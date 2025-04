Lực lượng diễu binh Bộ Quốc phòng hành quân vào Nam bằng tàu hỏa

Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng, các khối diễu binh, diễu hành của lực lượng quân đội, dân quân tự vệ sẽ chia thành 5 đoàn hành quân vào miền Nam trên 5 đoàn tàu. Trong đó, có bốn đoàn di chuyển từ ga Hà Nội bằng tàu hỏa, trong hai ngày 3 và 4/4; đoàn tàu số 5 di chuyển từ ga Tam Kỳ (Quảng Nam). Tổng số cán bộ, chiến sĩ quân đội và lực lượng dân quân thuộc 5 đoàn hành quân gần 3.200 người. Quá trình di chuyển, lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành sẽ dừng chân tại một số điểm để giao lưu với nhân dân địa phương, thể hiện tình quân dân gắn kết, đồng thời lan tỏa tinh thần yêu nước đến mọi miền đất nước. Trên hành trình, các đoàn sẽ dừng nghỉ tại các ga lớn như Đồng Hới, Đà Nẵng, Diêu Trì, Nha Trang, trước khi tiếp tục di chuyển đến địa điểm tập kết theo kế hoạch. Dự kiến ngày 6/4, các đoàn sẽ đến Đồng Nai. Sau đó, các khối sẽ về đơn vị để tiếp tục luyện tập, hợp luyện. Chuyến tàu chở đoàn xuất phát đầu tiên tại ga Hà Nội tối 3/4 có Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, và các lãnh đạo quân khu, quân đoàn đến động viên các lực lượng. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa gửi lời chúc mừng và biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường của các nữ quân nhân. Đồng thời nhấn mạnh việc tham gia diễu binh không chỉ là nhiệm vụ vinh dự mà còn là cơ hội để thể hiện hình ảnh người phụ nữ Việt Nam mạnh mẽ, bản lĩnh trong quân đội. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa trước đó đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tính toán kỹ lưỡng việc hành quân cho bộ đội, kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện. Quá trình di chuyển quân, phải quản lý quân số chặt chẽ, công tác tổ chức đón tiếp tại các ga cũng như các địa điểm chuyển tiếp bằng đường bộ một cách chu đáo, trang trọng, an toàn và đúng thời gian hành trình. Có mặt từ sớm để tiễn các cán bộ, chiến sĩ là người thân, đồng đội cùng rất nhiều học sinh. Dù háo hức với nhiệm vụ quan trọng, nhưng không ít nữ quân nhân cũng mang trong mình nỗi nhớ nhà, nhớ con, nhớ những người thân yêu. Theo Đại uý Trần Ngọc Hương, đây là lần đầu tiên chị công tác xa nhà và trong một nhiệm vụ đặc biệt. "Tôi có một bé trai 4 tuổi, trước khi đi cháu cứ bám lấy mẹ và hỏi bao giờ mẹ về. Nghe con nói vậy mà lòng tôi rưng rưng. Nhưng tôi luôn dặn lòng rằng mình đang thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng, là niềm vinh dự không phải ai cũng có được", Đại uý Hương nói. Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ diễn ra trọng thể vào sáng 30/4 tại TPHCM, với hơn 13.000 người tham gia. Phần diễu binh của 35 khối thuộc lực lượng vũ trang, công an do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện. Phần diễu hành sẽ do TP.HCM đảm nhiệm. Trên tàu, các nữ quân nhân tranh thủ tập luyện nhẹ nhàng, cùng nhau chia sẻ chuyện nghề, chuyện gia đình, động viên nhau quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam. Các nữ chiến sĩ tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè và người thân trước giờ khởi hành.

