Theo kênh Military Summary cho biết, gần đây, Quân đội Nga (RFAF) đã tập trung số lượng lớn quân ở phía nam thành phố Pokrovsk và bắt đầu các đợt tấn công ác liệt. Có thể thấy từ hình ảnh vệ tinh, hỏa lực pháo binh của Nga bao trùm một khu vực rộng lớn ở phía đông nam thành phố, và toàn bộ thành phố bị bao phủ trong làn khói. RFAF chọn phát động cuộc tấn công Pokrovsk vào tháng 12 lần này, có thể vì thời tiết lạnh giá ở Ukraine thuận lợi cho việc sử dụng các phương tiện hạng nặng. Họ dồn quân đến cách thành phố chỉ hơn hai km, điều hiếm thấy trong toàn bộ cuộc chiến. Những người lính ở tiền tuyến cho biết, hỏa lực của RFAF rất mạnh, hàng ngày có hàng trăm quả đạn pháo rơi vào trận địa quân Ukraine và áp lực phòng thủ đặc biệt cao. Một chỉ huy tiền tuyến của Quân đội Ukraine (AFU), tiết lộ, họ không ngờ RFAF có thể tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy vào thời điểm này. Sai lầm trong phán đoán này đã dẫn đến một số đợt triển khai phòng thủ của AFU không hợp lý và tổn thất về quân số lớn hơn nhiều so với dự kiến. Vị trí địa lý của Pokrovsk rất quan trọng, khi nó giống như một chiếc khóa, canh giữ con đường duy nhất đến một thành phố lớn hơn. Nếu khu vực này bị chọc thủng, tuyến phòng thủ của AFU ở khu vực này sẽ có tạo ra lỗ hổng rất lớn mà RFAF có thể lợi dụng để đột phá, bao vây các vị trí AFU xung quanh, điều này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ tình hình mặt trận. Đánh giá tình hình chiến trường, lần này quân Nga quyết tâm chiếm được Pokrovsk. Họ không chỉ tập trung một số lượng lớn pháo binh và xe bọc thép, mà còn tập hợp một số lượng đáng kể quân bộ binh. Cuộc tấn công trấn áp toàn diện này khiến quân phòng thủ của AFU phải đối mặt với một áp lực rất lớn; giao tranh khốc liệt, khiến cả hai bên đều phải trả giá rất đắt. Trong trận chiến này, chiến thuật của RFAF đã khiến nhiều chuyên gia quân sự phải ngạc nhiên. Họ đã thay đổi sự phụ thuộc trước đây vào lực lượng thiết giáp và áp dụng chiến thuật tấn công bằng sóng người tưởng chừng như thô sơ nhưng thực ra lại rất hiệu quả. Sự thay đổi này chủ yếu là do RFAF cũng tổn thất một số lượng lớn xe tăng và xe bọc thép trong chiến đấu và họ phải tìm chiến thuật khác. Xem các video quay trực tiếp từ chiến trường cho thấy, bộ binh Nga xung phong về phía vị trí của quân Ukraine như thủy triều. Đôi khi có hàng trăm người tấn công, tạo thành đội hình dày đặc và lao về phía trước bất chấp thương vong. Dù chiến thuật này có vẻ mạo hiểm, nhưng khi hỏa lực được phối hợp hợp lý thì thực sự có thể áp đảo được quân Ukraine. Ngay cả trong chiến tranh hiện đại, dù trang bị công nghệ cao có mạnh đến đâu thì cuối cùng vẫn phải dựa vào bộ binh để chiếm giữ và kiểm soát các vị trí. Nhưng chiến thuật này cũng khiến Quân đội Nga phải trả giá đắt, khi một số đại đội xung kích đã mất hơn một nửa quân số chỉ trong một cuộc tấn công. Mặt đất đầy dấu vết của thương vong, các lực lượng tải thương không ngừng vận chuyển những người bị thương về tuyến sau. Cảnh tượng đẫm máu này khiến người ta nhớ đến những trận chiến bi thảm trong Thế chiến thứ hai. Hiện RFAF đang tạo thế bao vây Pokrovsk từ hướng Nam; sau khi lực lượng xung kích chiếm làng Shevchenko, áp sát phía nam thành phố, RFAF tiếp tục phát triển chiếm làng Pishchane nằm ở phía tây bắc làng Shevchenko. Đồng thời từ đầu cầu Shevchenko, phát triển về phía tây, chiếm làng Solone, Novovasylivka, đe dọa chiếm mỏ than Udachne lớn nhất khu vực. