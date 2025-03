Điện thoại có dấu hiệu này, coi chừng phát nổ trong nháy mắt

Mới đây, một người đàn ông ở huyện Tương Dương, Nghệ An đã bị bỏng nặng sau khi điện thoại trong túi quần phát nổ. Nguyên nhân có thể do pin lithium-ion bị lỗi hoặc quá cũ, dẫn đến quá tải và phát nổ. (Ảnh: markettimes) Pin điện thoại thường có nguy cơ cháy nổ nếu sử dụng trong thời gian dài hoặc bị hư hỏng. (Ảnh: PCMag) Khi pin bị phồng, điện thoại nóng bất thường hoặc phát ra mùi khét, cần ngay lập tức ngừng sử dụng. (Ảnh: Hindustan Time Tech) Tránh để điện thoại tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc vừa sạc vừa sử dụng để hạn chế nguy cơ cháy nổ. (Ảnh: TopZone) Không nên dùng bộ sạc kém chất lượng, vì điện áp không ổn định có thể gây hỏng pin. (Ảnh: VNtre) Nếu điện thoại bị rơi vỡ hoặc bị ngấm nước, cần kiểm tra pin trước khi tiếp tục sử dụng. (Ảnh: Genk) Không sạc điện thoại dưới gối, trên nệm hay nơi có vật liệu dễ cháy để tránh tích nhiệt. (Ảnh: baotintuc) Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, nên thay pin tại trung tâm uy tín để đảm bảo an toàn. (Ảnh: VTV.vn) Mời quý độc giả xem thêm video: Chiếc điện thoại thỏi son Nokia 7280 chị em mê tít 20 năm trước.

Mới đây, một người đàn ông ở huyện Tương Dương, Nghệ An đã bị bỏng nặng sau khi điện thoại trong túi quần phát nổ. Nguyên nhân có thể do pin lithium-ion bị lỗi hoặc quá cũ, dẫn đến quá tải và phát nổ. (Ảnh: markettimes) Pin điện thoại thường có nguy cơ cháy nổ nếu sử dụng trong thời gian dài hoặc bị hư hỏng. (Ảnh: PCMag) Khi pin bị phồng, điện thoại nóng bất thường hoặc phát ra mùi khét, cần ngay lập tức ngừng sử dụng. (Ảnh: Hindustan Time Tech) Tránh để điện thoại tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc vừa sạc vừa sử dụng để hạn chế nguy cơ cháy nổ. (Ảnh: TopZone) Không nên dùng bộ sạc kém chất lượng, vì điện áp không ổn định có thể gây hỏng pin. (Ảnh: VNtre) Nếu điện thoại bị rơi vỡ hoặc bị ngấm nước, cần kiểm tra pin trước khi tiếp tục sử dụng. (Ảnh: Genk) Không sạc điện thoại dưới gối, trên nệm hay nơi có vật liệu dễ cháy để tránh tích nhiệt. (Ảnh: baotintuc) Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, nên thay pin tại trung tâm uy tín để đảm bảo an toàn. (Ảnh: VTV.vn) Mời quý độc giả xem thêm video: Chiếc điện thoại thỏi son Nokia 7280 chị em mê tít 20 năm trước.