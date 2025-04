Nga xiết vòng vây ở Kurakhove, Ukraine phản công thất bại ở Chasov Yar

Vào ngày 31/3, cuộc xung đột Ukraine đã bước sang ngày thứ 1.132. Kể từ khi mối quan hệ giữa Mỹ, Nga và Ukraine đột nhiên dừng lại bằng một tuyên bố của Tổng thống Trump, cuộc chiến tại Ukraine lại tiếp tục diễn ra ác liệt. Quan sát chiến sự trong tuần qua, có 3 điểm chú ý. Thứ nhất, quân đội Nga (RFAF), đang tập trung hỏa lực tấn công vào tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) ở biên giới Nga-Ukraine. Vào ngày 31/3, RFAF tập trung hỏa lực tấn công vào thị trấn Miropolye, gần biên giữa tỉnh Sumy của Ukraine và Belgorod của Nga. Vì tàn quân của AFU ở Kursk hiện vẫn đang cố thủ ở khu vực rừng biên giới; một số đơn vị AFU khác đã xâm chiếm khu vực Demidovka và Popovka, thuộc tỉnh Belgorod của Nga từ tỉnh Sumy. Nên dải đất lồi tự nhiên, do đường biên giới tạo thành, tại ngã ba của các tỉnh Sumy (Ukraine), Kursk và Belgorod (Nga), đã trở thành liên kết, nối liền hai vị trí của AFU. Về địa hình, khu vực này có nhiều cây cối rậm rạp, khiến cho lực lượng lớn của Nga khó có thể tấn công. Do đó, trận địa xuất phát tấn công, từ đầu cầu làng Miropolye (tỉnh Sumy), được AFU xây dựng phía sau khu rừng, đã trở thành trung tâm tiếp tế của AFU trong chiến dịch xâm nhập biên giới. Việc RFAF sử dụng hỏa lực tầm xa để tấn công vào đầu cầu Miropolye, có thể là sự chuẩn bị cho mục đích đẩy lui hoàn toàn quân Ukraine khỏi khu vực Kursk và lập vùng đệm an ninh ở khu vực Sumy, như tuyên bố của Tổng thống Putin. Thứ hai, RFAF đã thắt chặt đội hình phòng thủ ở vùng ngoại ô phía tây Kurakhove. Vào ngày 31/3, mạng lưới tình báo ngầm của Cục Tình báo Quân đội Ukraine tiết lộ rằng, RFAF về cơ bản đã kiểm soát được cứ điểm Razliv, nằm ở phía nam trục đường cao tốc N-15, từ Kurakhove đi Zaporozhye. Ngoài ra, truyền thông Nga đưa tin, RFAF đã tấn công vào làng Bahatyr, nằm ở phía tây bắc Razliv (bên kia đường N-15). Nhưng vào thời điểm này, tàn quân Ukraine vẫn giữ được Konstantinopoli ở phía tây Kurakhove; tuy nhiên đang đứng trước nguy cơ bị RFAF bao vây và tiêu diệt. Sau khi khu vực đô thị chính của Kurakhove thất thủ, AFU đã dựa vào hệ thống kênh mương dày đặc ở Konstantinopoli và Andriivka và trục đường N-15 từ Zaporizhia đến Kurakhove để cung cấp tiếp tế. Quân Ukraine vẫn giữ vững vị trí trong khu vực và chiến đấu quyết liệt, mặc dù bị bao vây ở ba phía. Tuy nhiên, nếu các làng Razliv và Bahatyr bị mất, RFAF sẽ trực tiếp cắt đứt tuyến đường tiếp tế của quân Ukraine phòng thủ và về cơ bản sẽ chặn đường rút lui về phía tây của họ. Kết quả là ngay cả các nhà quan sát quân sự Ukraine cũng dự đoán rằng, AFU sẽ rút khỏi khu vực này trong tuần này. Tuy nhiên, AFU tại đây cũng khó có thể tấn công và AFU cũng khó có thể rút lui, do hệ thống kênh rạnh chằng chịt, đã ngăn chặn cuộc tấn công của quân Nga. Nhưng chính nó cũng đã trở thành rào cản tự nhiên, không cho AFU rút các vũ khí hạng nặng. Hiện lực lượng chính của AFU về cơ bản tập trung quanh Pokrovsk, và họ không thể đưa lực lượng lớn đến giải cứu. Thứ ba, AFU đã tiến hành một cuộc phản công lớn ở khu vực Chasov Yar, nhằm thay đổi thế trận tại đây. Sau trận Bakhmut, RFAF bắt đầu tấn công vào Chasov Yar ở bên cạnh. Do Chasov