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 150 của Ukraine ban đầu dự định lợi dụng lúc lực lượng chủ lực của RFAF đang đứng chân chưa vững ở đầu cầu Shevchenko để vu hồi vào bên sườn bằng một cuộc tấn công bất ngờ. Nhưng trận tập kích của họ diễn ra thực sự tồi tệ. Quân Lữ đoàn 150 cho biết, họ thậm chí không có trang bị cơ bản. Một số binh sĩ thậm chí còn không có áo giáp và thiết bị liên lạc của họ thường xuyên bị ngắt kết nối, khiến ngay cả những cuộc gọi điện thoại cơ bản nhất cũng gặp vấn đề. Điều tệ hơn nữa là những chỉ huy của Lữ đoàn 150 dường như không biết phải chỉ huy quân chiến đấu như thế nào. Khi lực lượng tiến công cơ động được một nửa đường, họ phát hiện tin tình báo hoàn toàn không chính xác, khi thấy hỏa lực của quân Nga mạnh hơn nhiều so với dự kiến. Điều tồi tệ nhất là khi những người bị thương cần được sơ tán, người chỉ huy lại không cho họ sơ tán vì sợ bị lộ vị trí; kết quả là nhiều đồng đội bị thương đã bị bỏ lại trên chiến trường, trong khi một số người sống sót thì tự mình bò ra ngoài giữa trời giá lạnh. Khi thống kê số người mất tích sau trận đánh, con số khiến người ta run sợ. Chỉ sau hai tuần tham gia chiến dịch, Lữ đoàn 150 đã mất 3/4 quân số. Nhiều binh sĩ còn lại đã tìm mọi cách tự mình trốn thoát mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào. Có trường hợp để sống sót, một số binh sĩ của Lữ đoàn đã bí mật bò vài km vào ban đêm và ẩn náu trong vùng hoang dã trong vài ngày, trước khi tìm được cơ hội rút lui. Hiện các tuyến đường sắt tới Pokrovsk, từ đó tỏa đi các mặt trận khác, đã bị hỏa lực RFAF phá hủy và việc vận tải phải dùng ô tô. Một lái xe tải cho biết, tuyến đường cung cấp trước đây có thể chạy nhiều lần trong ngày, giờ thậm chí không thể vượt qua được. Khắp nơi trên đường đều là miệng hố đạn pháo và bom, nhưng không ai dám sửa chữa, vì pháo binh RFAF sẽ tấn công bất cứ khi nào lực lượng này xuất hiện. Quân đội Ukraine buộc phải sử dụng các tuyến đường dự phòng, tuy nhiên, những tuyến đường này có xa gấp đôi tuyến vận tải ban đầu. Hơn nữa, RFAF thường xuyên sử dụng UAV và không quân ném bom, pháo binh tầm xa bắn phá tuyến đường mới này mỗi ngày. Do vậy việc tiếp tế ra tiền tuyến rất khó khăn. Theo kênh Rybar, pháo binh RFAF hoạt động ngày càng hiệu quả, khi liên tiếp phá hủy các trận địa của AFU bảo vệ Pokrovsk. Một số lính Ukraine cho biết, một số công sự đã được sửa chữa nhiều lần, nhưng chúng lại bị phá hủy ngay sau khi được sửa chữa. Thậm chí, một số chỉ huy Ukraine còn cho rằng, trận chiến ở Pokrovsk ngày càng khốc liệt hơn. Nếu vị trí phía trước không thể phòng thủ, thì việc tổ chức tuyến phòng thủ phía sau sẽ càng khó khăn hơn. Suy cho cùng, khắp nơi đều thiếu quân số và vũ khí, ngay cả bao cát và dây thép gai cơ bản nhất cũng không đủ, do vậy Pokrovsk ngày càng bị đe dọa hơn. (Nguồn ảnh: Topwar, Liveuamap, Kyiv Post, CNN).

