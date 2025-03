Vào ngày 21/2, quân đội Nga (RFAF), đã bất ngờ mở cuộc tấn công vượt biên giới vào tỉnh Sumy của Ukraine, từ đầu cầu ở khu vực tỉnh Kursk và và chiếm được làng Basivka. Đường cao tốc chiến lược R200 Sumy-Sudzha đã ngay lập tức bị RFAF kiểm soát và tuyến đường tiếp tế nối mặt trận Kursk và căn cứ hậu phương của Ukraine đã bị cắt đứt. Lực lượng thiết giáp Nga nhanh chóng triển khai trong khu vực, xây dựng các công sự phòng thủ dã chiến nhiều lớp và chặn đường đi của đoàn xe vận tải Ukraine ra vào khu vực Kursk của Nga. Ngay lập tức, một số đơn vị AFU ở Kursk, đã không nhận được đạn dược trong 72 giờ liên tiếp và một số vị trí đã buộc phải áp dụng chiến thuật bảo tồn. Do mạng lưới giao thông trong khu vực xung quanh thị trấn Sudzha bị RFAF kiểm soát, nên bốn tuyến cung cấp hậu cần chính mà quân đội Ukraine (AFU) ở Kursk dựa vào để tồn tại, đều RFAF bị cắt đứt bằng hỏa lực; điều này đã được người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo, tại một cuộc họp báo ở Moscow. Trong chiến tranh hiện đại, lực lượng ở tiền tuyến cần một lượng lớn vật tư mỗi ngày để duy trì khả năng chiến đấu, bao gồm vũ khí, nhiên liệu, thực phẩm và vật tư y tế. Khi nguồn cung bị cắt đứt, hiệu quả chiến đấu của một lữ đoàn cơ giới sẽ giảm trong vòng 72 giờ và lực lượng thiết giáp sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Kể từ khi tiến vào khu vực Kursk, quân đội Ukraine đã mất một số lượng lớn quân số và vũ khí, và tổn thất này liên quan trực tiếp đến những khó khăn về tiếp tế. Thông tin mới nhất chỉ ra rằng, tỷ lệ hao hụt vũ khí, quân số của AFU cao hơn nhiều so với tỷ lệ thay thế, đặc biệt là tên lửa chống tăng và khí tài liên lạc không đủ và một số đơn vị buộc phải sử dụng chiến lợi phẩm thu được của Nga. Hiện lượng đạn dự trữ chiến đấu tại nhiều trận địa phía trước của Ukraine tại Kursk đã giảm đáng kể và một số chốt không còn được hỏa lực yểm trợ. Một quan chức Bộ Quốc phòng Ukraine thừa nhận: "Vấn đề cung cấp vật tư thực sự nghiêm trọng và chúng tôi đang tìm kiếm các tuyến đường thay thế". Các chuyên gia hậu cần quân sự cho rằng, việc tạm thời mở một tuyến tiếp tế mới dưới sự phong tỏa hỏa lực của Nga là vô cùng khó khăn, khi RFAF đã triển khai nhiều hệ thống tác chiến điện tử tại các nút trọng yếu, để can thiệp vào kế hoạch tiếp tế bằng UAV của AFU; càng làm trầm trọng thêm những khó khăn về vật chất của các đơn vị tuyến đầu. RFAF đã chiếm giữ tuyến đường chiến lược kéo dài từ Yunakivka (tỉnh Sumy/Ukraine) tới thị trấn Sudzha (tỉnh Kursk/Nga) và thiết lập mạng lưới kiểm soát bằng hỏa lực. Ukraine ban đầu có kế hoạch luân chuyển tối đa 500 quân mỗi tuần, để duy trì hiệu quả chiến đấu ở tuyến đầu, nhưng quy mô luân chuyển hiện đã bị thu hẹp và rủi ro lớn. Tỷ lệ tổn thất của Ukraine ở Kursk đã tăng lên, vượt xa mức