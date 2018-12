Khủng bố tàn sát binh sĩ Quân đội Syria tại Latakia-Hama

Theo Al Masdar News dẫn thông tin từ Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria ngày 21/12 cho biết, phiến quân đã tiến hành đợt pháo kích dữ dội nhằm vào Quân đội Syria tại tỉnh Latakia và Hama, khiến ít nhất 6 binh sĩ chính phủ thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Ảnh: ME. “Các tay súng phiến quân ở vùng giảm căng thẳng Idlib đã mở cuộc tấn công Arafit, Durh Abu-Asad và Masasna thuộc tỉnh Latakia, khu Niha, Tall-Maraq và Jubbayn thuộc tỉnh Hama, và Sukkari thuộc tỉnh Aleppo. 6 binh sĩ Syria thiệt mạng và 5 người khác bị thương tại Masasna”, trích thông báo của Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria. Ảnh: FNA. Trước đó, quyền Thống đốc Idlib Muhammad Fadi Sadun hồi đầu tuần cảnh báo mối đe dọa các phần tử khủng bố ở tỉnh Idlib tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các khu vực phía bắc tỉnh Latakia và Hama vẫn còn. Ảnh: AMN. “Nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra đã chiếm quyền kiểm soát đoạn đường chiến lược trên cao tốc Latakia-Ariha và bắn phá các căn cứ của Quân đội Syria ở phía bắc Hama, Latakia dọc vùng đệm phi quân sự”, Sputnik dẫn lời Thống đốc Sadun. Ảnh: Rudaw. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar ngày 20/12 thông báo các lực lượng vũ trang nước này đang chuẩn bị khởi động chiến dịch quân sự “được mong chờ từ lâu” nhằm vào lực lượng người Kurd ở bờ đông sông Euphrates. Ảnh: AMN. Vị quan chức quốc phòng hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ đe đoạ sẽ “chôn sống” lực lượng người Kurd trong những chiến hào mà họ đào gần đây dọc biên giới với Syria. Ảnh: FNA. Theo ông Akar, Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) đã đào một số chiến hào và đường hầm ở Manbij và bờ đông sông Euphrates. Ảnh: Getty. “Khi thời điểm đến, các tay súng người Kurd sẽ bị chôn vùi trong những hầm hào do chính tay họ đào. Chúng tôi vẫn theo dõi tình hình sát sao”, vị quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho hay. Ảnh: AMN. Được biết, chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào người Kurd tại Syria sắp được Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố rút toàn bộ binh sĩ khỏi Syria. Trước đó, Mỹ thường hỗ trợ Lực lượng Dân chủ Syria (người Kurd) trong cuộc chiến chống khủng bố tại quốc gia Trung Đông này. Ảnh: AMN. Mời độc giả xem thêm video: Người Kurd tấn công phiến quân IS tại Raqqa (Nguồn: AMN/YPG)

