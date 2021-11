Nối gót Nga, Trung Quốc dự kiến xây căn cứ quân sự ở Tajikistan!

Mới đây, Quốc hội Tajikistan đã thông qua kế hoạch thiết lập một căn cứ an ninh mới tại đường biên giới này với sự tài trợ từ Trung Quốc. Tin tức này được đưa ra trong bối cảnh các báo cáo khác cho rằng Chính quyền Tajikistan đề nghị chuyển giao hoàn toàn quyền kiểm soát một căn cứ riêng biệt cho quân đội Trung Quốc. Tất cả những điều này có thể nói, phản ánh được phản ứng rộng rãi hơn từ phía Bắc Kinh đối với tình hình an ninh mới nổi lên khi Taliban đang tiếp quản nước láng giềng Afghanistan và việc Quân đội Mỹ rút khỏi đây đang gây tranh cãi. Trong tình cảnh này, cũng có những lo ngại đặc biệt rằng Al Qaeda, ISIS cùng các tổ chức khủng bố khác sẽ lợi dụng tình hình hiện nay để đẩy mạnh các hoạt động trên đường biên giới Afghanistan – Tajikistan, cũng như các khu vực xung quanh và các nơi khác trên thế giới. Hạ viện Hội đồng Tối cao Tajikistan đã ký kết việc xây dựng cơ sở mới được đề xuất này, đây là một phần của thoả thuận lớn hơn giữa Bộ Nội vụ Tajiskistan và Bộ Bảo an Cộng đồng Trung Quốc, được đưa ra vào ngày 27/10 vừa qua. Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Nội vụ Tajiskistan, ông Abdurahmon Alamshozoda đã cho biết, cơ sở mới này sẽ được đặt tại làng Vakhon thuộc tỉnh Tự trị Gorno - Badakhshan. Nơi này nằm tại phía Bắc của Hành lang Wakhan hẹp của Afghanistan, nằm giữa Tajikistan, Pakistan và Trung Quốc. Nhà lập pháp này cũng cho biết thêm, tổng chi phí cho việc xây dựng căn cứ mới này sẽ tốn khoảng 10 triệu USD, nhưng không nói rõ rằng Chính phủ Trung Quốc tài trợ bao nhiêu trong số đó. Tuy nhiên, ít nhất chính thức thì theo Chính quyền Tajiskistan, Quân đội Trung Quốc sẽ không đóng quân ở cơ sở này. Cơ sở này sẽ xuất hiện các thành phần của Nhóm Phản ứng nhanh của Tajikistan, một lực lượng bán chuyên biệt được phụ trách bới Bộ nội vụ Tajiskistan. Được biết rằng, chủ yếu sẽ là các lính đánh thuê được thuê về và có cả sự góp mặt của Lực lượng Quân đội Chính quy của Tajikistan được điều đến đơn vị của cơ sở quân sự mới này. Có thể nói, việc đầu tư lần này của Trung Quốc mang lại lợi ích tương đối lớn cho Tajiskistan. Thông qua đó, việc nối gót Nga lần này của Trung Quốc cũng thể hiện phần nào tính cạnh tranh của quốc gia này. Nguồn ảnh: Sina. Các tay súng Taliban thu giữ được cả núi vũ khí Mỹ bỏ lại ở Afghanistan. Nguồn: Wion.



Mới đây, Quốc hội Tajikistan đã thông qua kế hoạch thiết lập một căn cứ an ninh mới tại đường biên giới này với sự tài trợ từ Trung Quốc. Tin tức này được đưa ra trong bối cảnh các báo cáo khác cho rằng Chính quyền Tajikistan đề nghị chuyển giao hoàn toàn quyền kiểm soát một căn cứ riêng biệt cho quân đội Trung Quốc. Tất cả những điều này có thể nói, phản ánh được phản ứng rộng rãi hơn từ phía Bắc Kinh đối với tình hình an ninh mới nổi lên khi Taliban đang tiếp quản nước láng giềng Afghanistan và việc Quân đội Mỹ rút khỏi đây đang gây tranh cãi. Trong tình cảnh này, cũng có những lo ngại đặc biệt rằng Al Qaeda, ISIS cùng các tổ chức khủng bố khác sẽ lợi dụng tình hình hiện nay để đẩy mạnh các hoạt động trên đường biên giới Afghanistan – Tajikistan, cũng như các khu vực xung quanh và các nơi khác trên thế giới. Hạ viện Hội đồng Tối cao Tajikistan đã ký kết việc xây dựng cơ sở mới được đề xuất này, đây là một phần của thoả thuận lớn hơn giữa Bộ Nội vụ Tajiskistan và Bộ Bảo an Cộng đồng Trung Quốc, được đưa ra vào ngày 27/10 vừa qua. Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Nội vụ Tajiskistan, ông Abdurahmon Alamshozoda đã cho biết, cơ sở mới này sẽ được đặt tại làng Vakhon thuộc tỉnh Tự trị Gorno - Badakhshan. Nơi này nằm tại phía Bắc của Hành lang Wakhan hẹp của Afghanistan, nằm giữa Tajikistan, Pakistan và Trung Quốc. Nhà lập pháp này cũng cho biết thêm, tổng chi phí cho việc xây dựng căn cứ mới này sẽ tốn khoảng 10 triệu USD, nhưng không nói rõ rằng Chính phủ Trung Quốc tài trợ bao nhiêu trong số đó. Tuy nhiên, ít nhất chính thức thì theo Chính quyền Tajiskistan, Quân đội Trung Quốc sẽ không đóng quân ở cơ sở này. Cơ sở này sẽ xuất hiện các thành phần của Nhóm Phản ứng nhanh của Tajikistan, một lực lượng bán chuyên biệt được phụ trách bới Bộ nội vụ Tajiskistan. Được biết rằng, chủ yếu sẽ là các lính đánh thuê được thuê về và có cả sự góp mặt của Lực lượng Quân đội Chính quy của Tajikistan được điều đến đơn vị của cơ sở quân sự mới này. Có thể nói, việc đầu tư lần này của Trung Quốc mang lại lợi ích tương đối lớn cho Tajiskistan. Thông qua đó, việc nối gót Nga lần này của Trung Quốc cũng thể hiện phần nào tính cạnh tranh của quốc gia này. Nguồn ảnh: Sina. Các tay súng Taliban thu giữ được cả núi vũ khí Mỹ bỏ lại ở Afghanistan. Nguồn: Wion.