công lớn ngày 20/12, quân đội Nga đã phóng liên tiếp 5 tên lửa siêu thanh Kinzhal vào tòa nhà Cục An ninh ở thủ đô Kiev của Ukraine, đánh trúng mục tiêu và được cho là đã phá hủy tòa nhà Cục An ninh Ukraine và các cơ sở ngầm. Vụ tấn công bằng tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga vào Cục An ninh Kiev cũng cho thấy, tên lửa siêu thanh có thể đánh bại hệ thống phòng không hiện có của hầu hết các quốc gia trên thế giới, nếu họ phóng nhiều hơn 3 tên lửa trong một loạt. (Nguồn ảnh: CNN, Kyiv Post, Ukrinform). >>>Mời độc giả xem thêm video: Lộ diện UAV của Ukraine là "cơn ác mộng" đối với Quân đội Nga.

Ngày 20/12, Quân đội Nga (RFAF) đã chính thức phát động đợt tấn công trả đũa nhằm vào Ukraine, sau khi Kiev thực hiện các vụ ám sát các quan chức quân sự cấp cao của Nga. Bắt đầu từ sáng 20/12, thủ đô Kiev của Ukraine lần lượt bị tấn công bởi loạt tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa siêu thanh Kinzhal, UAV tự sát Geran-2. Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Để đáp trả các hành động của chính quyền Ukraine với sự hỗ trợ của phương Tây, RFAF đã sử dụng vũ khí chính xác tầm xa để tấn công vào sở chỉ huy của Cơ quan An ninh Ukraine , Cục thiết kế Luch, nơi nghiên cứu và phát triển tên lửa chống hạm Neptune, các bệ phóng tên lửa tầm xa Alder và các trận địa tên lửa phòng không Patriot ở Kiev”. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, RFAF đã thực hiện 24 vụ tấn công vào các mục tiêu quân sự của Ukraine và cơ sở hạ tầng năng lượng liên quan trong vòng một tuần. Về vụ tấn công trả đũa của RFAF, Quân đội Ukraine (AFU) tuyên bố: “Vào ngày 20, AFU đã bắn hạ 5 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và 40 UAV tự sát Geran-2”. Chính quyền Kiev cũng xác nhận trên mạng xã hội Telegram, ít nhất một người thiệt mạng và 12 người bị thương sau khi RFAF phóng 5 tên lửa đạn đạo vào thủ đô của Ukraine vào sáng ngày 20/12. Theo Không quân Ukraine, Nga thực hiện vụ tấn công bằng 5 tên lửa đạn đạo Iskander-M (hoặc KN-23 do Triều Tiên chế tạo), cùng với ít nhất 60 UAV tự sát Geran-2. Chính quyền Ukraine tuyên bố, lực lượng phòng không của họ bắn hạ toàn bộ tên lửa và hầu hết UAV. Tuy nhiên, các mảnh vỡ gây thiệt hại dưới mặt đất (?) khiến 13 người thương vong, ngoài ra vụ tấn công còn gây hư hại 630 ngôi nhà, 16 cơ sở y tế. Một số đại sứ quán ở Kiev cũng bị hư hại. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tòa nhà trụ sở của Cơ quan An ninh Ukraine được chọn làm mục tiêu để RFAF trả thù cho Trung tướng Igor Kirillov, Tư lệnh Binh chủng Hóa học của RFAF bị ám sát. Đây cũng là một trong những đòn trả đũa “sơ bộ” của RFAF với Ukraine, vì đã sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS và tên lửa hành trình Storm Shadow tấn công vào khu vực Rostov của Nga. Hiện trường vụ tấn công của Nga vào Kiev, làm một số ô tô bốc cháy và phát nổ trên đường phố. Được biết, ít nhất 4 vụ nổ lớn và ít nhất một vụ nổ bị ngăn chặn đã xảy ra ở Kiev. Mạng xã hội