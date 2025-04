Hội bạn thân làng WAG Việt vừa xinh đẹp vừa giỏi kiếm tiền

Khi nhắc đến các nàng WAGs Việt, nhiều người chỉ nghĩ đến hình ảnh những cô gái xinh đẹp đứng sau các cầu thủ nổi tiếng. Nhưng Doãn Hải My, Mai Hà Trang và Ngô Tố Uyên lại là minh chứng cho câu nói: "Vừa đẹp vừa giỏi – chẳng cần ai chống lưng vẫn tự tỏa sáng". Mới đây trên trang cá nhân, Doãn Hải My chia sẻ video đi cà phê với 2 nàng WAG thân thiết và diễn viên Bảo Hân nhanh chóng thu hút hơn 610.000 lượt xem cùng hàng nghìn lượt tương tác. (Ảnh: cắt từ clip) Doãn Hải My - bà xã Đoàn Văn Hậu từng gây ấn tượng mạnh khi lọt vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành giải "Người đẹp tài năng". Không chỉ có nhan sắc thanh lịch, cô còn là một sinh viên xuất sắc của Đại học Luật Hà Nội, minh chứng cho vẻ đẹp đi đôi với trí tuệ. Cô hiện theo đuổi công việc người mẫu và kinh doanh. Thời gian vừa qua, Đoàn Văn Hậu vướng chấn thương nghiêm trọng và không thể thi đấu, chính Doãn Hải My là người đồng hành cùng ông xã đi chữa trị ở nhiều quốc gia. Cô cũng không ngần ngại lên tiếng bảo vệ chồng trước những bình luận tiêu cực về sự nghiệp của anh. Ngô Tố Uyên có lẽ là nàng WAGs ít xuất hiện trên truyền thông nhất, nhưng chính sự kín tiếng lại càng khiến cô trở nên đặc biệt. Tố Uyên sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng nhưng vẫn đầy sức hút. Cô có phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng, không chạy theo xu hướng mà luôn giữ cho mình một hình ảnh tinh tế, gần gũi. Không chỉ là vợ của trung vệ Nguyễn Thành Chung, Tố Uyên còn là một cô gái mạnh mẽ và bản lĩnh trong công việc. Cô tự kinh doanh và quản lý cửa hàng riêng, khẳng định khả năng tự chủ tài chính mà không cần ai hậu thuẫn. Không hề kém cạnh người bạn thân của mình, Mai Hà Trang cũng là một gương mặt nổi bật trong dàn WAGs Việt. Cô tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực thời trang. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Hà Trang còn có phong cách thời trang sang trọng, thanh lịch. Dù xuất hiện ở bất cứ đâu, cô luôn biết cách làm nổi bật bản thân bằng những bộ trang phục tinh tế, tôn lên nét dịu dàng nhưng vẫn vô cùng thời thượng. Mai Hà Trang không chỉ là "nàng thơ" của tiền đạo Hà Đức Chinh mà còn là một hình mẫu thời trang được nhiều cô gái trẻ yêu thích.

