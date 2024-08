Quân đội Ukraine đã kiểm soát 28 khu dân cư ở tỉnh Kursk của Nga

Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, quyền thống đốc vùng Kursk, Alexei Smirnov, cho biết, Quân đội Ukraine hiện đang kiểm soát 28 khu dân cư trong khu vực. Tình hình vẫn còn khó khăn, hiện quân Ukraine đã thâm nhập sâu vào lãnh thổ vùng Kursk là 12 km, chiều rộng của mặt trận là khoảng 40 km. Ông Smirnov cũng nhấn mạnh, tình hình của khoảng 2.000 dân ở những khu định cư này vẫn chưa rõ. Chính quyền khu vực tiếp tục làm việc, để xác định nơi ở và tình trạng của những người này, đồng thời thực hiện các biện pháp tổ chức hỗ trợ nhân đạo và sơ tán khỏi các khu vực xung đột. Hiện phía Ukraine tuyên bố kiểm soát 44 khu dân cư ở khu vực Kursk. Tuy nhiên, không có bằng chứng trực tiếp về điều này và những thông tin như vậy, nhằm mục đích thông tin sai lệch cho người dân. Trong khi đó, những hình ảnh vệ tinh được công bố gần đây ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng tại trạm đo khí Sudzha và trạm kiểm soát cùng tên ở khu vực Kursk. Các hình ảnh cho thấy một trong những tòa nhà hành chính của nhà ga gần như bị phá hủy hoàn toàn và một trong những địa điểm lắp đặt thiết bị đo lường cũng bị hư hại. Bất chấp sự tàn phá này, công ty khí đốt Nga Gazprom cho biết, việc vận chuyển khí đốt đến châu Âu qua trạm Sudzha vẫn tiếp tục như thường lệ. Bản cập nhật buổi sáng của công ty xác nhận rằng, bất chấp sự cố, không có sự gián đoạn nào đối với việc cung cấp khí đốt dọc tuyến đường ống này. Trạm Sudzha đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu và bất kỳ sự gián đoạn nào đối với hoạt động của trạm này đều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với nguồn cung cấp năng lượng trên lục địa này. Tuy nhiên, theo đại diện của Gazprom, các biện pháp an toàn và khả năng dự trữ, đã giúp duy trì sự ổn định của hệ thống dẫn khí ngay cả trong điều kiện trạm Sudzha bị hỏng. Trong khi đó, giao tranh tại khu vực Kursk của Nga vẫn diễn ra ác liệt, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Quân đội Nga đã sử dụng trực thăng vũ trang Mi-28 và Ka-52 đã tiêu diệt nơi tập trung quân và vũ khí của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) bằng tên lửa Whirlwind có độ chính xác cao. Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp, cuộc tấn công bằng trực thăng vũ trang đã gây cho quân Ukraine nhiều tổn thất nặng nề. Những chiếc trực thăng vũ trang này được trang bị hệ thống dẫn đường và vũ khí hiện đại, đã nhanh chóng xác định và đánh trúng mục tiêu. Hoạt động chiến đấu diễn ra trong bối cảnh không quân phối hợp chặt chẽ với các đơn vị mặt đất. Trong khi đó trên mạng xã hội đã đăng tải đoạn phim về hoạt động phục kích do lực lượng vệ binh Chechnya của Quân đội Nga, thực hiện nhằm vào đoàn xe bọc thép chở quân BTR-4E của Ukraine, tại một trong những khu dân cư của vùng Kursk đã xuất hiện trên mạng. Một đoạn video được truyền thông lan truyền cho thấy, quân Chechnya đã sử dụng súng phóng lựu chống tăng cầm tay B41, bắn phá dữ dội vào đoàn xe bọc thép của Ukraine đang di chuyển qua các đường phố của khu dân cư. Đoạn video cho thấy, các chiến binh của đơn vị Chechnya, ẩn náu trong các nơi trú ẩn, chờ đợi các xe bọc thép của Ukraine tiếp cận và nổ súng gần như thẳng vào mục tiêu. Các xe bọc thép của Ukraine nổ súng đánh trả dữ dội khi đang di chuyển. Giao tranh ở khu vực Kursk vẫn tiếp diễn, trong khi Lực lượng Vũ trang Ukraine tiếp tục điều động lực lượng lớn sang lãnh thổ Nga. Tuy nhiên báo chí phương Tây tiếp tục hoài nghi về tương lai của việc Lực lượng Vũ trang Ukraine tiếp tục xâm nhập vùng Kursk. Tờ Financial Times (FT) ngày 12/8 đưa tin về những tổn thất nghiêm trọng mà Lực lượng Vũ trang Ukraine đang phải gánh chịu trong một chiến dịch chưa rõ tương lai. Một phóng viên của FT đã đến thăm khu vực chiến đấu và cho biết, một số lượng lớn xe cứu thương của Ukraine hoạt động ở các khu vực thuộc vùng Sumy, giáp biên giới với Nga. FT viết: “Người Ukraine đang chịu thiệt hại lớn, nhiều xe cứu thương và xe bọc thép y tế đang hướng tới và rời khỏi tiền tuyến”. Phóng viên FT cũng cho biết, cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Kursk bắt đầu khá nhanh, nhưng ngay sau đó, Không quân Nga bắt đầu ném bom, dẫn đến tổn thất nghiêm trọng cả về quân số, vũ khí, trang bị của Ukraine. (Nguồn ảnh: FT, Topwar, TASS). Quân Chechnya phục kích xe cơ giới Ukraine đột nhập vào vùng Kursk của Nga. Nguồn: Telegram.