Kể từ đầu năm 2024 đến nay, Quân đội Nga đã tỏ ra “thẳng tay” với Quân đội Ukraine tại các thành phố, tương tự như hành động của Quân đội Israel đang tiến hành ở Dải Gaza. Truyền thông Nga đưa tin, Quân đội Ukraine đã mắc sai lầm lớn, vì sai lầm này mà họ hiện đang phải chật vật bảo vệ các vị trí ở một số khu vực, nhiều binh sĩ đã rơi vào vòng vây dày đặc của Quân đội Nga. Sai lầm lớn được truyền thông Nga nhắc đến, đó là quân Ukraine bỏ lỡ cơ hội xây dựng công sự kiên cố. Sau khi Quân đội Ukraine mất Avdiivka, họ phải rút về phía tây và trên nhiều tuyến phòng ngự lâm thời, không hề có công sự kiên cố và các phương tiện phòng thủ khác. Giờ đây, Quân đội Ukraine đang cố gắng khắc phục tình hình, nhưng các boong-ke được xây dựng vội vã đang trở thành mục tiêu chính của các cuộc không kích của Nga. Một số công sự nhanh chóng bị thổi bay thành từng mảnh ngay khi vừa được xây dựng hoặc cải tạo. Tại khu vực Chasov Yar, cứ điểm kiên cố ở phía tây thành phố Bakhmut, Quân đội Nga bắt đầu sử dụng chiến thuật không kích từng sử dụng tại Syria, gây thiệt hại nặng nề cho Quân đội Ukraine. Vậy chiến thuật không kích đó là gì? Đó là tận dụng lợi thế tổng thể của lực lượng Không quân Nga, sử dụng bom phá, bom chùm, bom nhiệt áp và hỏa lực pháo binh mạnh mẽ, để phá hủy các cơ sở quân sự và dân sự, cũng như mạng lưới công sự chiến đấu. Giờ đây, Nga không hề nao núng và mềm mỏng, quân Nga gần đây đã nối lại hoạt động tiến công trên mặt trận Rabotino-Verbovoye ở Zaporozhye và đang phá hủy các tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine bằng hết đợt không kích này đến đợt không kích khác. Hãng tin Mỹ CNN đưa tin, tại Chasov Yar, lực lượng Không quân Nga đã áp dụng chiến thuật từng được sử dụng ở Syria, đó là tích cực sử dụng bom chùm RBK-500U để "làm cỏ" các cứ điểm, trận địa phòng ngự, tiêu diệt sinh lực, vũ khí của Quân đội Ukraine ở các vị trí. Sergey Grabsky, một đại tá Quân đội Ukraine đã nghỉ hưu, phàn nàn với giới truyền thông rằng, tuyến phòng thủ do Quân đội Ukraine xây dựng không có chất lượng cao, nên không đủ sức chống lại với chiến thuật tấn công “xe ủi” quy mô lớn của Quân đội Nga. Vị cựu đại tá của Quân đội Ukraine cho biết, hiện Quân đội Ukraine không có đủ lực lượng công binh để xây dựng các hệ thống phòng thủ kiên cố; và lực lượng công binh Ukraine hiện có cũng thiếu trang thiết bị. Trước đó Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine luôn đặt hy vọng cao vào các công sự phòng thủ ở Avdiivka và tự tin có thể giữ vững vị trí của họ; coi Avdiivka là “pháo đài không thể đánh sập”. Nhưng với chiến thuật “máy ủi” của Quân đội Nga, quân Ukraine đã phải rút lui nhanh chóng. Sau khi mất Avdiivka, quân Ukraine do không có công sự phòng thủ che chắn, đã bộc lộ những điểm yếu. Đoạn video được quay từ UAV trinh sát của Nga cho thấy, một đơn vị của Ukraine gồm hơn 30 người, bị UAV Nga theo dõi trên một khu vực trống trải, sau đó chỉ điểm hỏa lực pháo binh tập trung vào đó; có lẽ không ai trong đơn vị Ukraine này sống sót sau đợt pháo kích. Do không kịp thời xây dựng các công sự kiên cố phía sau Avdiivka, nên Quân đội Ukraine giờ đây chỉ có thể ẩn nấp trong chiến hào và vội vã cố gắng xây dựng những công sự vững chắc hơn; tuy nhiên thời gian không chờ đợi ai và nhiệm vụ rất gian khổ. Tờ "Wall Street Journal" của Mỹ nhận định, tại khu vực Donbass, Ukraine không còn hệ thống phòng thủ nào như ở Avdiivka hay Bakhmut. Vì vậy, lựa chọn duy nhất của Quân đội Ukraine là rút lui một cách chiến lược, để tránh bị quân Nga “tiêu diệt”. Sau chiến thuật "làm cỏ" bằng bom chùm RBK-500U, Quân đội Nga bắt đầu "tháo dỡ" các vị trí trên các tòa nhà cao tầng và bất kỳ mục tiêu nào được xây dựng bằng bê tông bằng bom tấn, đây chính là “điểm chốt” của chiến thuật "máy ủi". Đồng thời, UAV trinh sát của Nga tiếp tục tiến hành giám sát và kịp thời truyền đoạn phim về sở chỉ huy Quân đội Nga. Các chuyên gia quân sự chỉ ra rằng, do cuộc tấn công ác liệt của Không quân Nga, tình hình mà Quân đội Ukraine phải đối mặt ở Chasov Yar trở nên xấu đi "nhanh hơn nhiều so với khi Quân đội Ukraine phản công theo hướng Zaporizhia vào năm 2023" (Nguồn ảnh: Topwar, Reuters, CNN). Máy bay tiêm kích bom Su-34 của Nga thả bom lượn vào các mục tiêu ở Ukraine. Nguồn: Sputnik.