Yar nằm hoàn toàn trên một quả đồi cao, có tầm nhìn bao quát khu vực, nên khó khăn cho RFAF tiếp cận thành phố. Đặc biệt là kênh đào Severski Donets – Donbass, chảy qua phía đông thành phố, nó như một đường hào tự nhiên, khiến quân Nga khó có thể vượt qua. Gần một năm qua, RFAF đã dồn lực tấn công và cơ bản đã chiếm hoàn toàn trung tâm thành phố; nhưng họ chưa thể quét sạch quân Ukraine, còn ở phía tây nam thành phố. Nếu Chasov Yar bị thất thủ hoàn toàn, thì thành phố Kostiantynivka sẽ là mục tiêu trực tiếp hứng chịu hỏa lực tấn công của Nga. Do đó, vào ngày 31/3, AFU đã mạnh tay phản công ở phía tây Chasov Yar, thậm chí còn huy động lực lượng thiết giáp hạng nặng, để cố gắng tăng viện cho lực lượng phòng thủ trong thành phố. Tuy nhiên, RFAF đã triển khai nhiều bãi mìn lớn xung quanh Chasov Yar. Kết quả là, một số xe tăng của AFU đã bị mắc kẹt trong bãi mìn của Nga và cuối cùng trở thành con mồi của UAV FPV. Cuộc phản công của Ukraine đã kết thúc trong thất bại và vô vọng. Trong khi AFU đang tuyệt vọng chống trả chiến thuật "ngàn nhát cắt" của RFAF trên một mặt trận dài hàng ngàn cây số, thì những tin tức khiến họ “rất chán nản” lại đến từ phía sau. Trước đây, chỉ có nữ nghị sĩ xinh đẹp người Ukraine, Bezuglaya, người luôn đưa những thông tin trái chiều về Ukraine; nhưng bây giờ, truyền thông Mỹ cũng đã vào cuộc. Tờ New York Times tiết lộ rằng, mối quan hệ giữa Tổng tư lệnh AFU hiện tại, tướng Serski và cựu Tổng tư lệnh AFU, tướng Zaluzhny, có thể nói là “thù địch”. Theo lời của tướng Zaluzhny, tướng Syrsky là một "vị tướng người Nga", vì tướng Syrsky không nói giỏi tiếng Ukraina và chỉ có thể nói tiếng Nga trong các cuộc họp. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Liveuamap, TASS).

Vào ngày 31/3, cuộc xung đột Ukraine đã bước sang ngày thứ 1.132. Kể từ khi mối quan hệ giữa Mỹ, Nga và Ukraine đột nhiên dừng lại bằng một tuyên bố của Tổng thống Trump, cuộc chiến tại Ukraine lại tiếp tục diễn ra ác liệt. Quan sát chiến sự trong tuần qua, có 3 điểm chú ý. Thứ nhất, quân đội Nga (RFAF), đang tập trung hỏa lực tấn công vào tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) ở biên giới Nga-Ukraine. Vào ngày 31/3, RFAF tập trung hỏa lực tấn công vào thị trấn Miropolye, gần biên giữa tỉnh Sumy của Ukraine và Belgorod của Nga. Vì tàn quân của AFU ở Kursk hiện vẫn đang cố thủ ở khu vực rừng biên giới; một số đơn vị AFU khác đã xâm chiếm khu vực Demidovka và Popovka, thuộc tỉnh Belgorod của Nga từ tỉnh Sumy. Nên dải đất lồi tự nhiên, do đường biên giới tạo thành, tại ngã ba của các tỉnh Sumy (Ukraine), Kursk và Belgorod (Nga), đã trở thành liên kết, nối liền hai vị trí của AFU. Về địa hình, khu vực này có nhiều cây cối rậm rạp, khiến cho lực lượng lớn của Nga khó có thể tấn công. Do đó, trận địa xuất phát tấn công, từ đầu cầu làng Miropolye (tỉnh Sumy), được AFU xây dựng phía sau khu rừng, đã trở thành trung tâm tiếp tế của AFU trong chiến dịch xâm nhập biên giới. Việc RFAF sử dụng hỏa lực tầm xa để tấn công vào đầu cầu Miropolye, có thể là sự chuẩn bị cho mục đích đẩy lui hoàn toàn quân Ukraine khỏi khu vực Kursk và lập vùng đệm an ninh ở khu vực Sumy, như tuyên bố của Tổng thống Putin. Thứ hai, RFAF đã thắt chặt đội hình phòng thủ ở vùng ngoại ô phía tây Kurakhove. Vào ngày 31/3, mạng lưới tình báo ngầm của Cục