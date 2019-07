Pháp hạ thủy tàu ngầm mới, Đại Tây Dương thêm phần nhộn nhịp

Dự án nghiên cứu và phát triển tàu ngầm tấn công hạt nhân của Pháp tính tới thời điểm hiện tại đã ngốn tới 10 tỷ USD và đây được coi là dự án mang tính then chốt nhằm tương cường sức mạnh của hải quân nước này trong thập kỷ sắp tới. Nguồn ảnh: BI. Tổng cộng Pháp đã lên kế hoạch để đóng 6 tàu ngầm hạt nhân loại này trong tương lai. Mỗi tàu ngầm lớp Baracuda có độ giãn nước 5000 tấn và được thiết kế bởi Hải quân Pháp kết hợp với tầm đoạn Thales cũng của nước này. Nguồn ảnh: BI. Tàu ngầm đầu tiên trong số sáu tàu ngầm loại này mang tên Suffren mới được Pháp lôi ra khỏi nhà máy đóng tàu vào hôm qua. Dự kiến tới năm 2020 tàu ngầm Suffren sẽ được cho chạy thử nghiệm trên biển và sớm được đưa vào biên chế Hải quân Pháp trong tương lai. Nguồn ảnh: BI. Tàu ngầm mới này có trọng tải gấp đôi so với tàu ngầm lớp Ruby hiện tại của Pháp và sử dụng công nghệ mới hơn kèm theo khả năng tự động hoá tốt hơn, cho phép tàu ngầm hạt nhân Barracuda "tiết kiệm" được 10 thuỷ thủ so với thế hệ tàu ngầm cũ. Nguồn ảnh: BI. Barracuda được trang bị vũ trang với bốn ống phóng ngư lôi tiêu chuẩn cỡ 533mm ở phía trước tàu. Tàu có khả năng mang theo tối đa từ 18 tới 20 ngư lôi hoặc tên lửa hành trình, tên lửa chốn hạm cũng như triển khai được thuỷ lôi từ các ống phóng này. Nguồn ảnh: BI. Với khả năng triển khai được tên lửa đối đất, tàu ngầm lớp Barracuda cung cấp cho Hải quân Pháp khả năng tấn cống cả các mục tiêu trên bờ lẫn trên biển. Điểm trừ của Barracuda đó là nó không có ống phóng lôi phía khoang sau của tàu do thiết kế chân vịt quá cồng kềnh. Nguồn ảnh: BI. Bù lại, thiết kế lồng bọc chân vịt này được cho là sẽ khiến Barracuda giảm thiểu được tiếng ồn khi di chuyển, triệt tiêu xuống mức tối đa việc lãng phí năng lực giúp tốc độ tối đa của nó được cải thiện đôi chút so với kiểu chân vị "trần" như trên nhiều mẫu tàu ngầm khác hiện nay. Nguồn ảnh: BI. Pháp hy vọng các tàu ngầm Barracuda sẽ phục vụ tốt trong hải quân nước này trong thời gian từ năm 2020 cho tới năm 2060. Hiện tại, chiếc Suffren đã được đưa ra ụ nổi ở cảng Cherbourg, sãn sàng cho lễ khánh thành và hạ thuỷ. Nguồn ảnh: BI. Cũng ở thời điểm hiện tại, dù chưa có bất cứ một chiếc Barracuda nào được hạ thuỷ nhưng Hải quân Pháp đã tính tới chuyện thiết kế phiên bản cải biên cho tàu ngầm này mang tên Barracuda Block 1A sử dụng động cơ thường để xuất khẩu cho Hải quân Hoàng gia Australia. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Nga thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân.

