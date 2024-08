Nga không “dính bẫy” Ukraine, tình hình miền đông nguy ngập

Trong mấy tháng qua, Kiev đã thực hiện chiến lược “giương đông kích tây”, khi trên chiến trường, họ căng mình chống đỡ các đòn tấn công hủy diệt của Nga và đề nghị đàm phán hòa bình. Có vẻ như Kiev đã chuẩn bị “hạ màn” cho cuộc chiến đã kéo dài gần 3 năm này. Nhưng trên thực tế, Kiev đã âm thầm tập trung lực lượng, bất ngờ phát động một cuộc tấn công chớp nhoáng, sử dụng 10 lữ đoàn với vũ khí hạng nặng, tấn công vào tỉnh Kursk của Nga và chiếm được 1.000 km2 lãnh thổ, chỉ trong một đòn tấn công. Theo các nhà phân tích, có hai mục đích chính cho một hoạt động lớn như vậy. Thứ nhất, theo lời thú nhận của các tù binh Ukraine bị quân Nga bắt ở mặt trận Kursk cho biết, Quân đội Ukraine đã cố gắng chiếm Nhà máy điện hạt nhân Kursk, làm con bài mặc cả với Nga, để trao đổi 4 tỉnh miền đông Ukraine (gồm Lugansk, Donetsk, Zaporozhye và Kherson). Thứ hai, mục đích chiến dịch Kursk của Ukraine là chiếm giữ càng nhiều lãnh thổ càng tốt, sau đó trao đổi lãnh thổ đã giành được với Nga để lấy bốn tỉnh phía đông, hoặc ít nhất là chủ động đàm phán hòa bình. Điều Ukraine không ngờ đó là Nga có lực lượng dự bị mạnh, họ đã nhìn thấu âm mưu của Ukraine và không hề mắc bẫy. Lực lượng chủ lực của Quân đội Nga hoàn toàn không cần rút khỏi chiến trường chính Donbass, để tiếp viện cho Kursk; thay vào đó, cuộc tiến công của quân Nga ngày càng ác liệt. Đúng lúc cả thế giới phải kinh ngạc, vì Tổng thống Zelensky đã dám làm điều mà ngay cả Quân đội Mỹ hùng mạnh cũng không dám làm. Lần đầu tiên sau 80 năm, có một quân đội nước ngoài xâm chiếm nước Nga và chiếm đóng tới 1.000 km2 lãnh thổ. Chính Mỹ là “nhà tài trợ chính” cho Ukraine cũng công khai tuyên bố, họ không rõ mục đích hoạt động của Ukraine là gì? Mặc dù hành động quân sự này là hơi phiêu lưu, nhưng Kiev đã đạt được thành công về mặt chiến thuật và chính trị. Nhưng về mặt chiến lược, các đơn vị Ukraine nào tiến vào Kursk đều có thể bị tiêu diệt, khi vòng vây của quân Nga đang khép dần. Lý do bất lợi cho Quân đội Ukraine xâm nhập vào Kursk, đó là họ không có ưu thế về không quân và không có nguồn cung cấp hậu cần. Nói một cách thẳng thắn, điều đó có nghĩa là đưa người đi xa ngàn dặm vào đất địch, điều này không được khuyến khích về mặt quân sự. Tờ nhật báo Đức "Berliner Zeitung" đã dội một gáo nước lạnh vào Ukraine. Báo này đưa tin, Quân đội Nga đang ngày càng tiến gần hơn đến việc đạt được mục tiêu ở vùng Donbass, khi họ đang tiếp tục tiến về phía thành phố Pokrovsk. Nếu chiếm được Pokrovsk, trung tâm hậu cần quan trọng nhất ở miền đông Ukraine, Quân đội Ukraine sẽ gặp nguy hiểm. Theo thông tin mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, giao tranh ở hướng Pokrovsk diễn ra ác liệt, Quân đội Nga chỉ còn khoảng 10 km nữa là có thể tiến vào thành phố. Hiện các làng mạc, thị trấn ở cửa ngõ phía đông Pokrovsk đang dần bị quân Nga tràn ngập trong mấy ngày qua. Ban đầu, Quân đội Ukraine sử dụng gần như toàn bộ lực lượng dự bị sẵn có để mạo hiểm mở cuộc tấn công vào Kursk, với hy vọng thu hút sức mạnh của Quân đội Nga và gây sức ép buộc Nga phải rút một phần lực lượng chủ lực của họ ở Donbass, để giảm bớt áp lực cho mặt trận Donetsk. Tuy nhiên, Nga còn nhiều nguồn lực, không chơi theo tính toán của Kiev. Điều mà Kiev dám làm, là đã mạo hiểm tung toàn bộ lực lượng dự bị để xâm chiếm lãnh thổ Nga. Điều đó không những