Theo tờ Military Chronicle, các đơn vị xung kích Ural trực thuộc Sư đoàn xe tăng Cận vệ 90, Cụm quân Trung tâm Nga, đang nhanh chóng tiếp cận ranh giới tỉnh Dnepropetrovsk, quê nhà Tổng thống Ukraine Zelensky. Hiện mũi đột kích 1 đã đột phá qua Kotlyarovka, bỏ qua khu dân cư. Giao tranh dữ dội đang diễn ra ở Bogdanovka, nằm ở phía nam Pokrovsk. Theo phóng viên chiến trường Kotenok của tờ Military Chronicle, quân đội Nga (RFAF) chiếm được làng Zaporozhye. Bây giờ, biên giới của vùng Dnepropetrovsk chỉ cách đó “một bước chân”. Theo Kotenok, quân Ukraine dường như đã cạn kiệt “giới hạn dự trữ” và không còn khả năng phản công ở khu vực này với cường độ như trước nữa. Hiện nay, quân đội Ukraine (AFU) cũng đang thực hiện chiến thuật “cô lập chiến trường”, tức là họ đang cố gắng chặn nguồn cung cấp hậu cần, đạn dược và vũ khí của RFAF bằng máy bay không người lái FPV; nhằm hạn chế sức tấn công của RFAF. Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), cũng đã báo cáo về tình hình tuyến phòng thủ của Ukraine tại Pokrovsk ngày 30/3, cho rằng ở đây đang có nguy cơ vỡ trận. ISW viết rằng, RFAF đã tiến ít nhất khoảng ba km về phía biên giới hành chính nằm giữa hai tỉnh Donetsk và Dnepropetrovsk, ở phía nam Pokrovsk. ISW viết: “RFAF có thể tiến sâu hơn vào khu vực đông nam của vùng Dnipropetrovsk để gieo rắc sự hỗn loạn và sợ hãi trong không gian thông tin của Ukraine”. Đoạn video có gắn định vị địa lý, cho thấy một cuộc tấn công bằng cơ giới của quân Nga ở phía tây làng Zaporozhye, với chiều sâu của mũi tấn công khoảng 3,5 km và hỏa lực của AFU phản kích dữ dội. Trong quá trình tấn công, chiếc xe tăng T-90M dẫn đầu của quân Nga bị trúng khoảng mười phát đạn, nhưng nó đã kịp phá hủy được hỏa điểm của quân Ukraine, đảm bảo cho các đơn vị tấn công của Nga rút lui an toàn qua làng Preobrazhenka. Quân Ukraine cũng không thể tiêu diệt được chiếc xe tăng thứ hai theo sau, mặc dù đã bị trúng một quả đạn pháo. Theo địa điểm ghi hình cuộc đột phá, vùng kiểm soát của Cụm quân Trung tâm RFAF đã mở rộng đáng kể ở phía nam Pokrovsk. Trong khi Thiếu tá Viktor Tregubov, phát ngôn viên của Cụm quân Khortitsa AFU, nói với hãng thông tấn Mỹ AP rằng, RFAF đã "lấy lại đà tấn công" sau lệnh tạm dừng hoạt động theo hướng Pokrovsky, bắt đầu vào đầu tháng 3/2025. Thiếu tá Tregubov cũng cho biết thêm, tình báo Ukraine đã ghi nhận dấu hiệu về sự hiện diện của một nhóm quân Nga đáng kể ở khu vực Selidovo (phía nam Pokrovsk). Tuy nhiên theo ISW, sự hoảng loạn đang gia tăng trong các đơn vị AFU ở tiền tuyến, lý do chủ yếu là do hiệu quả của UAV FPV của họ trên chiến trường giảm mạnh. Cũng theo các chuyên gia ISW, được xác nhận bởi số liệu thống kê từ các nhà nghiên cứu của AFU, cho biết lực lượng thiết giáp hiện nay của RFAF đang “hồi sinh”, không chỉ có những xe tăng, xe bọc thép được đưa từ kho niêm cất ra, mà còn là những phương tiện mới sản xuất, được trang bị hệ thống bảo vệ, liên lạc và điều khiển hỏa lực tiên tiến. Chính hai chiếc xe tăng trên của Nga đã quét sạch một số cứ điểm trong cuộc đột phá, tạo nên tình hình khó khăn trên toàn bộ khu vực Pokrovsky. Theo kênh Muchnoy của một quân nhân AFU, trên mạng xã hội Telegram, cho biết nếu quân Nga chiếm được Kotlyarovka, thì liên lạc giữa các đơn vị Ukraine ở nam Pokrovsk sẽ rơi vào khủng hoảng. Thông tin từ kênh Muchnoy, cũng được tờ Kyiv Independent của Ukraine trích dẫn nguồn, cho biết về hoạt động của các nhóm biệt kích và trinh sát luồn sâu của Nga, gần đây đã tăng cường trinh sát dọc theo toàn bộ chiến tuyến trên hướng Pokrovsky. Họ lo ngại rằng, sau khi chiến dịch Kursk hoàn tất, lực lượng tiếp viện của RFAF sẽ đến vùng ngoại ô phía nam Pokrovsk. Theo kênh Deep State của AFU, bốn mũi đột kích của Cụm quân Trung tâm RFAF tại các khu vực Uspenovka, Kotlyarovka, Bogdanovka và Andreyevka đang tiến mạnh, cho thấy sự bất ổn của tuyến phòng thủ của AFU tại khu vực Pokrovsk. Về mặt thời gian, sự việc này xảy ra trong một thời gian ngắn - trong vòng đúng một tuần. Chuyên gia quân sự Nga Yuri Podolyaka bình luận về tình hình ở phía nam Pokrovsk: “Chúng tôi đã đặt bộ chỉ huy của địch vào một vị trí rất khó khăn ở đây. Vào ngày thứ tư của cuộc tấn công, chúng tôi đã có ba lần đột phá vào trận địa phòng ngự của AFU. Hơn nữa, giữa làng Kotlyarovka và Troitskoye, cuộc đột phá đã đạt đến mức độ đe dọa, có thể cắt đứt đội hình chiến đấu của địch thành hai khu vực bị cô lập về mặt hậu cần (phía bắc và phía nam). Điều này sẽ khiến địch rất khó điều động lực lượng dự bị”, hết lời dẫn. Chuyên gia Yuri Podolyaka còn cho biết thêm, “hôm 30 tháng 3 trời mưa từ đêm, với đặc thù chiến đấu hiện đại, đây là thời điểm thuận lợi để tấn công (UAV của đối phương hầu như không thể sử dụng). Tôi thực sự hy vọng rằng các đơn vị tấn công của chúng ta sẽ phát huy tốt chiến quả của họ”. (nguồn ảnhh TASS, Ukrinform, Sina).

