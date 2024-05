Nhìn tưởng “cục đất”, ai ngờ là “cây nhả vàng” 50 triệu/kg

Matsutake (hay nấm tùng nhung) là đặc sản nổi tiếng vào mùa thu ở Nhật Bản. Ảnh: Britannica Do quý hiếm và đắt đỏ nên nấm Matsutake sánh ngang với nấm cục và được coi là một trong những nguyên liệu quý giá nhất của ẩm thực Nhật Bản. Ảnh: Getty Nấm tùng nhung chỉ được thu hoạch vào khoảng đầu thu ở Nhật Bản. Do khí hậu thay đổi nên chất lượng và sản lượng nấm ngày càng khó dự đoán. Ảnh: LanceSoft Theo Business Insider, trong hơn 70 năm qua, sản lượng nấm tùng nhung Nhật Bản thu về bị giảm hơn 95%. Ảnh: Getty Do sản lượng giảm mạnh nên giá nấm tùng nhung ngày càng đắt đỏ. Loại cao nhất có khi lên tới 2.000 USD/kg, còn bình thường khoảng 1.000 USD/kg. Ảnh: Printest Một hộp nhỏ khoảng 8 cây nấm thường được bán với giá tầm 500 USD. Ảnh: MomoBud Nấm Matsutake thường được tìm thấy ở những cánh rừng tùng quanh năm có mây mù, tuyết, độ ẩm cao, cách mặt nước biển từ 2.500 m. Ảnh: Getty Đặc biệt, nấm Matsutake không thể trồng trong vườn hay trang trại và phải tự tay thu hoạch trong rừng. Ảnh: Nassit Với người Nhật, nấm tùng nhung là đặc sản xa xỉ của mùa thu, và là một thức để thưởng ít nhất một lần trong năm. Ảnh: Getty Hương vị của nấm Matsutake đặc trưng quyến rũ với gỗ thông, thoảng hương lá và đất ẩm cùng với vị thanh ngọt tự nhiên và cảm giác đầy đặn. Ảnh: Getty