không làm suy giảm nhuệ khí của Quân đội Nga, mà còn khiến Moscow có cơ hội huy động toàn bộ lực lượng chủ lực của Quân đội Nga, đó là lực lượng lính nghĩa vụ quân sự. Quân đội Nga cũng không rút lui lực lượng ở Donetsk, để quay về bảo vệ vùng lãnh thổ Kursk, mà còn đẩy mạnh tấn công ở chiến trường chính Donetsk. Do vậy, quân Ukraine ở mặt trận phía đông không thể chống nổi với cường độ tấn công mạnh, tiếp tục “rút lui đều đặn”. Sau khi tiến quân vào lãnh thổ Nga, điều khiến Kiev càng tuyệt vọng hơn, là khi họ cho rằng, mình đã đạt được thắng lợi lớn, khi giành được 1.000 km2 lãnh thổ của đối phương, thì Mỹ và phương Tây sẽ nhanh chóng viện trợ thêm vũ khí. Nhưng kết quả là phương Tây chỉ nói mà không làm gì cả. Lý do là cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ đang diễn ra quyết liệt và câu trả lời sẽ được tiết lộ sau ba tháng nữa. Vì Đảng Dân chủ ủng hộ Ukraine, còn Đảng Cộng hòa không muốn cung cấp tiền mua vũ khí, do hai bên có quan điểm khác nhau. Nên rất có thể, họ sẽ phải đợi đến sau cuộc bầu cử, mới quyết định có cung cấp viện trợ quy mô lớn cho Ukraine hay không? Vấn đề bây giờ là Ukraine không thể đánh lớn, nếu không có sự hỗ trợ về vũ khí. Trên thực tế, việc tận dụng thời cơ của Ukraine rất xuất sắc, nhưng họ vẫn còn “hơi xanh” về mặt chiến lược. Quy mô mà Quân đội Ukraine đầu tư vào khu vực Kursk càng lớn, thì tổn thất cuối cùng của toàn quân có thể càng nghiêm trọng, và điều đó sẽ dẫn đến bị thất bại. Theo tính toán, việc quân Ukraine tiến vào Nga hiện nay là nhằm phân tán sức mạnh của Quân đội Nga, nhưng họ lại chưa tính đến việc đang phân tán sức mạnh của chính mình. Tưởng rằng chiến lược tấn công đông - tây, sẽ có tác dụng “vây Ngụy cứu Triệu”, nhưng cuối cùng toàn bộ quân tiến vào Nga có thể bị tiêu diệt. (Nguồn ảnh: Topwar, X, Telegram, Ukrinform).

Trong mấy tháng qua, Kiev đã thực hiện chiến lược “giương đông kích tây”, khi trên chiến trường, họ căng mình chống đỡ các đòn tấn công hủy diệt của Nga và đề nghị đàm phán hòa bình. Có vẻ như Kiev đã chuẩn bị “hạ màn” cho cuộc chiến đã kéo dài gần 3 năm này. Nhưng trên thực tế, Kiev đã âm thầm tập trung lực lượng, bất ngờ phát động một cuộc tấn công chớp nhoáng, sử dụng 10 lữ đoàn với vũ khí hạng nặng, tấn công vào tỉnh Kursk của Nga và chiếm được 1.000 km2 lãnh thổ, chỉ trong một đòn tấn công. Theo các nhà phân tích, có hai mục đích chính cho một hoạt động lớn như vậy. Thứ nhất, theo lời thú nhận của các tù binh Ukraine bị quân Nga bắt ở mặt trận Kursk cho biết, Quân đội Ukraine đã cố gắng chiếm Nhà máy điện hạt nhân Kursk, làm con bài mặc cả với Nga, để trao đổi 4 tỉnh miền đông Ukraine (gồm Lugansk, Donetsk, Zaporozhye và Kherson). Thứ hai, mục đích chiến dịch Kursk của Ukraine là chiếm giữ càng nhiều lãnh thổ càng tốt, sau đó trao đổi lãnh thổ đã giành được với Nga để lấy bốn tỉnh phía đông, hoặc ít nhất là chủ động đàm phán hòa bình. Điều Ukraine không ngờ đó là Nga có lực lượng dự bị mạnh, họ đã nhìn thấu âm mưu của Ukraine và không hề mắc bẫy. Lực lượng chủ lực của Quân đội Nga hoàn toàn không cần rút khỏi chiến trường chính Donbass, để tiếp viện cho Kursk; thay vào đó, cuộc tiến công của quân Nga ngày càng ác liệt. Đúng lúc cả thế giới phải kinh ngạc, vì Tổng thống Zelensky đã dám làm điều mà ngay cả Quân đội Mỹ hùng mạnh cũng không dám làm. Lần đầu tiên sau 80 năm, có một quân đội nước ngoài xâm chiếm nước Nga và chiếm đóng tới 1.000 km2 lãnh thổ. Chính Mỹ là “nhà tài trợ chính” cho Ukraine cũng công khai tuyên