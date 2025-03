Ngày 10/3, khi quân đội Nga (RFAF) phát động cuộc phản công Kursk lần thứ bảy với đà tiến triển mạnh mẽ, theo tờ Pravda của Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Rubio, người đang chuẩn bị bay tới Ả Rập Xê Út để thuyết phục Kiev ngừng bắn, trước những câu hỏi “hóc búa” của các phóng viên, đã bất lực tuyên bố: Washington sẽ dừng cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Trong sáu cuộc phản công đầu tiên ở Kursk, RFAF đã dừng lại sau khi chiếm lại hàng trăm km2 lãnh thổ mỗi lần, sử dụng chiến lược “gặm nhấm và tiêu hao đối thủ”. Rất có thể quân đội Ukraine (AFU) đã “chuyển hướng chiến lược”, khi rút đơn vị UAV chủ lực ở mặt trận Kursk đến Pokrovsk. Tuy nhiên, tình hình cơ bản của cuộc phản công Kursk lần thứ bảy của RFAF đã thay đổi. Trong bối cảnh Mỹ đã ngừng hỗ trợ tình báo cho quân đội Ukraine (AFU); đồng thời AFU còn bất ngờ trước cuộc tấn công của Nga. Hơn nữa, 800 quân Nga đã khoan sử dụng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên dài 15 km và tiến thẳng vào trung tâm phòng thủ của AFU tại thị trấn Sudzha. Sau đó quân Nga sử dụng chiến thuật “nở hoa trong lòng địch” tuyệt đẹp, cắt đứt đường rút lui của Ukraine ở phía bắc Sudzha cũng như đường tiếp tế của AFU và trực tiếp buộc quân Ukraine phải rời khỏi các vị trí phòng thủ kiên cố của mình và bắt đầu rút lui về phía nam, dưới sự che chở của bóng tối và tuyết rơi. Mặc dù Tổng tư lệnh AFU, tướng Syrsky đã đích thân ra tiền tuyến, nhưng về cơ bản ông không thể hoàn thành mệnh lệnh của Tổng thống Zelensky, là "bảo vệ vị trí Kursk thêm hai tuần nữa", bởi vì tuyến phòng thủ của AFU tại khu vực Kursk về cơ bản đã có dấu hiệu sụp đổ về mặt cấu trúc. Có thể nhận thấy, sau khi tuyến phòng thủ phía bắc của AFU tại Kursk vỡ trận, dẫn đến sụp đổ dây chuyền một cách nhanh chóng, ở toàn bộ khu vực Kursk do Ukraine kiểm soát. Vào ngày 10/3, cuộc phản công Kursk lần thứ bảy của RFAF đã trở thành “chiếc nêm” của một trận chiến quyết định. Lúc này RFAF tiến từ bắc xuống nam, đã tiếp cận tuyến phòng thủ Kazachya Loknya, một pháo đài lớn ở phía bắc Sudzha, từ ba hướng: tây, bắc và đông bắc, và chiếm một khu vực rộng lớn các vị trí ở phía bắc ngôi làng. Do hỏa lực pháo binh của Nga đã bao phủ tuyến đường rút lui của quân Ukraine tại biên giới Nga-Ukraine. Và một điểm nữa là trước khi quân Ukraine xâm nhập vào lãnh thổ Nga ở Kursk vào tháng 8/2024, thì xe rải mìn tầm xa của RFAF, đã rải nhiều bãi mìn trên biên giới Kursk-Sumy; nên về cơ bản đã hình thành một vòng vây lớn. Khi RFAF phát động cuộc tấn công ở Kursk, họ vẫn “trung thành” thực hiện chiến thuật truyền thống của mình, là bao vây ba phía và để lại một phía. Đầu tiên, họ sử dụng cuộc bao vây ba phía liên tục để tạo áp lực tâm lý lớn lên AFU trong cứ điểm, buộc quân Ukraine phải rời khỏi trận địa phòng ngự kiên cố và rút lui. Sau đó, hỏa lực các loại và các lực lượng bộ binh đột kích của RFAF, sẽ thực hiện các cuộc tấn công mãnh liệt vào trong quá trình rút lui của quân Ukraine. Chiến thuật này tuy chậm, nhưng tránh được tổn thất chiến đấu quá mức; đồng thời tiêu hao nhiều quân Ukraine. Ngoài