độ chiến đấu mà họ có thể chịu đựng được. Tuyến đường giao thông ngập tràn xác xe cơ giới bị phá hủy bởi vũ khí dẫn đường chính xác. Nhiều UAV trinh sát của AFU đã phát hiện các tay súng bắn tỉa và nhóm chống tăng của Nga, phục kích tại các đoạn đường quan trọng, hạn chế hoạt động luân chuyển của AFU. Theo phân tích, khi binh lính chiến đấu liên tục trong hơn 72 giờ, khả năng phản ứng và phán đoán của họ sẽ giảm sút, làm tăng nguy cơ thương vong. Một số đơn vị AFU ở khu vực Kursk đã chiến đấu liên tục trong hơn hai tuần và những binh lính này đang trong "tình trạng cực kỳ mệt mỏi". Một số đơn vị tiền tuyến của Ukraine đã báo cáo "tình trạng thiếu ngủ nghiêm trọng" và "hiệu quả chiến đấu suy giảm đáng kể". Một trung sĩ Ukraine bị bắt đã xác nhận: "Chúng tôi đã không được nghỉ ngơi đầy đủ trong nhiều ngày liên tiếp. Chúng tôi chỉ có thể thay phiên nhau chợp mắt một lát. Hầu hết thời gian chúng tôi đều trong tình trạng cảnh giác căng thẳng. Nhiều đồng đội của chúng tôi bị ảo giác và mất tập trung". Những trắc thủ radar, lính thông tin hay người sử dụng vũ khí chính xác đòi hỏi mức độ tập trung cao và hiệu quả của họ sẽ giảm đáng kể, nếu họ căng thẳng trong thời gian dài. Chiến đấu trong tâm thế mệt mỏi, căng thẳng là một trong những lý do khiến việc sử dụng trang vũ khí của AFU không hiệu quả, tạo thành một vòng luẩn quẩn - hiệu quả vũ khí giảm sút dẫn đến hỏa lực yểm trợ không đủ, làm gia tăng áp lực và thương vong cho bộ binh. Giới lãnh đạo cấp cao của AFU đã nhận thức được cuộc khủng hoảng và bộ chỉ huy đang cân nhắc thực hiện các biện pháp phi truyền thống để giải quyết vấn đề luân phiên, bao gồm sử dụng trực thăng để vận chuyển nhân sự chủ chốt và tiến hành các hoạt động xâm nhập quy mô nhỏ vào ban đêm. Những biện pháp này có khả năng thành công thấp và cực kỳ tốn kém khi đối mặt với mạng lưới phòng không và hệ thống trinh sát điện tử của Nga. Tình hình chung ở chiến trường Kursk đang diễn biến nhanh chóng theo hướng bất lợi cho AFU. Khu vực do Ukraine kiểm soát đã giảm mạnh từ khoảng 1.300 km2 lãnh thổ của tỉnh Kursk trong những ngày đầu của chiến dịch, xuống còn 280 km2 hiện nay và đang có xu hướng thu hẹp liên tục. Hiện nay, nhiều "túi bao vây bán phần" đã hình thành ở khu vực AFU đóng quân, nếu không điều chỉnh kịp thời việc triển khai, có thể phải đối mặt với nguy cơ bị bao vây hoàn toàn; nguy cơ lặp lại thảm cảnh như ở Ugledar hay Kurakhove gần đây là hoàn toàn có thể. Hiện nhiều chỉ huy tiền tuyến ở Kursk đã gửi yêu cầu rút quân tới tướng Syrsky nhưng chưa nhận được phản hồi rõ ràng. Một nguồn tin thân cận với lực lượng cấp cao AFU xác nhận: "Cuộc tranh luận nội bộ đang diễn ra rất căng thẳng. Một số tướng lĩnh cho rằng, nên rút quân ngay lập tức để bảo toàn lực lượng, trong khi những người khác lo ngại rằng việc rút quân sẽ gây ra hậu quả chính trị". (nguồn ảnh Military Review, TASS, Deep State, Sohu).

