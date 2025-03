Thị trấn Sudzha thất thủ, lính Ukraine giả dân thường để rút về Sumy

Kênh SHOT trên mạng xã hội Telegram, đưa tin trực tiếp từ chiến trường Kursk cho biết, quân đội Nga (RFAF) đã tiến tới tòa nhà hành chính ở trung tâm thị trấn Sudzha, và đang củng cố các vị trí, tiến hành “dọn dẹp” các khu phố. Các đơn vị của Lữ đoàn đổ bộ đường không 11 thuộc Binh chủng Dù (VDV), Lữ đoàn 106 và Trung đoàn bộ binh cơ giới số 30 thuộc Cụm quân phía Bắc của RFAF, đã tham gia chiến dịch tái chiếm thị trấn Sudzha. Có thể dễ dàng nhận thấy, quân Nga tấn công Sudzha vượt trội hơn Ukraine nhiều lần. Theo nhiều lính Nga đang chiến đấu ở Kursk, các trận đánh lẻ tẻ trong thị trấn Sudzha vẫn chưa lắng xuống, nhưng phần lớn quân Ukraine đang rút khỏi khu vực, chỉ để lại một số nhóm riêng lẻ, có nhiệm vụ cầm chân và nghi binh quân Nga, để lực lượng chính rút về bên kia biên giới. “Kẻ thù đã mất tinh thần, nhiều người bỏ chạy. Chúng tôi đã có mặt tại tòa nhà hành chính ở trung tâm Sudzha", một lính Nga viết trên trang Telegram cá nhân. Hiện các mũi xung kích của Nga, được hỗ trợ bởi UAV FPV, đang tích cực trấn áp các ổ kháng cự, tiêu diệt các đơn vị còn lại của Ukraine. Theo truyền thông Nga, trên thực tế không còn lính đánh thuê nước ngoài nào từng chiến đấu cho phe Ukraine ở Sudzha nữa - họ đã được sơ tán trước khi RFAF bắt đầu cuộc phản công quy mô lớn ở Kursk, bắt đầu vào ngày 20/2 vừa qua. Hiện tại, lực lượng dự bị được huy động, cũng như các đơn vị của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 105, Lữ đoàn tấn công đường không số 95 và một số đơn vị khác của Ukraine, đang cố gắng giữ vững phòng tuyến, nhưng những nỗ lực của họ tỏ ra là không đủ trước đòn tiến công mãnh liệt của RFAF. Cuộc tấn công vào Sudzha là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn của RFAF ở khu vực Kursk, được phát động sau chiến dịch “Vây Ngụy cứu Triệu” của Kiev vào Kursk từ tháng 8 năm 2024. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong những ngày gần đây, RFAF đã tái chiếm hơn 100 km2 lãnh thổ và 12 ngôi làng ở phía bắc và phía đông Sudzha. Theo hãng tin Anh Reuters, một trong những quyết định chiến thuật quan trọng, giúp quân Nga giành chiến thắng nhanh chóng ở Kursk, đó chính là sử dụng đường ống dẫn khí đốt để lực lượng đặc nhiệm, thâm nhập bí mật vào hậu phương của đối phương, khiến quân đội Ukraine (AFU) mất cảnh giác. Sau khi tái chiếm phần lớn Sudzha, quân Nga đã tiến đến sông Oleshnya ở khu vực đường cao tốc R200, chạy trong ranh giới thị trấn. Theo thông tin mới nhất của Military Review, các trận đánh cục bộ đang diễn ra tại khu Zaoleshenskoye, với cuộc tiến công vào khu vực phố 8 Marta và phố 1 Maya. Hiện quân Ukraine vẫn còn ở làng Goncharovka, nằm ở phía tây sông Oleshnya và họ tiếp tục giữ ngôi làng này để tạo ra một hành lang an toàn cho các đơn vị còn lại ở khu vực biên giới Kursk, rút lui về biên giới của tỉnh Sumy. Điều đáng chú ý là vũ khí hạng nặng hầu như không được sử dụng để rút lui. Nếu AFU mang theo vũ khí hạng nặng rút lui, sẽ càng thu hút sự chú ý từ các đài trinh sát pháo binh, UAV trinh sát tầm trung, UAV FPV và không quân chiến thuật RFAF. Hiện quân Ukraine đang cố gắng rút lui qua Rubanshchina theo từng nhóm nhỏ, có thể lên tới một tiểu đội. Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tái chiếm Sudzha, nhưng có thông tin cho biết, vẫn còn lính Ukraine tại các làng mà RFAF tái chiếm trong khoảng 3-4 ngày qua. Những người lính Ukraine này, do không nhận được lệnh rút lui của cấp trên, hoặc bị kẹt lại, họ đành phải đóng giả dân thường của vùng Kursk, và rút về phía biên giới trong bối cảnh hỗn loạn; mặc dù số này không nhiều. Sau khi quân Ukraine rút khỏi khu vực Kursk, họ tổ chức tuyến phòng ngự ở khu rừng gần làng Sadki, phía đông nam Yunakovka. Có thể RFAF sẽ tiếp tục chiến dịch tấn công Sumy, để không cho quân Ukraine sau khi rút chạy khỏi Sudzha, đến vùng Sumy được “hoàn toàn an toàn”. Sau nhiều lần phủ nhận tình hình khó khăn ở mặt trận Kursk, tới thời điểm hiện tại, Kiev đã xác nhận tình hình “rất nghiêm trọng”. Tổng tư lệnh AFU, tướng Syrsky, tuyên bố rằng các đơn vị của họ ở Kursk, đang rút về "những tuyến có lợi", tuy nhiên, theo DeepState, diện tích lãnh thổ Kursk do Kiev kiểm soát đã thu hẹp xuống còn chưa đầy 200 km2. Trong khi đó, các cuộc tấn công xuyên biên giới từ đầu cầu Kursk của Nga, đang đe dọa cắt đứt các tuyến tiếp tế quan trọng cho quân Ukraine cả ở Kursk và khu vực biên giới Sumy; đẩy quân Ukraine tại đây vào tình thế bị bao vây và chống đỡ. Trong bối cảnh quân Ukraine đang phải rút lui khỏi nhiều khu vực trên chiến trường, thì các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine vừa diễn ra tại Jeddah (Ả Rập Xê Út), nơi Kiev đồng ý ngừng bắn trong 30 ngày, nhưng Nga vẫn chưa đồng ý, khi vẫn khăng khăng yêu cầu thực hiện các điều kiện của mình, bao gồm cả việc phi quân sự hóa Ukraine. (nguồn ảnh Military Review, TASS, Telegram, Ukrinform, Sohu).

