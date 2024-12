Quân đội Nga và Ukraine giao tranh quyết liệt ở phía nam Pokrovsk

Giao tranh ở khu vực thành phố Pokrovsk, nằm ở phía tây tỉnh Donetsk của Ukraine đã nóng trở lại, sau một thời gian tạm thời đóng băng. Hiện các trận đánh ác liệt giữa hai bên, đang diễn ra chủ yếu ở khu vực phía nam thành phố, xung quanh khu vực đầu cầu ở làng Shevchenko, nằm kề thành phố. Theo thông tin từ các kênh bán quân sự của Nga, các đơn vị chiến đấu thuộc Cụm quân Trung tâm của Quân đội Nga (RFAF), sau khi giành được đầu cầu Shevchenko vào tuần trước, đã tiếp tục tấn công làng Peschanoe ở bên cạnh làng Shevchenko và cũng là khu vực ngoại ô của Pokrovsk. Hiện hai bên đang giao tranh quyết liệt tại đó. Trong bản tin chiến trường của Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/12 cho biết. RFAF trong tuần qua, từ ngày 14 đến ngày 20/12, đã đánh bật Quân đội Ukraine (AFU) ra khỏi 10 khu dân cư. Đặc biệt, các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm tiếp tục tiến công theo hướng Pokrovsky, giành quyền kiểm soát các ngôi làng Novopustynka, Pushkino. Cũng trong buổi họp báo trên, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn video ghi lại trận đánh chiếm làng Novopustynka, nằm ở phía nam Pokrovsk. Trong cuộc tấn công, các đơn vị xung kích của Cụm quân Trung tâm, với sự hỗ trợ của xe bọc thép, pháo binh và UAV FPV, đã chiếm được ngôi làng ở phía nam đầu cầu Shevchenko. Minh chứng việc Cụm quân Trung tâm RFAF chiếm được làng Novopustynka là việc hai người lính Nga đã trèo lên nóc tòa nhà Hội đồng của làng Novopustynka và cắm cờ Nga. Tất cả được camera của UAV của Nga ghi lại và phát lên các nền tảng mạng internet. Đơn vị của Cụm quân Trung tâm đảm nhiệm tấn công làng Novopustynka, chính là Tiểu đoàn bộ binh cơ giới 1, thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 15. Như vậy từ đầu cầu Shevchenko ban đầu, RFAF đã mở rộng khu vực kiểm soát rộng ra với diện tích hơn một trăm km vuông. Nhìn bản đồ chiến trường Liveuamap của Lầu Năm góc cho thấy, trên thực tế, Novopustynka và các khu định cư lân cận khác đã bị RFAF chiếm giữ từ trước đó và RFAF tiến xa hơn rất nhiều, vượt qua trục đường T-0515 về phía tây. Thông tin của Bộ Quốc phòng Nga có lẽ đến hơi chậm, vì từ làng Novopustynka, RFAF đã tiến về phía tây, tới làng Novovasylivka, cách đó tới 5 km. Trong khi các nguồn tin công khai của Ukraine cho biết, hiện RFAF đang giành lợi thế ở khu vực Kurakhove, nhưng bị “mắc kẹt” ở Pokrovsk. Nhưng kênh Rybar lại cho biết, RFAF thay vì tấn công trực diện từ phía đông Pokrovsk, đã chuyển bao vây thành phố từ sườn phía nam, với đòn hiểm là chiếm đầu cầu Shevchenko. Hiện các trận đánh giằng co chủ yếu diễn ra ở các làng phía nam Pokrovsk, dọc theo trục đường T-0515, từ Pokrovsk tới đường cao tốc H15 Kurakhove-Zaporozhye, bên trong làng Peschanoye, đến ga xe lửa Chunishino (đông nam Pokrovsk) và phía tây nam của làng Shevchenko, dọc theo đường sắt. Theo dõi trên bản đồ chiến sự của