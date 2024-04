Lữ đoàn 115 của Ukraine rút chạy vội sau khi Nga ném bom xuống Cheretino

Theo NetEase, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy, Quân đội Nga đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn, các lực lượng của Nga hiện đang tiến hành các cuộc tấn công cực kỳ ác liệt theo hướng Malinka, Chasov Yar và Avdiivka, đồng thời tiếp tục gia tăng sức ép về hướng Kharkov. Ảnh: Army Technology. Theo tin tức từ tiền tuyến Ukraine, công binh Nga đang rà phá bom mìn ở khu vực xung quanh Kharkov và dường như họ đang muốn mở một tuyến đường lớn để phục vụ cho một cuộc tấn công quy mô sắp tới. Ảnh: TASS. Đồng thời, Quân đội Nga cũng bắt đầu sử dụng vũ khí chính xác để tấn công các mục tiêu quân sự của Ukraine ở Kharkov. Có thông tin, Quân đội Nga đã cho nổ tung sở chỉ huy liên lạc của Quân đội Ukraine ở Kharkov vào ngày 22/4. Ảnh: France 24. Dưới sự chỉ đạo của các cố vấn quân sự NATO, Quân đội Ukraine bắt đầu tăng viện cho Kharkov. Tuy nhiên, quyết định này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần binh lính Ukraine. Trong khi đó, Quân đội Nga ngày càng trở nên mạnh hơn khi họ liên tiếp dành những chiến thắng quan trọng. Ảnh: Daily Mail. Có thông tin cho rằng Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, Tướng Sirsky đã chịu sức ép và phải gửi một số đơn vị từ tiền tuyến đến tăng viện cho Kharkov, điều này ngay lập tức tạo ra lỗ hổng trong tuyến phòng thủ phía đông và phía bắc Donetsk. Đồng thời, cũng tác động rất lớn đến tinh thần của binh sĩ Ukraine trên mặt trận Donbass. Ảnh: The Japan Times. Hiện tại, cường độ giao tranh ở Donbass cao hơn nhiều so với các mặt trận khác. Tuy nhiên Quân đội Ukraine không ưu tiên bổ sung quân tiếp viện cho khu vực này, mà lại điều đến Kharkov, điều này khiến quân phòng thủ Ukraine tại Donbass rất thất vọng. Việc rút bỏ khỏi tuyến phòng thủ phía đông để củng cố tuyến phía tây đã cho thấy sự hạn chế về khả năng chiến đấu của Quân đội Ukraine. Nga sẽ tiếp tục tận dụng những kết quả đã đạt được và lợi thế hỏa lực để tấn công vào những vị trí quan trọng khác của Ukraine. Ngay cả truyền thông phương Tây cũng phải thừa nhận, Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga hiện đã hoàn toàn chiếm ưu thế, khiến mọi tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine đều lọt vào tầm tấn công của Nga. Dưới sự ném bom cường độ cao của Quân đội Nga, ý chí chiến đấu của binh sĩ Ukraine đã giảm sút nghiêm trọng. Theo báo chí nước ngoài đưa tin ngày 25/4, Quân đội Nga đã đột phá lớn ở phía tây Avdiivka ngay hôm đó. Không những vậy, Quân đội Nga còn tận dụng được ưu thế lực lượng và đạt được kết quả đáng kể ở làng Cheretino. Được biết, Lữ đoàn cơ giới 115 của Ukraine chịu trách nhiệm bảo vệ làng Cheretino. Sau khi Quân đội Nga phát động cuộc tấn công, họ đã ngay lập tức điều động máy bay chiến đấu ném bom khiến các vị trí của Ukraine ngay lập tức biến thành biển lửa và gây phát nổ các kho đạn của Quân đội Ukraine. Thật bất ngờ, Lữ đoàn cơ giới 115 của Quân đội Ukraine đã phải rời bỏ vị trí ngay sau đợt ném bom đầu tiên. Một số lượng lớn quân Ukraine đã trực tiếp sơ tán khỏi vị trí phòng thủ ở Cheretino. Đáng lẽ đây là thời điểm tốt nhất để Quân đội Nga chiếm làng Cheretino, tuy nhiên quân Nga đã không tiến vào làng do lo sợ những mối đe dọa mà quân Ukraine để lại sau khi rút lui. Kết quả là Lữ đoàn 47 Ukraine đã rút lui từ hướng Berdych do nhầm lẫn phương hướng nên đã tiến vào Cheretino. Quân đội Ukraine ngay lập tức yêu cầu Lữ đoàn 47 tiếp quản việc phòng thủ làng Cheretino. Phải nói rằng đây là một sai lầm lớn của Quân đội Nga. Trước đây, trước khi Quân đội Nga tiến hành cuộc tấn công, họ thường tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào các vị trí của Quân đội Ukraine, sau đó phái máy bay không người lái đi trinh sát. Một khi phát hiện có sự kháng cự của Quân đội Ukraine, họ sẽ gọi pháo binh bắn phá đợt thứ hai và cuối cùng là lực lượng bộ binh tiến vào. Nhưng lần này, sau đợt ném bom đầu tiên, quân Ukraine đã vội vàng sơ tán khỏi vị trí, còn quân Nga cũng không sử dụng UAV trinh sát nên không kịp phát hiện ra quân Ukraine rút lui, từ đó đánh mất cơ hội tốt nhất để chiếm giữ khu vực quan trọng này.

