Sau khi quân Ukraine bất ngờ tấn công vào khu vực Kursk của Nga, Tổng thống Nga Putin khẩn cấp họp nội các và ra mệnh lệnh, không thể thua trận và phải thắng. Chín lữ đoàn của Nga bao gồm các đơn vị của Sư đoàn dù cận vệ số 104 hiện được triển khai tại Kherson; Lữ đoàn hải quân đánh bộ số 810 của Hạm đội Biển Đen; Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 38 và 64 của Tập đoàn quân số 35 của Nga được triển khai tại Zaporozhye. Ngoài ra, Tập đoàn quân 6, Tập đoàn quân 11 và Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 1 đang chiến đấu ở thành phố Volchansk, điều động một nhóm chiến đấu tăng viện cho mặt trận Kursk. Chín lữ đoàn của các đơn vị chiến đấu, trong đó có Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 144 của Tập đoàn quân số 20 Nga đóng trên bán đảo Crimea, đã tiến vào chiến trường Kursk trong vòng 48 giờ. Hiện cuộc tấn công của Quân đội Ukraine vẫn tiếp tục. Một mũi đột kích của Quân đội Ukraine đang vượt sông Pushel và tiến vào làng Plehovo. Ở phía bắc, quân tiền phương Ukraine đã xuất hiện tại các khu vực Cherkaskoye Porichnoye và Kosica. Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga và các bệ phóng tên lửa tầm xa đang bắn phá dữ dội, nhằm ngăn cản Quân đội Ukraine tiếp tục tiến lên. Gần làng Kauchuk, Quân đội Nga đã chặn một đội biệt kích tiền phương của Ukraine gồm 15 xe bọc thép và xe Humvee đang tiến về trung tâm vận tải đường sắt Kursk. Tại khu vực Kolenevo và Ljubimovka, lực lượng phòng thủ của Quân đội Ukraine đã tiến vào và bắt đầu xây dựng công sự, chuẩn bị ngăn chặn tác động của lực lượng phản công Nga và tiến hành phòng thủ lâu dài. Quân đội Ukraine không có lợi thế về ưu thế trên không, nên đào hào khắp nơi, sẵn sàng vào trạng thái phòng thủ và tiến hành các đợt phản công khi có thời cơ. Quân đội Nga cho biết, họ đang sử dụng nhiều loại vũ khí có độ chính xác cao và vũ khí tấn công tầm xa để phá hủy trang bị của Quân đội Ukraine. Tuy nhiên, Nga cũng thừa nhận rằng, nhóm quân Ukraine này rất giàu kinh nghiệm chiến đấu, áp dụng nhiều chiến thuật đánh lừa và can thiệp điện tử, đồng thời rất cơ động và linh hoạt trong việc lợi dụng sơ hở phòng thủ của Quân đội Nga. Sau 30 tháng diễn ra xung đột Nga-Ukraine, Mỹ muốn ngăn chặn sự leo thang của chiến tranh, đặc biệt là ngăn chặn Quân đội Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Khách quan đánh giá, Mỹ đã phần nào ngăn chặn lực lượng chủ lực của Quân đội Ukraine tấn công lãnh thổ Nga, mà chủ yếu thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV và quấy rối mặt đất quy mô nhỏ. Nhưng hiện nay mặt trận Nga-Ukraine đã ổn định, tình trạng này sẽ rất bất lợi cho Ukraine. Nga thực tế đã từ bỏ việc phòng thủ biên giới và có thể tập trung toàn bộ quân dã chiến của mình vào chiến trường ở Donbass. Ukraine chỉ có thể tự vệ thụ động phòng thủ trên lãnh thổ của mình mãi mãi, trong khi Quân đội Nga có thể tiếp tục tiến lên. Vì vậy, chiến dịch Kursk này là một bước ngoặt vô cùng quan trọng, từ đây trở đi, Quân đội Ukraine sẽ thường xuyên bắt đầu tấn công vào lãnh thổ Nga, thậm chí có thể quấy rối Belarus và khu vực vùng lãnh thổ Kaliningrad. Do vậy, tuyến phòng thủ của Nga trực tiếp tăng gấp đôi; xung đột Nga-Ukraine không còn là cuộc chiến tranh cục bộ, mà có khả năng tiếp tục leo thang. Tổng thống Putin khẳng định, Nga không thể thua trong trận Kursk. Nếu thua, không chỉ phần lãnh thổ Nga trên bộ bị tấn công, mà một lượng lớn cư dân Nga cũng phải chạy trốn. Ngoài ra, vị trí địa lý của Kursk cũng rất quan trọng. Khi khu vực Kursk rơi vào tầm pháo binh Ukraine tấn công, sẽ ảnh hưởng tới trung tâm vận tải đường sắt Kursk Ligov, khi đó toàn bộ hệ thống hậu cần