tất cả các bên, có thể nhận thấy, bộ chỉ huy RFAF có ý định hoàn thành việc đột phá các tuyến phòng thủ bên ngoài của cụm Pokrovsk ở nhiều nơi cùng một lúc, mục đích là tạo thế bao vây Pokrovsk và Mirnograd. Đồng thời phát hiện các lỗ hổng phòng ngự, để đột phá sâu hơn vào đó. Kênh Military Summary đưa tin, Cụm quân Trung tâm của RFAF đang tiến công mạnh ở phía nam hướng thành phố Pokrovsk; hiện họ đã áp sát làng Ukrainka từ đầu cầu Pushkino và Novojelyzavetivka, và “làm phẳng các điểm lõm” giữa các ngôi làng mà họ đã kiểm soát. Trong bối cảnh bất ngờ để mất tiền đồn Shevchenko, Bộ Tổng tham mưu AFU không thụ động ngồi yên để RFAF tạo thế bao vây Pokrovsk. Nên nhớ là thành phố Pokrovsk chỉ cách tiền đồn Shevchenko bằng một ngôi làng rất nhỏ là Belgiyka và đó chính là địa giới hành chính của Pokrovsk. Vì vậy, để ngăn RFAF tấn công đột phá vào Pokrovsk từ hướng nam, Bộ Tổng tham mưu AFU lập tức điều Lữ đoàn xung kích Azov số 3 tăng viện cho hướng Shevchenko. Đơn vị này có tiếng chiến đấu khá lỳ đòn, bởi vì có nhiều binh sĩ mang tư tưởng dân tộc cực đoan; ngoài ra Lữ đoàn Azov số 3 còn biên chế tới 6 tiểu đoàn bộ binh, giống như một sư đoàn bộ binh thiếu. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một đơn vị mạnh với những chiến binh đầy nhiệt huyết cũng không giúp ích được gì cho AFU; như một quân nhân Ukraine đã nói, "cuộc phản công vào Shevchenko đã thất bại". Thậm chí cựu nghị sĩ Ukraine Igor Mosiychuk từng là người phụ trách quan hệ công chúng của nhóm Azov cực đoan bắt đầu than vãn về điều này, nói rằng "hơn một nửa lữ đoàn không tồn tại". Mặc dù đó chỉ là lời cường điệu của ông Mosiychuk, nhưng tình hình quân phòng thủ Ukraine ở phía nam Pokrovsk thực sự đã trở nên nghiêm trọng và cuộc phản công của Lữ đoàn Azov đã bị thất bại, do hỏa lực dữ dội của RFAF. Hơn nữa, quân Nga còn đang nhanh chóng mở rộng đầu cầu từ hướng này. Có thể nhận thấy kế hoạch tấn công chung của Bộ Tổng tham mưu RFAF vừa rõ ràng, vừa hợp lý. Pokrovsk được AFU phòng thủ rất tốt và RFAF tấn công trực diện vào đây là tương đương với việc “nướng quân”. Tuy nhiên, việc kiểm soát các ngôi làng xung quanh, tạo thế bao vây, khiến cho vị thế của AFU ở trong thành phố Pokrovsk trở nên bi đát. Điều nguy hiểm với quân phòng thủ Ukraine ở Pokrovsk đó là trong hai con đường chính từ Pokrovsk về phía tây, thì hiện có một con đường cách vị trí tiền phương của RFAF chỉ có 3 km, con đường còn lại cách đó 8km. Trong khi cuộc tấn công của RFAF vẫn tiếp tục, Pokrovsk dần bị bao vây theo chiến thuật quen thuộc “3 vây + 1 chặn” của RFAF; đặc biệt là việc khống chế các con đường tiếp tế cho thành phố. Nhiệm vụ của RFAF trong chiến dịch mùa đông đó là biến Pokrovsk thành một cái bẫy cho AFU và nhốt quân Ukraine ở trong đó; còn RFAF sẽ khống chế các con đường vào thành phố, khiến các lực lượng Ukraine phòng thủ trong thành phố lâm vào cảnh “sống còn khổ hơn chết”. (Nguồn ảnh: Topwar, Liveuamap, Ukrinform, CNN). >>>Mời độc giả xem thêm video: Sức mạnh súng cối triệt âm Gall Nga sử dụng trên chiến trường Ukraine.