ra, do AFU đã chuyển một phần lực lượng UAV tinh nhuệ tới mặt trận Pokrovsk, trong khi RFAF lại tập trung một số lượng lớn UAV của họ ở khu vực Kursk, nên việc quân Nga tấn công thuận lợi như vậy là điều hợp lý. Có thể thấy, sự yếu kém từ lực lượng UAV của AFU, cũng đã mang lại sự thay đổi rất có lợi cho RFAF. So với ba ngày trước, việc vận chuyển thương binh của RFAF hiện đã nhanh hơn và an toàn hơn nhiều, nhưng hiện tại, AFU lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận chuyển thương binh về tuyến sau. Đây chắc chắn sẽ là một cái bóng tâm lý rất lớn đối với những người lính tiền tuyến Ukraine, những người có thể bị thương bất cứ lúc nào, và sâu xa tác động đến tương lai của cuộc chiến, mà Ukraine đang phải gồng mình vượt qua. Để cứu vãn thất bại ở Kursk, Bộ Tổng tham mưu AFU đã triển khai "Tiểu đoàn Aidar", có tư thần chống Nga nhất đến mặt trận Kursk. Rõ ràng, Kiev hy vọng rằng, những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan này có thể đóng vai trò ngăn chặn tuyến phòng thủ của AFU khỏi sự sụp đổ về mặt cấu trúc. Rõ ràng, chiến thắng của Nga ở khu vực Kursk đã gây ra áp lực tâm lý rất lớn cho quân đội Ukraine ở tuyến đầu: hơn 60.000 quân tinh nhuệ của Ukraine đã hy sinh trên đồng bằng Kursk của Nga mà không thu được kết quả đang kể nào. Như vậy, kế “vây Ngụy cứu Triệu” của Kiev đã hoàn toàn thất bại, đẩy họ vào thế khủng hoảng lớn hơn. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Mỹ quyết tâm rút khỏi cuộc chiến ở Ukraine và chiến thắng nhanh chóng của Nga ở Kursk lần này, có thể thấy sự “giúp đỡ” rất lớn của Mỹ. (nguồn ảnh Military Review, RIA Novosti, TASS, Kyiv Post).

Ngày 10/3, khi quân đội Nga (RFAF) phát động cuộc phản công Kursk lần thứ bảy với đà tiến triển mạnh mẽ, theo tờ Pravda của Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Rubio, người đang chuẩn bị bay tới Ả Rập Xê Út để thuyết phục Kiev ngừng bắn, trước những câu hỏi “hóc búa” của các phóng viên, đã bất lực tuyên bố: Washington sẽ dừng cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Trong sáu cuộc phản công đầu tiên ở Kursk, RFAF đã dừng lại sau khi chiếm lại hàng trăm km2 lãnh thổ mỗi lần, sử dụng chiến lược “gặm nhấm và tiêu hao đối thủ”. Rất có thể quân đội Ukraine (AFU) đã “chuyển hướng chiến lược”, khi rút đơn vị UAV chủ lực ở mặt trận Kursk đến Pokrovsk. Tuy nhiên, tình hình cơ bản của cuộc phản công Kursk lần thứ bảy của RFAF đã thay đổi. Trong bối cảnh Mỹ đã ngừng hỗ trợ tình báo cho quân đội Ukraine (AFU); đồng thời AFU còn bất ngờ trước cuộc tấn công của Nga. Hơn nữa, 800 quân Nga đã khoan sử dụng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên dài 15 km và tiến thẳng vào trung tâm phòng thủ của AFU tại thị trấn Sudzha. Sau đó quân Nga sử dụng chiến thuật “nở hoa trong lòng địch” tuyệt đẹp, cắt đứt đường rút lui của Ukraine ở phía bắc Sudzha cũng như đường tiếp tế của AFU và trực tiếp buộc quân Ukraine phải rời khỏi các vị trí phòng thủ kiên cố của mình và bắt đầu rút lui về phía nam, dưới sự che chở của bóng tối và tuyết rơi. Mặc dù Tổng tư lệnh AFU, tướng Syrsky đã đích thân ra tiền tuyến, nhưng về cơ bản ông không thể hoàn thành mệnh lệnh của Tổng thống Zelensky, là "bảo vệ vị