Loạt bản đồ cực quý về Nam Kỳ Lục tỉnh cuối thế kỷ 19

Bản đồ địa chính thành phố Sài Gòn năm 1889, tương ứng với phần lớn khu vực quận 1 của TP HCM ngày nay. Ảnh: Humazur.univ-cotedazur.fr.Bản đồ hạt tham biện thứ 20 và vùng phụ cận năm 1882, gồm hai vùng đô thị lớn là Sài Gòn (trung tâm) và Chợ Lớn (phía dưới, bên trái).Bản đồ hạt tham biện Sài Gòn và hạt tham biện thứ 20, năm 1885, tương ứng với phần lớn diện tích TP HCM ngày nay.Bản đồ hạt Bà Rịa năm 1881, ngày nay là khu vực phía Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bản đồ hạt tham biện Chợ Lớn năm 1882, gồm khu vực phía Bắc sông Vàm Cỏ và phía Đông sông Vàm Cỏ Đông, thuộc địa phận tỉnh Long An và TP HCM ngày nay.Bản đồ hạt Tân An năm 1888, gồm khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông của tỉnh Long An ngày nay.Bản đồ hạt Sóc Trăng năm 1888, tương ứng với tỉnh Sóc Trăng ngày nay.Bản đồ hạt Sa Đéc năm 1885, gồm thành phố Sa Đéc và các vùng phụ cận thuộc tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và Tiền Giang ngày nay. Bản đồ vẽ xoay ngang 90 độ, hướng Bắc ở bên phải.Trang giới thiệu của tập bản đồ, gồm các nội dung: Đấu xảo Quốc tế 1889 - Xứ Nam Kỳ thuộc Pháp / Đơn vị tham gia: Sở Địa chính / Địa phận: Sài Gòn / Hiện vật tham gia: Địa đồ các hạt Nam Kỳ Lục tỉnh / Phụ chú tiếng Việt. Bìa trước của cuốn Địa đồ các hạt Nam Kỳ Lục tỉnh.

