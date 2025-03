Nữ coser Việt khoe màn “lột xác” chấn động cả làng game

Cigw Pols là một nữ coser nổi tiếng tại Việt Nam với phong cách cosplay quyến rũ, táo bạo và được đầu tư kỹ lưỡng từ trang phục đến hình thể. (Ảnh: FBNV) Cô từng hoạt động cosplay từ năm 2013 đến 2018 ở nước ngoài nhưng tạm ngưng do vấn đề sức khỏe và thừa cân. (Ảnh: FBNV)Cigw Pols đã trải qua hành trình giảm cân đầy khó khăn, tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt và luyện tập cường độ cao để có thân hình lý tưởng như hiện tại. (Ảnh: FBNV) Cô khẳng định chưa từng can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ, mọi thay đổi đều nhờ vào sự kiên trì và nỗ lực cá nhân. (Ảnh: FBNV) Câu chuyện của Cigw Pols truyền cảm hứng về việc chấp nhận, yêu thương bản thân và nỗ lực thay đổi để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. (Ảnh: FBNV) Hiện tại, cô tiếp tục gây ấn tượng với các bộ cosplay gợi cảm, chỉn chu, được cộng đồng đón nhận nồng nhiệt. (Ảnh: FBNV) Cigw Pols không chỉ là một coser tài năng mà còn là biểu tượng của sự kiên trì, quyết tâm và sức mạnh tinh thần. (Ảnh: FBNV) Hành trình "lột xác" của cô là nguồn động lực cho nhiều người trong việc cải thiện vóc dáng và thái độ sống. (Ảnh: FBNV) Mời quý độc giả xem thêm video: Gameplay ngộ nghĩnh của Wukong GO.