trí Kursk thêm hai tuần nữa", bởi vì tuyến phòng thủ của AFU tại khu vực Kursk về cơ bản đã có dấu hiệu sụp đổ về mặt cấu trúc. Có thể nhận thấy, sau khi tuyến phòng thủ phía bắc của AFU tại Kursk vỡ trận, dẫn đến sụp đổ dây chuyền một cách nhanh chóng, ở toàn bộ khu vực Kursk do Ukraine kiểm soát. Vào ngày 10/3, cuộc phản công Kursk lần thứ bảy của RFAF đã trở thành “chiếc nêm” của một trận chiến quyết định. Lúc này RFAF tiến từ bắc xuống nam, đã tiếp cận tuyến phòng thủ Kazachya Loknya, một pháo đài lớn ở phía bắc Sudzha, từ ba hướng: tây, bắc và đông bắc, và chiếm một khu vực rộng lớn các vị trí ở phía bắc ngôi làng. Do hỏa lực pháo binh của Nga đã bao phủ tuyến đường rút lui của quân Ukraine tại biên giới Nga-Ukraine. Và một điểm nữa là trước khi quân Ukraine xâm nhập vào lãnh thổ Nga ở Kursk vào tháng 8/2024, thì xe rải mìn tầm xa của RFAF, đã rải nhiều bãi mìn trên biên giới Kursk-Sumy; nên về cơ bản đã hình thành một vòng vây lớn. Khi RFAF phát động cuộc tấn công ở Kursk, họ vẫn “trung thành” thực hiện chiến thuật truyền thống của mình, là bao vây ba phía và để lại một phía. Đầu tiên, họ sử dụng cuộc bao vây ba phía liên tục để tạo áp lực tâm lý lớn lên AFU trong cứ điểm, buộc quân Ukraine phải rời khỏi trận địa phòng ngự kiên cố và rút lui. Sau đó, hỏa lực các loại và các lực lượng bộ binh đột kích của RFAF, sẽ thực hiện các cuộc tấn công mãnh liệt vào trong quá trình rút lui của quân Ukraine. Chiến thuật này tuy chậm, nhưng tránh được tổn thất chiến đấu quá mức; đồng thời tiêu hao nhiều quân Ukraine. Ngoài ra, do AFU đã chuyển một phần lực lượng UAV tinh nhuệ tới mặt trận Pokrovsk, trong khi RFAF lại tập trung một số lượng lớn UAV của họ ở khu vực Kursk, nên việc quân Nga tấn công thuận lợi như vậy là điều hợp lý. Có thể thấy, sự yếu kém từ lực lượng UAV của AFU, cũng đã mang lại sự thay đổi rất có lợi cho RFAF. So với ba ngày trước, việc vận chuyển thương binh của RFAF hiện đã nhanh hơn và an toàn hơn nhiều, nhưng hiện tại, AFU lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận chuyển thương binh về tuyến sau. Đây chắc chắn sẽ là một cái bóng tâm lý rất lớn đối với những người lính tiền tuyến Ukraine, những người có thể bị thương bất cứ lúc nào, và sâu xa tác động đến tương lai của cuộc chiến, mà Ukraine đang phải gồng mình vượt qua. Để cứu vãn thất bại ở Kursk, Bộ Tổng tham mưu AFU đã triển khai "Tiểu đoàn Aidar", có tư thần chống Nga nhất đến mặt trận Kursk. Rõ ràng, Kiev hy vọng rằng, những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan này có thể đóng vai trò ngăn chặn tuyến phòng thủ của AFU khỏi sự sụp đổ về mặt cấu trúc. Rõ ràng, chiến thắng của Nga ở khu vực Kursk đã gây ra áp lực tâm lý rất lớn cho quân đội Ukraine ở tuyến đầu: hơn 60.000 quân tinh nhuệ của Ukraine đã hy sinh trên đồng bằng Kursk của Nga mà không thu được kết quả đang kể nào. Như vậy, kế “vây Ngụy cứu Triệu” của Kiev đã hoàn toàn thất bại, đẩy họ vào thế khủng hoảng lớn hơn. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Mỹ quyết tâm rút khỏi cuộc chiến ở Ukraine và chiến thắng nhanh chóng của Nga ở Kursk lần này, có thể thấy sự “giúp đỡ” rất lớn của Mỹ. (nguồn ảnh Military Review, RIA Novosti, TASS, Kyiv Post).