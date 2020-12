Những biến thể mạnh nhất của khẩu súng trường tấn công AK-47

Đầu tiên là mẫu súng Wieger Sturmgewehr của Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức), vào cuối những năm 1980, để cạnh tranh trong thị trường vũ khí toàn cầu đa dạng hơn, họ cần phát triển vũ khí theo thiết kế của phương Tây, do đó, Wieger StG đã ra đời. Nguồn ảnh: Sina. Wieger Sturmgewehr sử dụng đạn có kích thước cỡ 5,56×45 mm tiêu chuẩn NATO và kết hợp nhiều nâng cấp so với súng trường tấn công AK-47 tiêu chuẩn. Súng sử dụng một số thiết kế của khẩu M-16A2 ở nòng súng, sử dụng ốp lót tay bằng nhựa nhẹ và tiện dụng hơn; hộp tiếp đạn bằng nhựa trong, cho phép người dùng biết còn lại bao nhiêu viên đạn. Nguồn ảnh: Sina. Hai đơn đặt hàng đã được đặt từ Ấn Độ và Peru, nhưng sự thống nhất của nước Đức đã tạm dừng các đơn đặt hàng cũng như dừng sản xuất Wieger Sturmgewehr. Ngày nay, Wieger Sturmgewehr được sử dụng để binh sĩ huấn luyện, làm quen vũ khí và khai thác trong các cuộc tập trận. Nguồn ảnh: Sina. Tiếp theo là một mẫu súng của Nam Tư đó là mẫu Zastava M70AB2; Nam Tư đã cải tiến khẩu súng trường AK-47 thành khẩu M70B, M70B2 và M70AB2. Những khẩu súng mẫu B và AB2 này được sản xuất với số lượng lớn nhất và đạt được thành công nhất trong xuất khẩu. Nguồn ảnh: Sina. Zastava M70AB2 có nhiều cải tiến so với súng trường tấn công AKM, và thậm chí được đánh giá tốt hơn so với khẩu AK-74. Trên phiên bản AB2 và B2, nòng súng dày hơn 1,5 mm, buồng đạn được thiết kế theo kiểu trung liên RPK, đầu nòng được chế tạo để lắp súng phóng lựu. Nguồn ảnh: Sina. Zastava M70AB2 vẫn là súng trường tiêu chuẩn của quân đội Serbia và đã đạt được thành công lớn trên thị trường xuất khẩu. Một trong những khách hàng đáng chú ý là Iraq, quốc gia đã sử dụng M70AB2 và từ Chiến tranh Iran - Iraq cho đến ngày nay. Iraq thậm chí còn tạo ra một biến thể của M70 trong súng bắn tỉa Tabuk, một minh chứng cho độ chính xác và chất lượng của AK M70. Nguồn ảnh: Sina. Tiếp theo là mẫu súng Kbk wz. 88 Tantal của Ba Lan, Kbk wz. 88 là một bản sao của Ba Lan từ khẩu AK-74 của Liên Xô, được dung như là một loại vũ khí hỏa lực chọn lọc; súng sử dụng loại đạn 5,45x39 mm của Liên Xô, có các chế độ bắn phát một và tự động. Nguồn ảnh: Sina. Kbk wz. 88 rất đơn giản về công nghệ, đây được đánh giá là một thiết kế chắc chắn, có thể chịu được sự khắc nghiệt của điều kiện chiến trường. Ngoài ra vũ khí này cũng đơn giản để sử dụng và bảo quản. Tantal có thể lau chùi trong thời gian ngắn, mà không cần sử dụng bất kỳ công cụ nào. Nguồn ảnh: Sina. Tiếp theo là mẫu súng IMI Galil của Israel, sau những trải nghiệm tồi tệ với mẫu súng FN FAL, người Israel đã chọn mẫu súng trường AK để làm nền tảng thiết kế súng trường thế hệ tiếp theo của mình, và họ đã lựa chọn mẫu Galil sử dụng loại đạn 5,56×45 NATO. Nguồn ảnh: Sina. IMI Galil sử dụng trích khí dài, hệ thống ngắm của súng cũng được thiết kế lại hoàn toàn, bệ thước ngắm nằm ở phía sau, có khóa che bụi. Không chỉ phục vụ trong Quân đội Israel, IMI Galil còn được trang bị cho nhiều quân đội trên thế giới. Đặc biệt, Nam Phi cũng tiếp tục cung cấp phiên bản sửa đổi của Galil trong dòng Vektor R4/5/6. Nguồn ảnh: Sina. Một biến thể khác của Phần Lan là mẫu súng RK-62, RK-62 được sản xuất từ năm 1960 tại nhà máy Valmet ở Tourula và gần như là một bản sao của súng tiểu liên AK-47. RK-62 sử dụng báng bằng kim loại, tay cầm bằng nhựa. Từ năm 1965 đến 1994, 350.000 khẩu súng trường M62 đã được Valmet và Sako hợp tác sản xuất. Nguồn ảnh: Sina. RK-62 là phiên bản cải tiến mạnh mẽ của khẩu AK, chất lượng kim loại của súng được cải thiện rất nhiều so với khẩu AK tiêu chuẩn. Nắp khóa nòng có Picatinny để lắp các phụ kiện như kính ngắm, đèn pin chiến thuật; đầu trích khí có phần nhô ra để giảm độ giật. Nguồn ảnh: Sina. RK-62 của Phần Lan có thể đạt được độ chính xác đến 1 MOA, do vậy nó được xếp vào loại cực kỳ chính xác đối với súng trường phổ thông. RK-62 vẫn tiếp tục phục vụ trong quân đội Phần Lan, hiện súng vẫn đang được tiếp tục hiện đại hóa và dự kiến sẽ phục vụ đến năm 2035. Nguồn ảnh: Sina. Kỳ thú hình ảnh mặt cắt của khẩu AK-47 khi khai hỏa liên thanh.

