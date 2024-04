Chiến đấu cơ hạng nặng F-15EH có thể mang “siêu bom” xuyên GBU-57?

Theo trang tin quân sự Bulgarianmilitary.com, máy bay chiến đấu hạng nặng F-15EX sẽ được giao một “nhiệm vụ đặc biệt” ở Trung Đông. Sự quan tâm của Israel đối với máy bay chiến đấu này đã tăng lên, trong bối cảnh một vấn đề mà Tel Aviv không thể giải quyết, đó là làm thế nào để phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran nằm sâu trong lòng núi đá. Israel có kinh nghiệm trong việc hoán cải các vũ khí mua của Mỹ. Cả ba loại máy bay chiến đấu hiện có, tạo thành xương sống của Không quân Israel (IAF) hiện nay là F-16I, F-15 E/I và F-35A, đều khác hẳn so với những máy bay được chuyển giao ở bất kỳ đâu trên thế giới. Thậm chí có ý kiến cho rằng, F-35 Adir của Israel có hiệu suất và khả năng tốt hơn nhiều so với F-35A của Mỹ. Nhưng cả ba máy bay chiến đấu trên của IAF đều không thể mang được loại bom xuyên hạng nặng GBU-57. Tuy nhiên, F-15EX sẽ được Israel sửa đổi để làm nhiệm vụ như vậy, nếu Tel Aviv quyết định mua nó. Nhưng hiện tại, chỉ có Mỹ đang khai thác loại tiêm kích này. Yêu cầu mua máy bay F-15EX từ Tel Aviv đến Washington và phải được sự chấp thuận từ Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên vấn đề này chắc chắn sẽ được, vì Israel là đồng minh số 1 của Mỹ ở khu vực Trung Đông. Còn Iran từ lâu đã vượt quá sản lượng uranium được làm giàu 60%. Đây là “ranh giới” do Israel thiết lập. “Thành tựu làm giàu uranium” của Iran, có nghĩa là nước này đã trở thành mục tiêu quân sự đầu tiên của Israel. Nhưng Iran đã khiến Tel Aviv “đứng hình” vào năm 2001 khi “giới hạn” làm giàu uranium 60% đã bị vượt qua. Hiện tại, theo Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Iran đã làm giàu urani tới 83,7%. Giá trị này rất gần với 90% mà họ phấn đấu, được coi là cấp độ sản xuất vũ khí hạt nhân. Trong quá khứ, Israel có thành tích phá hủy các cơ sở hạt nhân của các đối thủ trong khu vực. Cùng với Mỹ, họ đã bị tấn công ở Syria và độc lập tiến hành ở Iraq. Nhưng các chuyên gia cho rằng, Iran là một trường hợp hoàn toàn khác. Theo họ, một cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở của Iran là một nhiệm vụ rất khó khăn. Để tổ chức tấn công vào Iran, Israel sẽ phải giải quyết hai vấn đề, trước hết là họ có sẵn sàng đưa hàng chục máy bay chiến đấu tới Iran, nơi các cơ sở hạt nhân nằm rải rác khắp đất nước, mà không phải tất cả chúng đều được biết đến. Thứ hai là làm thế nào để Israel có loại vũ khí có thể xuyên qua được lớp đất đá, bê tông, để có thể phá hủy các máy ly tâm hạt nhân của Iran, được lắp đặt sâu dưới lòng các quả núi. Để thực hiện nhiệm vụ trên, Israel phải sử dụng bom xuyên GBU-57 với trọng lượng nặng 14.000 kg; tất nhiên hiện nay chỉ có Mỹ sở hữu loại bom này. Vì vậy, Israel cũng sẽ phải yêu cầu loại vũ khí này. Mục đích của quả bom do Boeing phát triển là phá hủy những mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất. Đầu đạn bom GBU-57 nặng 2.423 kg. Theo đặc điểm của quả bom, khả năng xuyên sâu tới 61 mét dưới lòng đất. Nhưng không rõ GBU-57 có thể xuyên qua những vật liệu gì? Ví dụ xuyên qua đất sẽ dễ hơn qua đá và bê tông. Liệu GBU-57 có xuyên qua lớp cấu trúc mặt địa hình là đá nguyên khối? Một số chuyên gia cho rằng việc lắp bom GBU-57 lên F-15EX là nhiệm vụ bất khả thi. Tuy nhiên, như một số nhà phân tích lưu ý, Israel đã chứng minh rằng, “các nhiệm vụ bất khả thi” luôn nằm trong danh mục các nhiệm vụ thành công của Quân đội Israel. Hiện tại, ngay cả chính quyền Nhà Trắng cũng như Lầu Năm Góc cũng không trả lời liệu chiến đấu cơ hạng nặng F-15EX của Israel có thể mang bom xuyên GBU-57 hay không? Điều này vẫn còn là một bí mật. Nhiều khả năng, Không quân Israel sẽ phải tiến hành tiếp nhiên liệu trên không cho những chiếc F-15EX thuộc phiên bản cuối cùng mà Israel được trang bị. Để có thể bay sang lãnh thổ Iran và quay về, F-15EX phải mang theo 7,5 tấn nhiên liệu, còn lại đúng 14 tấn cho vũ khí. Nhưng nếu chỉ mang theo quả bom 14 tấn này, F-15EX của Israel sẽ bị tước đi các loại vũ khí khác. Và điều này hoàn toàn không mong muốn, vì rất có thể họ sẽ phải đối mặt với Su-35 của Iran, loại máy bay có khả năng phát hiện và tiêu diệt mục tiêu từ rất xa. Tất nhiên, làm nhiệm vụ hộ tống F-15EX sẽ là những chiếc F-35A; nhưng tầm hoạt động của loại máy bay này không đủ bám theo F-15EX. Nhưng điều quan trọng là Israel sẵn sàng chấp nhận rủi ro đến mức nào? Dù người Israel đã chứng tỏ trong việc giải quyết những nhiệm vụ bất khả thi, nhưng đây là nhiệm vụ quá khó. Còn việc Mỹ có bán máy bay F-15EX và bom xuyên GBU-57 cho Israel hay không, điều đó là không thể trước đây, nhưng tình hình đã thay đổi, khi chính quyền Mỹ hiện đang đàm phán tích cực để thay đổi chính sách này. Thêm vào đó, Washington cũng muốn loại bỏ các cơ sở hạt nhân của Iran nên họ có thể “mượn tay” Israel. Đây là tất cả những phỏng đoán. Nhưng nếu Israel mua được F-15EX và GBU-57, tình hình sẽ trở nên rất khó khăn cho Iran, trong việc bảo vệ các cơ sở hạt nhân. Các chuyên gia cho rằng, một cuộc tấn công là không thể tránh khỏi, nếu Israel có những vũ khí như vậy. Ngoài ra còn có một lựa chọn dự phòng, đó là hoán cải chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 thành máy bay ném bom. Nếu Mỹ cung cấp bom nhưng không cung cấp máy bay, Israel có thể chế máy bay vận tải C-130 để trở thành máy bay ném bom. Điều này đã được thực hiện vào năm 2017 khi các đường hầm của lực lượng khủng bố IS ở Afghanistan bị tấn công theo cách này; khi đó những chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 của Mỹ được hoán cải đã thả quả bom GBU-43 dài 6,7 mét và đạt kết quả mỹ mãn.