của Quân đội Nga sẽ bị gián đoạn hoàn toàn và cần phải được triển khai lại. Đặc biệt là giao thông từ Moscow, St. Petersburg, và thậm chí cả khu công nghiệp quốc phòng Kazan đến mặt trận. Thậm chí, nguồn tiếp viện 600.000 quân Nga trên toàn bộ chiến tuyến Nga-Ukraine sẽ bị suy yếu. Số lượng toàn bộ tuyến đường sắt hậu cần sẽ giảm đi một tuyến đường huyết mạch và khoảng cách vận chuyển sẽ tăng ít nhất 500 km. Tổng thống Putin không thể gánh chịu những rủi ro quân sự và chính trị như vậy, nên Quân đội Nga chắc chắn sẽ phản công Kursk bằng mọi giá. Điều này cũng đúng với Quân đội Ukraine, khi họ không có lối thoát ở chiến trường Donbass. Quân đội Nga có hơn 600.000 quân chiến đấu, 5 đến 6 triệu quả đạn pháo mỗi năm, hàng chục nghìn tên lửa và bom dẫn đường, cùng hàng trăm nghìn quả đạn pháo nhiệt áp. Với hỏa lực và cuộc tấn công quân sự cường độ cao trực diện như vậy, Quân đội Ukraine không thể chống chọi được. Với kiểu phòng thủ hoàn toàn thụ động này, nhiều nhất là đến cuối năm 2025, toàn bộ tuyến phòng thủ Donbass của Quân đội Ukraine sẽ bị xuyên thủng. Về phần Tướng Syrsky, một sĩ quan “gốc Nga” đã thay thế Tướng Zaluzhny, một người hùng Ukraine; nếu thắng thì chuyện gì cũng dễ nói. Nếu thua, họ sẽ phải trả giá đắt về mặt chính trị, chắc chắn toàn bộ ê-kíp của Tướng Syrsky sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Giờ đây, ngày càng có nhiều bằng chứng chứng minh rằng, người Ukraine đang âm mưu điều gì đó lớn lao. Lần này là một hoạt động quân sự quy mô lớn diễn ra sau nhiều tháng lập kế hoạch cẩn thận và đánh lừa chiến lược. Những gì đang xảy ra bây giờ sẽ xứng đáng được ghi vào sử sách, khi trận chiến ở Kursk đã lập hai kỷ lục thế giới. Thứ nhất, sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, lần đầu tiên quân đội nước ngoài tổ chức tấn công vào 5 nước thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Thứ hai, cũng kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc, lần đầu tiên một quân đội nước ngoài tổ chức tấn công một cường quốc có vũ khí hạt nhân. Và về mặt chính trị mà nói, tất cả các thỏa thuận ngừng bắn ở địa phương và các thỏa thuận yêu cầu Ukraine nhượng lại lãnh thổ và tìm kiếm hòa bình đều không thể thực hiện được. Bởi vì chỉ cần một người lính Ukraine còn ở Kursk, thì không có cách nào ngừng bắn tại chỗ. Từ góc độ quân sự, Quân đội Nga đã sử dụng sức mạnh tổng lực để tấn công Donbass, còn Quân đội Ukraine đã sử dụng chiến thuật bất ngờ để tấn công Kursk Oblast trên lãnh thổ Nga. Cả hai bên đều tìm được nơi phát huy sức mạnh chiến đấu của mình. Bước phiêu lưu quân sự của Quân đội Ukraine ở tỉnh Kursk đã phải dừng lại; tuy nhiên, Quân đội Nga sẽ khó có thể đánh đuổi Quân đội Ukraine ra khỏi tỉnh Kursk trong vòng một vài tháng. Hiện tại, Belarus thực sự là quốc gia lo lắng nhất. Với tình trạng “không còn gì để mất” như hiện tại của Ukraine, ngay cả “ranh giới đỏ” về vũ khí hạt nhân của Quân đội Nga, Kiev cũng dám vượt qua. Một khi 20.000 quân tinh nhuệ của Ukraine xâm chiếm Belarus, liệu Quân đội Belarus có trụ được không? Nga sẽ huy động lực lượng chủ lực để giải cứu Belarus lần nữa? Nếu Quân đội Ukraine tạo vùng đệm ở Belarus, thì 100.000 quân đồn trú ở Kiev có thể được giải phóng để tiếp viện cho chiến trường Donbass. Đừng nghĩ rằng điều đó là không thể. Tướng Syrsky là một thiên tài quân sự, khi ông đã phát động một cuộc tổng tấn công vào Kherson và huy động bốn sư đoàn chủ lực để tiếp viện cho Kherson, buộc quân Nga rút khỏi Kharkov? Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng của những sinh viên xuất sắc nhất Trường Chỉ huy Quân sự cấp cao Freunde năm 1992. (Nguồn ảnh: Topwar, Blind, Al Jazeera, CNN).

