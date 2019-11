100 năm ngày sinh "huyền thoại của huyền thoại" - cha đẻ súng trường AK-47

Mikhail Timofeyevich Kalashnikov sinh ngày 10/11/1919 tại miền nam nước Nga. Ông là tổng công trình sư, cha đẻ của khẩu súng trường tấn công AK-47 trứ danh và đã hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lao động Liên Xô. Nguồn ảnh: Pinterest. Giống như nhiều thanh niên cùng lứa với mình, Mikhail Kalashnikov đã tham gia cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Liên Xô. Khẩu súng trường tấn công mang tên Kalashnikov được ông thai nghén trong thời gian nằm viện vì bị thương khi chiến đấu. Nguồn ảnh: Pinterest. Ra đời vào năm 1947, khẩu súng này đã nhanh chóng được chọn làm mẫu súng trường tấn công cơ bản của Hồng quân Liên Xô, đưa trang bị của lực lượng này lên một tầm cao mới khi mà quân đội Mỹ cùng phương Tây vẫn đang dùng tiểu liên và súng trường tự động. Nguồn ảnh: Pinterest. Thành công của khẩu súng trường tấn công AK-47 đã vượt ngoài sức tưởng tượng của Mikhail Kalashnikov khi mà nó sớm trở thành loại vũ khí phổ biến trên khắp thế giới, xuất hiện trong gần như mọi cuộc xung đột kể từ khi nó ra đời tới nay. Nguồn ảnh: Pinterest. Về cơ bản, khẩu AK-47 là một khẩu súng rẻ tiền, dễ chế tạo, dễ bảo dưỡng, dễ sử dụng và uy lực cực kỳ cao. Khẩu súng này còn có khả năng chịu thời tiết rất tốt, hoạt động trơn tru trong những môi trường khắc nghiệt nhất. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong thế kỷ 20, khẩu AK-47 đã từng là loại vũ khí biểu tượng cho các cuộc giải phóng dân tộc. Do nó có giá thành quá rẻ và Liên Xô thì sẵn sàng viện trợ miễn phí, AK-47 đã xuất hiện trong tay nhiều đội quân cách mạng, trở thành thứ vũ khí "dành chính quyền". Nguồn ảnh: Pinterest. Sang tới thế kỷ 21, cũng vì quá... rẻ tiền, súng trường tấn công AK-47 lại một lần nữa trở thành biểu tượng xuất hiện trong các cuộc xung đột, nội chiến hay thậm chí là có mặt trong các cuộc chiến băng đảng. Nguồn ảnh: Pinterest. Tính đến thế kỷ 21, khẩu súng trường tấn công AK-47 cùng các biến thể của nó được cho là thứ vũ khí đã gây ra cái chết của khoảng từ 8 tới 12 triệu người - nhiều hơn mọi loại vũ khí hủy diệt hàng loạt từng được ra đời trong lịch sử nhân loại. Nguồn ảnh: Pinterest. Tới nay, đây vẫn là một mặt hàng cực kỳ có giá trị trên thị trường chợ đen, nguôn cung của AK-47 cùng các biến thể của nó gần như vô hạn do nhiều quân đội trên thế giới đang thải hồi dần khẩu súng này vì quá cũ. Ngoài ra, vì quá dễ gia công nên AK-47 có thể được lắp ráp ở bất cứ đâu. Nguồn ảnh: Forces. Bản thân Mikhail Kalashnikov cùng với Liên Xô chưa bao giờ... đăng ký bản quyền thiết kế cho khẩu súng trường tấn công này, vậy nên dù ở bất cứ đâu, trong bất cứ điều kiện nào, khẩu AK-47 vẫn có thể được sản xuất hàng loạt một cách hợp pháp. Nguồn ảnh: Forces. Hiện tại, do Mỹ đã cấm vận kinh tế Nga nên AK-47 không còn được nhập khẩu vào Mỹ để bán trên thị trường súng của quốc gia này, tuy nhiên đổi lại, nhiều công ty Mỹ vẫn đang ngày đêm sản xuất AK-47 vì đây cũng là một loại vũ khí rất được người dân Mỹ ưa chuộng. Nguồn ảnh: Shintanaka. Mời độc giả xem Video: Đặc nhiệm Spetnaz với khẩu súng trường tấn công huyền thoại do Kalashnikov thiết kế.