Ukraine đưa tin, Kiev bị tấn công bằng 8 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và tên lửa siêu thanh Kinzhal (Dagger). Ông Klitschko, thị trưởng Kiev, cho biết: "Các mảnh vỡ của tên lửa Nga rơi xuống các quận Golosevsky, Solomensky, Shevchenkovsky và Dniprovsky của thủ đô, khiến ô tô bốc cháy". Trong khi Bộ Quốc phòng Nga khẳng định cuộc tấn công đã đạt mục tiêu đề ra. Đối mặt với việc Ukraine thực hiện các vụ ám sát chỉ huy cấp cao của Nga, RFAF dốc toàn lực tiến hành trả đũa vào các mục tiêu ở Ukraine, trong đó có cơ quan an ninh Ukraine. Theo các nhà phân tích, có thể đây mới chỉ là “màn dạo đầu”, Moscow sẽ có thể tấn công Kiev bằng tên lửa tầm trung siêu thanh Oreshnik, mà họ đã tiến hành thử nghiệm trong thực chiến. Trước đó, cơ quan tình báo Ukraine đã thuê sát thủ ám sát Tư lệnh Binh chủng hóa học RFAF bằng vụ nổ trực tiếp ở trung tâm thành phố Moscow. Một vị tướng cấp cao như vậy bị ám sát ngay trước cửa nhà, chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Thật không thể tin được rằng, lực lượng an ninh Nga lại sơ hở đến như vậy? Do vậy, để thực hiện đòn trả đũa, RFAF tiến hành tập kích ồ ạt vào trung tâm ra mệnh lệnh của Ukraine, và có thể nhận thấy, cả Moscow và Kiev trực tiếp bước vào giai đoạn tiêu diệt những yếu nhân của nhau. Tuy nhiên, đòn trả đũa của Moscow thực sự quyết liệt, khi đánh thẳng vào trung tâm ra quyết định của Ukraine. Ông Stepanov, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Mỹ Latinh, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nói với hãng thông tấn TASS, “Các cuộc tấn công đáp trả của chúng tôi không phải là nỗ lực đơn lẻ, mà là những nỗ lực có hệ thống, nhằm loại bỏ các năng lực quân sự và trung tâm kiểm soát của Ukraine”, “Các thông tin hiện có cho thấy, ngoài các cơ sở năng lượng, các căn cứ quân sự của lực lượng tình báo ủy nhiệm NATO đã bị tấn công, bao gồm một căn cứ của nhóm đặc nhiệm Alpha thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và một căn cứ CIA”, ông Stepanov nêu rõ. Ngoài vụ đánh tấn công lớn vào ngày 20/12, đêm 19/12, Quân đội Nga đã sử dụng 8 tên lửa hành trình và UAV tự sát Geran-2 tấn công thủ đô Kiev của Ukraine, gây ra hỏa hoạn gần sân bay Boryspil, một kho vũ khí lớn của NATO đã bị nổ tung. Ngoài ra, cũng có thông tin về các cuộc tấn công tại các khu vực Kherson và Cherkasy của Ukraine. Trong vụ tấn công lớn ngày 20/12, quân đội Nga đã phóng liên tiếp 5 tên lửa siêu thanh Kinzhal vào tòa nhà Cục An ninh ở thủ đô Kiev của Ukraine, đánh trúng mục tiêu và được cho là đã phá hủy tòa nhà Cục An ninh Ukraine và các cơ sở ngầm. Vụ tấn công bằng tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga vào Cục An ninh Kiev cũng cho thấy, tên lửa siêu thanh có thể đánh bại hệ thống phòng không hiện có của hầu hết các quốc gia trên thế giới, nếu họ phóng nhiều hơn 3 tên lửa trong một loạt. (Nguồn ảnh: CNN, Kyiv Post, Ukrinform). >>>Mời độc giả xem thêm video: Lộ diện UAV của Ukraine là "cơn ác mộng" đối với Quân đội Nga.