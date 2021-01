Quân đội Ấn Độ mang cả... tàu sân bay lên bờ để duyệt binh

Hôm 26/1 vừa rồi, Quân đội Ấn Độ đã tiến hành một cuộc duyệt binh mừng 76 năm ngày hiến pháp quốc gia này được thông qua. Cuộc duyệt binh của Ấn Độ có sự tham gia của đầy đủ các lực lượng trong quân đội, thậm chí còn có mặt cả... tàu sân bay. Lực lượng nghi lễ của Quân đội Ấn Độ với trang phục truyền thống, cưỡi lạc đà tham gia cuộc duyệt binh. Quân phục truyền thống của quân đội Ấn Độ có màu sắc cực kỳ rực rỡ và bắt mắt, kiểu duyệt binh của lực lượng này cũng rất độc đáo so với các lực lượng khác trên thế giới.Lực lượng Quân đội Ấn Độ tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Cộng hòa của quốc gia này. Xe tăng T-90 phiên bản nội địa do Ấn Độ tự sản xuất dựa trên chuyển giao công nghệ từ phía Nga xuất hiện trong cuộc duyệt binh. Lực lượng không quân Ấn Độ xuất hiện trong buổi lễ diễu binh với các loại máy bay chiến đấu hiện đại dưới dạng... mô hình. Tàu sân bay của Hải quân Ấn Độ cũng xuất hiện trong buổi duyệt binh này dưới dạng mô hình. Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt Pinaka cỡ nòng 214mm do Ấn Độ tự sản xuất nội địa cũng xuất hiện trong cuộc duyệt binh này. Tên lửa hành trình BrahMos - loại tên lửa do Ấn Độ hợp tác với Nga thiết kế và sản xuất đang nhận được rất nhiều sự quan tâm trên thị trường xuất khẩu thế giới. Pháo phòng không Shilka được Ấn Độ nâng cấp xuất hiện trong cuộc duyệt binh vừa diễn ra vào hôm qua. Tiêm kích Sukhoi Su-30MKI - loại chiến đấu cơ chủ lực hiện đại bậc nhất trong biên chế của Không quân Ấn Độ hiện tại. Máy bay cảnh báo sớm Embraer EMB-145 được Ấn Độ mua từ Brazil cùng với hai chiếc tiêm kích Su-30MKI xuất hiện trong cuộc duyệt binh. Các trực thăng tấn công của Ấn Độ cùng xuất hiện, trong biên chế của Quân đội Ấn Độ hiện tại đang sử dụng cả trực thăng tấn công do Nga sản xuất và do Mỹ sản xuất. Chiến đấu cơ nội địa Tejas của Ấn Độ bay ở giữa, tiếp theo hai bên là hai chiếc cường kích Jaguar do Anh sản xuất và ngoài cùng là hai chiếc MiG-29. Tiêm kích Rafale hiện đại và đắt đỏ bậc nhất vừa được Không quân Ấn Độ mua mới từ Pháp. Nguồn ảnh: BMDP. Quân đội Ấn Độ duyệt binh mừng Ngày Cộng hòa của quốc gia này hôm 26/1 vừa rồi.

