Quân đội Nga hôm 19/8 đã công bố một báo cáo chiến trường gây sốc. Theo phía Nga, khoảng 12.000 binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đã đột nhập vào tỉnh Kursk của Nga, nhằm thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ. Tuy nhiên, chiến dịch được lên kế hoạch kỹ lưỡng này đã gặp phải cuộc tấn công trực diện của Quân đội Nga và kết thúc trong thất bại thảm hại. Việc tiết lộ tin tức này chắc chắn đã mang lại tác động rất lớn đến cộng đồng quốc tế, đồng thời cũng khiến người ta đặt câu hỏi về sức mạnh cũng như khả năng ra quyết định chiến lược của Quân đội Ukraine? Nhìn kỹ hơn vào chiến dịch quân sự này, không khó để phát hiện ra tham vọng phía của Quân đội Ukraine. Theo Tướng Araudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị - Quân sự của Lực lượng Vũ trang Nga, Quân đội Ukraine đã âm thầm đột nhập vào tỉnh Kursk ngay từ ngày 6/8 và mục tiêu của lực lượng này là nhằm chiếm các cơ sở và lãnh thổ quan trọng trong khu vực. Cần đặc biệt nhấn mạnh rằng, Quân đội Ukraine cũng đã lên kế hoạch chiếm giữ Nhà máy điện hạt nhân Kursk vào ngày 11/8, nhằm cố gắng sử dụng nơi này như một con bài mặc cả quan trọng trong các cuộc đàm phán với Nga. Kế hoạch táo bạo này phản ánh ý đồ chiến lược của Ukraine, nhưng nó đánh giá thấp khả năng phòng thủ và tốc độ phản ứng của Quân đội Nga. Kế hoạch của quân Ukraine nhanh chóng bị tan vỡ. Quân đội Nga đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công bất ngờ như vậy và nhanh chóng triển khai các hoạt động phòng thủ và phản công hiệu quả. Trong cuộc đối đầu khốc liệt này, Quân đội Nga đã dựa vào vũ khí trang bị tiên tiến, cùng khả năng chỉ huy chiến thuật linh hoạt, để đánh bại các đợt tấn công của quân Ukraine. Đồng thời, Quân đội Nga cũng tổ chức tấn công sâu vào tỉnh Sumy của Ukraine, thực hiện ngăn chặn hoạt động đột nhập từ xa của Quân đội Ukraine. Theo số liệu được Nga công bố, Quân đội Ukraine chịu tổn thất nặng nề trong chiến dịch này, với 2.640 người thiệt mạng, bắt hàng trăm tù binh. Không chỉ vậy, một lượng lớn vũ khí, trang bị cũng bị phá hủy, trong đó có 37 xe tăng, 32 xe bọc thép chở quân, 23 xe chiến đấu bộ binh... Đối mặt với tổn thất nặng nề như vậy, Ukraine dường như vẫn đang cố gắng giữ vững tinh thần. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố trên mạng xã hội rằng, các hoạt động quân sự của Quân đội Ukraine ở khu vực Kursk vẫn đang tiến triển, đồng thời tuyên bố “cơ hội đàm phán” của Ukraine đang gia tăng. Tuy nhiên, không khó để nhận ra rằng, có sự mâu thuẫn rõ ràng giữa tuyên bố này và tình hình thực tế. Báo cáo chiến trường của Nga cho thấy, rõ ràng rằng động lực tấn công của Quân đội Ukraine đã bị hạn chế và hiệu quả chiến đấu của họ giảm đi đáng kể. Sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động này, khiến người ta thắc mắc liệu giới lãnh đạo Ukraine có đang phải đối mặt với áp lực rất lớn hay không? Đồng thời, Ukraine cũng đề xuất kế hoạch xây dựng vùng an toàn ở tỉnh Kursk, tuyên bố nhằm bảo vệ sự an toàn cho người dân địa phương. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Veleshuk cho biết, Kiev hy vọng sẽ thực hiện các hoạt động nhân đạo tại vùng an toàn này và mở các hành lang nhân đạo, để cho phép dân thường sơ tán đến các khu vực khác của Nga hoặc Ukraine. Đề xuất này có vẻ nhân đạo, nhưng thực chất lại gây nhiều tranh cãi. Nga kiên quyết chỉ ra rằng, Quân đội Ukraine đã sử dụng vũ khí của Mỹ và phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu dân sự cũng như cơ sở hạ tầng trong cuộc tấn công; hành vi này vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Lời cáo buộc này chắc chắn đã phủ bóng đen lên những tuyên bố nhân đạo của Ukraine. Nhìn vào toàn bộ sự việc, không khó để nhận thấy sự cạnh tranh khốc liệt giữa Nga và Ukraine trên các lĩnh vực quân sự và ngoại giao. Xung đột giữa Nga và Ukraine ở tỉnh Kursk chắc chắn là một bước ngoặt quan trọng, có thể khiến cuộc chiến tiếp tục leo thang sang phần lãnh thổ của Ukraine và thậm chí là cả Belarus. Tổng thống Nga Putin tuyên bố rằng, Quân đội Nga sẽ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực tỉnh Kursk. Tuyên bố này không chỉ thể hiện quyết tâm của Nga, mà còn gợi ý về những hành động quân sự tiếp theo có thể xảy ra trong tương lai. (Nguồn ảnh: RT, X, Ukrinform).