Tình báo Quân đội Ukraine tiết lộ rằng, RFAF về cơ bản đã kiểm soát được cứ điểm Razliv, nằm ở phía nam trục đường cao tốc N-15, từ Kurakhove đi Zaporozhye. Ngoài ra, truyền thông Nga đưa tin, RFAF đã tấn công vào làng Bahatyr, nằm ở phía tây bắc Razliv (bên kia đường N-15). Nhưng vào thời điểm này, tàn quân Ukraine vẫn giữ được Konstantinopoli ở phía tây Kurakhove; tuy nhiên đang đứng trước nguy cơ bị RFAF bao vây và tiêu diệt. Sau khi khu vực đô thị chính của Kurakhove thất thủ, AFU đã dựa vào hệ thống kênh mương dày đặc ở Konstantinopoli và Andriivka và trục đường N-15 từ Zaporizhia đến Kurakhove để cung cấp tiếp tế. Quân Ukraine vẫn giữ vững vị trí trong khu vực và chiến đấu quyết liệt, mặc dù bị bao vây ở ba phía. Tuy nhiên, nếu các làng Razliv và Bahatyr bị mất, RFAF sẽ trực tiếp cắt đứt tuyến đường tiếp tế của quân Ukraine phòng thủ và về cơ bản sẽ chặn đường rút lui về phía tây của họ. Kết quả là ngay cả các nhà quan sát quân sự Ukraine cũng dự đoán rằng, AFU sẽ rút khỏi khu vực này trong tuần này. Tuy nhiên, AFU tại đây cũng khó có thể tấn công và AFU cũng khó có thể rút lui, do hệ thống kênh rạnh chằng chịt, đã ngăn chặn cuộc tấn công của quân Nga. Nhưng chính nó cũng đã trở thành rào cản tự nhiên, không cho AFU rút các vũ khí hạng nặng. Hiện lực lượng chính của AFU về cơ bản tập trung quanh Pokrovsk, và họ không thể đưa lực lượng lớn đến giải cứu. Thứ ba, AFU đã tiến hành một cuộc phản công lớn ở khu vực Chasov Yar, nhằm thay đổi thế trận tại đây. Sau trận Bakhmut, RFAF bắt đầu tấn công vào Chasov Yar ở bên cạnh. Do Chasov Yar nằm hoàn toàn trên một quả đồi cao, có tầm nhìn bao quát khu vực, nên khó khăn cho RFAF tiếp cận thành phố. Đặc biệt là kênh đào Severski Donets – Donbass, chảy qua phía đông thành phố, nó như một đường hào tự nhiên, khiến quân Nga khó có thể vượt qua. Gần một năm qua, RFAF đã dồn lực tấn công và cơ bản đã chiếm hoàn toàn trung tâm thành phố; nhưng họ chưa thể quét sạch quân Ukraine, còn ở phía tây nam thành phố. Nếu Chasov Yar bị thất thủ hoàn toàn, thì thành phố Kostiantynivka sẽ là mục tiêu trực tiếp hứng chịu hỏa lực tấn công của Nga. Do đó, vào ngày 31/3, AFU đã mạnh tay phản công ở phía tây Chasov Yar, thậm chí còn huy động lực lượng thiết giáp hạng nặng, để cố gắng tăng viện cho lực lượng phòng thủ trong thành phố. Tuy nhiên, RFAF đã triển khai nhiều bãi mìn lớn xung quanh Chasov Yar. Kết quả là, một số xe tăng của AFU đã bị mắc kẹt trong bãi mìn của Nga và cuối cùng trở thành con mồi của UAV FPV. Cuộc phản công của Ukraine đã kết thúc trong thất bại và vô vọng. Trong khi AFU đang tuyệt vọng chống trả chiến thuật "ngàn nhát cắt" của RFAF trên một mặt trận dài hàng ngàn cây số, thì những tin tức khiến họ “rất chán nản” lại đến từ phía sau. Trước đây, chỉ có nữ nghị sĩ xinh đẹp người Ukraine, Bezuglaya, người luôn đưa những thông tin trái chiều về Ukraine; nhưng bây giờ, truyền thông Mỹ cũng đã vào cuộc. Tờ New York Times tiết lộ rằng, mối quan hệ giữa Tổng tư lệnh AFU hiện tại, tướng Serski và cựu Tổng tư lệnh AFU, tướng Zaluzhny, có thể nói là “thù địch”. Theo lời của tướng Zaluzhny, tướng Syrsky là một "vị tướng người Nga", vì tướng Syrsky không nói giỏi tiếng Ukraina và chỉ có thể nói tiếng Nga trong các cuộc họp. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Liveuamap, TASS).