Những vũ khí phương Tây "coi thường" đã “tàn sát” Ukraine thế nào?

Trong những năm gần đây, Quân đội Nga được trang bị nhiều loại vũ khí mới và đã chứng tỏ được tính hiệu quả trên chiến trường. Nếu trước đây phương Tây tin rằng, loại vũ khí như vậy có thể là điều xa vời thì giờ đây, sau khi Nga sử dụng thành công, phương Tây không còn nghi ngờ gì nữa. Đầu tiên là việc trở lại của lực lượng không quân chiến thuật thuộc Lực lượng Không quân vũ trụ Nga. Sau hai năm miệt mài khắc phục những sai lầm, lực lượng không quân chiến thuật của Nga đã quay trở lại chiến trường và góp công lớn trong các trận đánh quan trọng. Một trong những vũ khí mà lực lượng không quân chiến thuật Nga sử dụng, ngoài bom cánh lượn có điều khiển, được cải tiến từ bom thường, thì bom lượn đường kính nhỏ, được trang bị thêm động cơ phản lực, giúp bom có tầm bay xa hơn loại bom sử dụng cánh lượn UMPK, cũng là vũ khí đáng chú ý. Loại bom lượn đường kính nhỏ này còn được gọi là UMPB D-30SN, là một loại bom tương tự như loại bom GLSDB của Mỹ, có thể tấn công chính xác các mục tiêu có giá trị ở cự ly xa với độ chính xác cao; là vũ khí có thể thay thế tên lửa đạn đạo chiến thuật. Tầm bay tối đa của bom UMPB D-30SN từ 90-120 km, chúng có thể được phóng đi từ máy bay hoặc từ loại pháo phản lực BM-30 của Nga, khiến cho các cuộc tấn công của Nga trở nên bất ngờ. Ngoài ra, loại bom này rẻ hơn nhiều so với tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Một loại vũ khí tiến công tầm xa khác là máy bay không người lái (UAV) tự sát Geran-2; theo truyền thông phương Tây, loại UAV này nguyên bản là UAV Shahed-136 của Iran, được Nga mua bản quyền và có những cải tiến lớn. Hiện có hai phiên bản UAV Geran là Geran-2 chạy bằng động cơ pit-tông và Geran-3 chạy bằng động cơ phản lực. Ngoài ra các nhà sản xuất Nga đã tăng trọng lượng đầu đạn của UAV Geran-2 từ 50 kg lên 90 kg, đồng thời có những cải tiến quan trọng với “bộ não” của nó. Giờ đây, “bộ não” của Geran-2/3 còn được lắp thẻ SIM điện thoại từ nhà mạng Kyivstar của Ukraine, để điều khiển chuyến bay; giúp chiếc UAV hiểu được vị trí của mình, xác nhận việc bắn trúng mục tiêu, ghi lại các trường hợp bị lực lượng phòng không Ukraine bắn trúng và truyền thông tin về các khu vực mà tín hiệu GPS đang bị triệt tiêu hoặc bị làm giả. Ngoài ra, UAV tự sát Geran-2 còn được trang bị thiết bị liên lạc và điều khiển mới, cho khả năng chống nhiễu tốt hơn, giúp chúng là vũ khí giá rẻ mà hiệu quả, để phá hủy các kho hậu cần, thậm chí là các nhà máy, công xưởng của Ukraine. Đồng thời tiêu hao nhiều đạn tên lửa phòng không quý giá của Ukraine. Để tiêu diệt các mục tiêu đặc biệt quan trọng như Nhà máy nhiệt điện Trypillya, Quân đội Nga sử dụng tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-69 (tiếng Nga X-69) mới nhất. Loại tên lửa này được trang bị các thiết bị dẫn đường và đo lường, do đó chúng có thể bay tới mục tiêu ở độ cao 20 mét. Với tầm bắn nằm trong khoảng từ 290 đến 400 km, tên lửa Kh-69 có tầm bao phủ toàn bộ khu vực miền đông và miền trung Ukraine. Với cấu tạo có thể mang cả đầu đạn chùm và đầu đạn xuyên, giúp loại tên lửa này có thể tiêu diệt hiệu quả nhiều loại mục tiêu. Loại vũ khí tấn