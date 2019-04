Máy bay Israel rơi mất thùng dầu khi làm nhiệm vụ

Nguồn tin cho biết, đây là thùng nhiên liệu phụ của tiêm kích F-15 hoặc F-16 thuộc Không quân Israel. Điều đặc biệt là khi rơi khỏi máy bay, chiếc thùng này vẫn còn rất nhiều nhiên liệu.

Thông tin này cũng đã được Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) xác nhận, nhưng Tel Aviv không tiết lộ thời điểm xảy ra sự cố. Và đây ít nhất là lần thứ 2 tiêm kích Israel gặp sự cố khi làm nhiệm vụ từ đầu năm 2019.

Theo Jpost, một chiếc tiêm kích F-15I của Không quân Israel đã bất ngờ bị bay mất nắp khoang lái khi đang bay ở độ cao 10.000m trong chuyến bay hồi đầu tháng 1/2019. Trước khi sự cố xảy ra, phi công chính và hoa tiêu đã điều khiển chiếc F-15 cất cánh từ sân bay Tel Nof, miền Trung Israel và bay về phía Nam.

Sau khi rời đường băng chưa lâu, nắp buồng lái đột ngột bị bay mất vì những lý do không được tiết lộ (nhưng không phải bị tác động từ bên ngoài hay do bị tên lửa phòng không Syria bắn) khiến kíp lái 2 người rơi vào tình trạng không khí lạnh tới -45 độ C, máy bay tròng trành và tiếng ồn cực lớn.

Khi các thành viên tổ bay hiểu ra rằng họ có thể bị thương hoặc mất mạng do nắp buồng lái không còn, họ phải lập tức tính toán thời gian và khả năng liệu có thể đưa chiếc tiêm kích này về hạ cánh an toàn ở căn cứ sân bay dự bị nằm ở phía Đông thành phố Beersheba hay không.

Ngay khi bình tĩnh trở lại, kíp bay đã liên lạc với nhau bằng đủ mọi cách, kể cả bằng kênh liên lạc vô tuyến. Họ đã thông báo thành công với đài kiểm soát không lưu ở sân bay, cách nơi họ gặp sự cố chừng 15km về phía để yêu cầu chuẩn bị hạ cánh khẩn.

"Phi công, Đại úy Y và hoa tiêu, Thiếu tá R đã xuất sắc xử lý sự cố thành công trong tình huống hết sức nguy hiểm, cả với máy bay và tổ bay. Kíp bay đã kiểm soát tình huống bất trắc tốt, quyết đoán với cái đầu lạnh và hết sức chuyên nghiệp ở trình độ cao điều khiển chiếc máy bay hỏng khá nặng về hạ cánh an toàn tại căn cứ sân bay Nevatim", IDF cho biết.

Sự cố hồi tháng 1 được IDF nói khá rõ ràng, tuy nhiên, số phận chiếc máy bay bị rơi thùng nhiên liệu được lực lượng này giấu kín.