7 điểm nổi bật khiến iFan sẵn sàng xuống tiền tậu iPhone 17 Air

Siêu mỏng sexy: Tiếp nối xu hướng do iPad Pro M4 khởi xướng, tính năng nổi bật nhất của iPhone 17 Air sẽ là độ mỏng chỉ 5,5 mm. Đây là độ mỏng ấn tượng, hiện các mẫu iPhone 16 Pro dày 8,25 mm trong khi các mẫu iPhone 16 và iPhone 16 Plus dày 7,8 mm. Mẫu iPhone mỏng nhất từ trước đến nay của Apple là iPhone 6 với 6,9 mm. Màn hình 6,6 inch mới: Apple cũng sẽ cung cấp cho chiếc iPhone này màn hình độc đáo, có thể mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa các kích thước hiện có. Nhờ kiểu dáng siêu mỏng, màn hình của iPhone 17 Air sẽ vẫn đủ nhỏ đối với người dùng iPhone Pro hiện tại trong khi vẫn cung cấp đủ không gian để thỏa mãn người hâm mộ. Màn hình Luôn bật và tấn số quét cao: Kể từ năm 2022, một sự khác biệt lớn giữa các mẫu iPhone tiêu chuẩn của Apple và dòng iPhone Pro liên quan đến hai tính năng hiển thị đó là chức năng luôn bật (Always On). Đương nhiên, sản phẩm cao cấo thì nó cũng có tần số quét 120Hz.



Giống như dòng iPhone 16, Apple có kế hoạch tung ra hai chip hoàn toàn mới cho các mẫu iPhone 17. Dòng iPhone 17 sẽ dùng chip A19, có thể iPhone 17 Air sẽ không được trang bị dòng chip Pro nhưng đó là giải pháp cần bằng hiệu năng với mức pin khiêm tốn.



Camera đơn 48MP phía sau với thiết kế thanh: Theo các hình ảnh rò rỉ, iPhone 17 Air dự kiến khác biệt đáng kể so với các phiên bản khác ở bộ phận camera. Dòng iPhone 17 Pro vẫn cung cấp ba camera sau và mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn có hai camera, iPhone 17 Air sẽ chỉ có một camera Fusion 48MP.



Camera trước 24MP: Hiện tại, camera selfie của iPhone chỉ có độ phân giải 12MP, đem lại hình ảnh có chất lượng kém hơn so với camera sau. May mắn thay, Apple đang mang đến bản nâng cấp 24MP cho camera trước trên iPhone 17 Air.



Modem C1 tự sản xuất: Modem C1 nội bộ của Apple được phát triển trong nhiều năm - đã được tích hợp trong iPhone 16E như một phép thử. Và đương nhiên, nếu có cơ hội sử dụng hàng "của nhà trồng được" để giảm chi phí thì Apple sẽ không bỏ lỡ mà trang bị cho iPhone 17 Air.



iPhone 17 Air chắc chắn sẽ là mẫu iPhone thứ tư thú vị nhất trong dòng 2025. Trong khi iPhone mini và iPhone Plus có một nhóm người hâm mộ trung thành, iPhone 17 Air sẽ định hình tương lai cho thiết kế iPhone. Đây sẽ là mùa ra mắt iPhone thú vị nhất trong nhiều năm nay.

Mời độc giả xem thêm video Cách sử dụng nút Camera Control trên iPhone 16.