công tầm xa nhất của Nga là loại tên lửa hành trình chiến lược Kh-101. Ở phiên bản tiến công chiến lược, loại tên lửa này có tầm bắn tới 5.500 km và mang đầu đạn nặng 400 kg. Tuy nhiên, đối với các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine, tầm bắn này rõ ràng là không cần thiết. Do đó, các nhà sản xuất Nga đã giảm khối lượng thùng nhiên liệu để tăng trọng lượng của đầu đạn. Và loại tên lửa hành trình Kh-101 dùng tấn công mục tiêu ở Ukraine hiện có hai đầu đạn, với trọng lượng đạt tới 800 kg. Vào tháng 2 vừa qua, Quân đội Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu thanh Zircon trong điều kiện chiến đấu thực tế; tiếp theo là 3 lần sử dụng vào tháng 3, gây nên những thiệt hại đáng kể cho Ukraine. Do tốc độ tên lửa Zircon cực lớn và tầm bắn hàng nghìn km, những tên lửa “không thể bị phát hiện” này là “sát thủ lý tưởng” đối với các hệ thống phòng không của Ukraine, bao gồm cả những hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ, được phương Tây hết lời ca ngợi. Tên lửa Zircon trong lần tiến công vừa qua, rất có thể đã được phóng đi từ hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion. Còn loại vũ khí siêu thanh đã được Nga sử dụng để tấn công các mục tiêu trước đây, là tên lửa Kinzhal, thì được phóng bởi máy bay MiG-31K. Như vậy hiện nay, Quân đội Nga đã có nhiều loại vũ khí tiến công tầm xa, thể hiện sự đa dạng và phong phú; nhưng điều quan trọng là Nga có đủ số lượng để có thể tổ chức tiến công với số lượng lớn, thời gian đủ kéo dài để Ukraine không thể chịu đựng được nữa hay không mà thôi? (Nguồn ảnh: Topwar, Bộ Quốc phòng Nga, Ukrinform, Reuters).

Trong những năm gần đây, Quân đội Nga được trang bị nhiều loại vũ khí mới và đã chứng tỏ được tính hiệu quả trên chiến trường. Nếu trước đây phương Tây tin rằng, loại vũ khí như vậy có thể là điều xa vời thì giờ đây, sau khi Nga sử dụng thành công, phương Tây không còn nghi ngờ gì nữa. Đầu tiên là việc trở lại của lực lượng không quân chiến thuật thuộc Lực lượng Không quân vũ trụ Nga. Sau hai năm miệt mài khắc phục những sai lầm, lực lượng không quân chiến thuật của Nga đã quay trở lại chiến trường và góp công lớn trong các trận đánh quan trọng. Một trong những vũ khí mà lực lượng không quân chiến thuật Nga sử dụng, ngoài bom cánh lượn có điều khiển, được cải tiến từ bom thường, thì bom lượn đường kính nhỏ, được trang bị thêm động cơ phản lực, giúp bom có tầm bay xa hơn loại bom sử dụng cánh lượn UMPK, cũng là vũ khí đáng chú ý. Loại bom lượn đường kính nhỏ này còn được gọi là UMPB D-30SN, là một loại bom tương tự như loại bom GLSDB của Mỹ, có thể tấn công chính xác các mục tiêu có giá trị ở cự ly xa với độ chính xác cao; là vũ khí có thể thay thế tên lửa đạn đạo chiến thuật. Tầm bay tối đa của bom UMPB D-30SN từ 90-120 km, chúng có thể được phóng đi từ máy bay hoặc từ loại pháo phản lực BM-30 của Nga, khiến cho các cuộc tấn công của Nga trở nên bất ngờ. Ngoài ra, loại bom này rẻ hơn nhiều so với tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Một loại vũ khí tiến công tầm xa khác là máy bay không người lái (UAV) tự sát Geran-2; theo truyền thông phương Tây, loại UAV này nguyên bản là UAV Shahed-136 của Iran, được