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, quyền thống đốc vùng Kursk, Alexei Smirnov, cho biết, Quân đội Ukraine hiện đang kiểm soát 28 khu dân cư trong khu vực. Tình hình vẫn còn khó khăn, hiện quân Ukraine đã thâm nhập sâu vào lãnh thổ vùng Kursk là 12 km, chiều rộng của mặt trận là khoảng 40 km. Ông Smirnov cũng nhấn mạnh, tình hình của khoảng 2.000 dân ở những khu định cư này vẫn chưa rõ. Chính quyền khu vực tiếp tục làm việc, để xác định nơi ở và tình trạng của những người này, đồng thời thực hiện các biện pháp tổ chức hỗ trợ nhân đạo và sơ tán khỏi các khu vực xung đột. Hiện phía Ukraine tuyên bố kiểm soát 44 khu dân cư ở khu vực Kursk. Tuy nhiên, không có bằng chứng trực tiếp về điều này và những thông tin như vậy, nhằm mục đích thông tin sai lệch cho người dân. Trong khi đó, những hình ảnh vệ tinh được công bố gần đây ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng tại trạm đo khí Sudzha và trạm kiểm soát cùng tên ở khu vực Kursk . Các hình ảnh cho thấy một trong những tòa nhà hành chính của nhà ga gần như bị phá hủy hoàn toàn và một trong những địa điểm lắp đặt thiết bị đo lường cũng bị hư hại. Bất chấp sự tàn phá này, công ty khí đốt Nga Gazprom cho biết, việc vận chuyển khí đốt đến châu Âu qua trạm Sudzha vẫn tiếp tục như thường lệ. Bản cập nhật buổi sáng của công ty xác nhận rằng, bất chấp sự cố, không có sự gián đoạn nào đối với việc cung cấp khí đốt dọc tuyến đường ống này. Trạm Sudzha đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu và bất kỳ sự gián đoạn nào đối với hoạt động của trạm này đều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với nguồn cung cấp năng lượng trên lục địa này. Tuy nhiên, theo đại diện của Gazprom, các biện pháp an toàn và khả năng dự trữ, đã giúp duy trì sự ổn định của hệ thống dẫn khí ngay cả trong điều kiện trạm Sudzha bị hỏng. Trong khi đó, giao tranh tại khu vực Kursk của Nga vẫn diễn ra ác liệt, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Quân đội Nga đã sử dụng trực thăng vũ trang Mi-28 và Ka-52 đã tiêu diệt nơi tập trung quân và vũ khí của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) bằng tên lửa Whirlwind có độ chính xác cao. Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp, cuộc tấn công bằng trực thăng vũ trang đã gây cho quân Ukraine nhiều tổn thất nặng nề. Những chiếc trực thăng vũ trang này được trang bị hệ thống dẫn đường và vũ khí hiện đại, đã nhanh chóng xác định và đánh trúng mục tiêu. Hoạt động chiến đấu diễn ra trong bối cảnh không quân phối hợp chặt chẽ với các đơn vị mặt đất. Trong khi đó trên mạng xã hội đã đăng tải đoạn phim về hoạt động phục kích do lực lượng vệ binh Chechnya của Quân đội Nga, thực hiện nhằm vào đoàn xe bọc thép chở quân BTR-4E của Ukraine, tại một trong những khu dân cư của vùng Kursk đã xuất hiện trên mạng. Một đoạn video được truyền thông lan truyền cho thấy, quân Chechnya đã sử dụng súng phóng lựu chống tăng cầm tay B41, bắn phá dữ dội vào đoàn xe bọc thép của Ukraine đang di chuyển qua các đường phố của khu dân cư. Đoạn video cho thấy, các chiến binh của đơn vị Chechnya, ẩn náu trong các nơi trú ẩn, chờ đợi các xe bọc thép của Ukraine tiếp cận và nổ súng gần như thẳng vào mục tiêu. Các xe bọc thép của Ukraine nổ súng đánh trả dữ dội khi đang di chuyển. Giao tranh ở khu vực Kursk vẫn tiếp diễn, trong khi Lực lượng Vũ trang Ukraine tiếp tục điều động lực lượng lớn sang lãnh thổ Nga. Tuy nhiên báo chí phương Tây tiếp tục hoài nghi về tương lai của việc Lực lượng Vũ trang Ukraine tiếp tục xâm nhập vùng Kursk. Tờ Financial Times (FT) ngày 12/8 đưa tin về những tổn thất nghiêm trọng mà Lực lượng Vũ trang Ukraine đang phải gánh chịu trong một chiến dịch chưa rõ tương lai. Một phóng viên của FT đã đến thăm khu vực chiến đấu và cho biết, một số lượng lớn xe cứu thương của Ukraine hoạt động ở các khu vực thuộc vùng Sumy, giáp biên giới với Nga. FT viết: “Người Ukraine đang chịu thiệt hại lớn, nhiều xe cứu thương và xe bọc thép y tế đang hướng tới và rời khỏi tiền tuyến”. Phóng viên FT cũng cho biết, cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Kursk bắt đầu khá nhanh, nhưng ngay sau đó, Không quân Nga bắt đầu ném bom, dẫn đến tổn thất nghiêm trọng cả về quân số, vũ khí, trang bị của Ukraine. (Nguồn ảnh: FT, Topwar, TASS). Quân Chechnya phục kích xe cơ giới Ukraine đột nhập vào vùng Kursk của Nga. Nguồn: Telegram.