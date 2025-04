Theo TASS dẫn lời Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các hoạt động của quân đội Nga (RFAF) tại vùng Kursk đã bước vào “giai đoạn cuối cùng”, trước khi tấn công sang lãnh thổ tỉnh Sumy của Ukraine. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Đại tướng Valery Gerasimov gần đây đã báo cáo tình hình mặt trận với Tổng thống Nga Putin, khi ông đến Kursk để kiểm tra. Ông Putin chỉ thị, nhanh chóng đánh bật hoàn toàn quân đội Ukraine (AFU) ra khỏi Kursk “càng nhanh càng tốt” và thiết lập “vùng đệm an ninh” trên lãnh thổ Ukraine. Còn phía bên kia, Tổng thống Ukraine Zelensky, cho biết RFAF đang gây sức ép lên AFU tại Kursk và biên giới Sumy, tuy nhiên AFU vẫn đang chiến đấu và sẽ cố gắng hết sức để giảm thiểu thương vong. Vậy, trận chiến Kursk đã đạt được tiến triển gì? Ý nghĩa của việc RFAF tái chiếm Sudzha là gì? Diễn biến của cuộc chiến sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tình hình giữa Nga và Ukraine? Theo lời của Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị RFAF, kiêm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat Chechnya, quân Ukraine ở Kursk đã rơi vào tình thế tuyệt vọng và nguy cấp. Tổng thống Zelensky cho biết, AFU đã thực hiện "một số biện pháp nhất định" ở các khu vực, để giảm bớt áp lực cho quân Ukraine tại Kursk. Sau mệnh lệnh của Tổng thống Putin, RFAF nỗ lực đánh bật quân Ukraine khỏi khu vực Kursk. Sau đó RFAF đã tái chiếm lại trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Sudzha; lúc này quân Ukraine chỉ còn kiểm soát diện tích chưa đến 35 km2 và bị chia thành hai phần nhỏ, một là làng Oleshnya ở phía tây và làng Gornal ở phía đông. Theo thông tin của tình báo Mỹ, vẫn còn tới 2.500 quân Ukraine, lính đánh thuê nước ngoài và cả cố vấn quân sự NATO đang bị mắc kẹt ở Kursk. Không tính số thương vong (bị bắt) trong tuần qua, ước tính vẫn còn ít nhất 1.000 quân Ukraine mắc kẹt trong rừng, thuộc khu vực vùng biên giới rộng 35 km2 nói trên. Chỉ huy RFAF hy vọng sẽ bắt được lính đánh thuê nước ngoài và cố vấn NATO có giá trị chiến lược cao hơn. Theo ông Sergey Lebedev, điều phối viên của tổ chức kháng chiến thân Nga tại tỉnh Nikolayev, hiện có khoảng 30 sĩ quan NATO hiện đang bị bao vây ở Kursk. Những cố vấn NATO ở Kursk, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tác chiến, hiệu chỉnh dữ liệu vệ tinh của NATO và chỉ đạo các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga. Nếu người bị bắt trên lãnh thổ Nga là một sĩ quan NATO, thì bản chất của vấn đề sẽ hoàn toàn khác. Nếu các sĩ quan NATO bị bắt, được xét xử công khai, điều này sẽ xác nhận cáo buộc của Moskva, về việc phương Tây tham gia trực tiếp vào cuộc chiến. Chỉ cần những lời cáo buộc được xác nhận, NATO sẽ trở nên rất thụ động và chắc chắn sẽ đổ lỗi cho Kiev. Theo tình báo Nga, những sĩ quan NATO ở Kursk không phải là quân nhân bình thường. Họ đến đây với một nhiệm vụ đặc biệt, một số người là chuyên gia hoặc nhà nghiên cứu vũ khí hóa học. Họ nắm giữ một lượng lớn bí mật của NATO, bao gồm bí mật về các thí nghiệm vũ khí hóa học, thông tin về sự hỗ trợ bí mật của Mỹ và NATO cho Ukraine và sự tham gia bí mật của phương Tây vào cuộc chiến, v.v. Do vậy, thái độ của Washington đối với các sĩ quan NATO này rất rõ ràng: họ không được rơi vào tay quân Nga. Để thực hiện nhiệm vụ giải cứu, AFU huy động lực lượng tinh nhuệ để thành lập một đội biệt kích, liều mạng tiến vào Kursk và cố gắng liên lạc với "những con cá lớn" của NATO. Tuy nhiên, RFAF đã biết rõ nơi ở của họ. Hơn nữa, tình hình của 30 sĩ quan NATO bị mắc kẹt ở Kursk là một đòn giáng mạnh vào phe phương Tây. Trên thực tế, việc quân đội phương Tây đang chiến đấu ở Ukraine đã là một sự thật hiển nhiên. Minh chứng là lính đánh thuê Mỹ đã đăng tải thông tin cập nhật về Kursk, trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các sĩ quan NATO rõ ràng không phải là lính đánh thuê phương Tây thông thường. Họ không chỉ có tư cách là những người lính phương Tây đang hoạt động chiến đấu ở Kursk, mà còn có rất nhiều bằng chứng quan trọng về việc NATO tham gia vào cuộc chiến. Nếu quân đội Nga bắt giữ được một số sĩ quan NATO tại Kursk và đưa họ ra xét xử công khai, NATO sẽ “hết đường chối cãi”. Hơn nữa, các nước châu Âu đang thảo luận về việc đưa quân tới Ukraine để duy trì hòa bình. Nếu tin tức về việc bắt giữ các sĩ quan NATO được xác nhận vào thời điểm này, ý định can thiệp của phương Tây sẽ còn giảm sút hơn nữa. (nguồn ảnh Military Review, Rvvoenkory, Ukrinform, TASS, Sohu).