Nga mua bản quyền và có những cải tiến lớn. Hiện có hai phiên bản UAV Geran là Geran-2 chạy bằng động cơ pit-tông và Geran-3 chạy bằng động cơ phản lực. Ngoài ra các nhà sản xuất Nga đã tăng trọng lượng đầu đạn của UAV Geran-2 từ 50 kg lên 90 kg, đồng thời có những cải tiến quan trọng với “bộ não” của nó. Giờ đây, “bộ não” của Geran-2/3 còn được lắp thẻ SIM điện thoại từ nhà mạng Kyivstar của Ukraine, để điều khiển chuyến bay; giúp chiếc UAV hiểu được vị trí của mình, xác nhận việc bắn trúng mục tiêu, ghi lại các trường hợp bị lực lượng phòng không Ukraine bắn trúng và truyền thông tin về các khu vực mà tín hiệu GPS đang bị triệt tiêu hoặc bị làm giả. Ngoài ra, UAV tự sát Geran-2 còn được trang bị thiết bị liên lạc và điều khiển mới, cho khả năng chống nhiễu tốt hơn, giúp chúng là vũ khí giá rẻ mà hiệu quả, để phá hủy các kho hậu cần, thậm chí là các nhà máy, công xưởng của Ukraine. Đồng thời tiêu hao nhiều đạn tên lửa phòng không quý giá của Ukraine. Để tiêu diệt các mục tiêu đặc biệt quan trọng như Nhà máy nhiệt điện Trypillya, Quân đội Nga sử dụng tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-69 (tiếng Nga X-69) mới nhất. Loại tên lửa này được trang bị các thiết bị dẫn đường và đo lường, do đó chúng có thể bay tới mục tiêu ở độ cao 20 mét. Với tầm bắn nằm trong khoảng từ 290 đến 400 km, tên lửa Kh-69 có tầm bao phủ toàn bộ khu vực miền đông và miền trung Ukraine. Với cấu tạo có thể mang cả đầu đạn chùm và đầu đạn xuyên, giúp loại tên lửa này có thể tiêu diệt hiệu quả nhiều loại mục tiêu. Loại vũ khí tấn công tầm xa nhất của Nga là loại tên lửa hành trình chiến lược Kh-101. Ở phiên bản tiến công chiến lược, loại tên lửa này có tầm bắn tới 5.500 km và mang đầu đạn nặng 400 kg. Tuy nhiên, đối với các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine, tầm bắn này rõ ràng là không cần thiết. Do đó, các nhà sản xuất Nga đã giảm khối lượng thùng nhiên liệu để tăng trọng lượng của đầu đạn. Và loại tên lửa hành trình Kh-101 dùng tấn công mục tiêu ở Ukraine hiện có hai đầu đạn, với trọng lượng đạt tới 800 kg. Vào tháng 2 vừa qua, Quân đội Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu thanh Zircon trong điều kiện chiến đấu thực tế; tiếp theo là 3 lần sử dụng vào tháng 3, gây nên những thiệt hại đáng kể cho Ukraine. Do tốc độ tên lửa Zircon cực lớn và tầm bắn hàng nghìn km, những tên lửa “không thể bị phát hiện” này là “sát thủ lý tưởng” đối với các hệ thống phòng không của Ukraine, bao gồm cả những hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ, được phương Tây hết lời ca ngợi. Tên lửa Zircon trong lần tiến công vừa qua, rất có thể đã được phóng đi từ hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion. Còn loại vũ khí siêu thanh đã được Nga sử dụng để tấn công các mục tiêu trước đây, là tên lửa Kinzhal, thì được phóng bởi máy bay MiG-31K. Như vậy hiện nay, Quân đội Nga đã có nhiều loại vũ khí tiến công tầm xa, thể hiện sự đa dạng và phong phú; nhưng điều quan trọng là Nga có đủ số lượng để có thể tổ chức tiến công với số lượng lớn, thời gian đủ kéo dài để Ukraine không thể chịu đựng được nữa hay không mà thôi? (Nguồn ảnh: Topwar, Bộ Quốc phòng Nga, Ukrinform, Reuters).