bố, họ không rõ mục đích hoạt động của Ukraine là gì? Mặc dù hành động quân sự này là hơi phiêu lưu, nhưng Kiev đã đạt được thành công về mặt chiến thuật và chính trị. Nhưng về mặt chiến lược, các đơn vị Ukraine nào tiến vào Kursk đều có thể bị tiêu diệt, khi vòng vây của quân Nga đang khép dần. Lý do bất lợi cho Quân đội Ukraine xâm nhập vào Kursk, đó là họ không có ưu thế về không quân và không có nguồn cung cấp hậu cần. Nói một cách thẳng thắn, điều đó có nghĩa là đưa người đi xa ngàn dặm vào đất địch, điều này không được khuyến khích về mặt quân sự. Tờ nhật báo Đức "Berliner Zeitung" đã dội một gáo nước lạnh vào Ukraine. Báo này đưa tin, Quân đội Nga đang ngày càng tiến gần hơn đến việc đạt được mục tiêu ở vùng Donbass, khi họ đang tiếp tục tiến về phía thành phố Pokrovsk. Nếu chiếm được Pokrovsk, trung tâm hậu cần quan trọng nhất ở miền đông Ukraine, Quân đội Ukraine sẽ gặp nguy hiểm. Theo thông tin mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, giao tranh ở hướng Pokrovsk diễn ra ác liệt, Quân đội Nga chỉ còn khoảng 10 km nữa là có thể tiến vào thành phố. Hiện các làng mạc, thị trấn ở cửa ngõ phía đông Pokrovsk đang dần bị quân Nga tràn ngập trong mấy ngày qua. Ban đầu, Quân đội Ukraine sử dụng gần như toàn bộ lực lượng dự bị sẵn có để mạo hiểm mở cuộc tấn công vào Kursk, với hy vọng thu hút sức mạnh của Quân đội Nga và gây sức ép buộc Nga phải rút một phần lực lượng chủ lực của họ ở Donbass, để giảm bớt áp lực cho mặt trận Donetsk. Tuy nhiên, Nga còn nhiều nguồn lực, không chơi theo tính toán của Kiev. Điều mà Kiev dám làm, là đã mạo hiểm tung toàn bộ lực lượng dự bị để xâm chiếm lãnh thổ Nga. Điều đó không những không làm suy giảm nhuệ khí của Quân đội Nga, mà còn khiến Moscow có cơ hội huy động toàn bộ lực lượng chủ lực của Quân đội Nga, đó là lực lượng lính nghĩa vụ quân sự. Quân đội Nga cũng không rút lui lực lượng ở Donetsk, để quay về bảo vệ vùng lãnh thổ Kursk, mà còn đẩy mạnh tấn công ở chiến trường chính Donetsk. Do vậy, quân Ukraine ở mặt trận phía đông không thể chống nổi với cường độ tấn công mạnh, tiếp tục “rút lui đều đặn”. Sau khi tiến quân vào lãnh thổ Nga, điều khiến Kiev càng tuyệt vọng hơn, là khi họ cho rằng, mình đã đạt được thắng lợi lớn, khi giành được 1.000 km2 lãnh thổ của đối phương, thì Mỹ và phương Tây sẽ nhanh chóng viện trợ thêm vũ khí. Nhưng kết quả là phương Tây chỉ nói mà không làm gì cả. Lý do là cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ đang diễn ra quyết liệt và câu trả lời sẽ được tiết lộ sau ba tháng nữa. Vì Đảng Dân chủ ủng hộ Ukraine, còn Đảng Cộng hòa không muốn cung cấp tiền mua vũ khí, do hai bên có quan điểm khác nhau. Nên rất có thể, họ sẽ phải đợi đến sau cuộc bầu cử, mới quyết định có cung cấp viện trợ quy mô lớn cho Ukraine hay không? Vấn đề bây giờ là Ukraine không thể đánh lớn, nếu không có sự hỗ trợ về vũ khí. Trên thực tế, việc tận dụng thời cơ của Ukraine rất xuất sắc, nhưng họ vẫn còn “hơi xanh” về mặt chiến lược. Quy mô mà Quân đội Ukraine đầu tư vào khu vực Kursk càng lớn, thì tổn thất cuối cùng của toàn quân có thể càng nghiêm trọng, và điều đó sẽ dẫn đến bị thất bại. Theo tính toán, việc quân Ukraine tiến vào Nga hiện nay là nhằm phân tán sức mạnh của Quân đội Nga, nhưng họ lại chưa tính đến việc đang phân tán sức mạnh của chính mình. Tưởng rằng chiến lược tấn công đông - tây, sẽ có tác dụng “vây Ngụy cứu Triệu”, nhưng cuối cùng toàn bộ quân tiến vào Nga có thể bị tiêu diệt. (Nguồn ảnh: Topwar, X, Telegram, Ukrinform).