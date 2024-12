Lữ đoàn Ukraine được Pháp huấn luyện, đào ngũ hơn một nửa

Tờ Kyiv Post của Ukraine dẫn lời một nhà lập pháp Ukraine cho biết, Lữ đoàn chiến đấu đầu tiên của Ukraine được huấn luyện hoàn toàn ở nước ngoài đang "hỗn loạn", đó chính là Lữ đoàn bộ binh cơ giới 155. Một nhà báo nổi tiếng cho biết, đơn vị này đã mất 1.000 quân do đào ngũ. Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 155, Đại tá Dmytro Ryumshin, đã bị thay thế ngay sau khi đơn vị này trở về Ukraine sau nhiều tháng huấn luyện ở Pháp, và vài ngày trước khi tham gia chiến đấu, các bản tin của Kyiv Post cho biết. Đại tá Dmytro Ryumshin rời quyền chỉ huy Lữ đoàn bộ binh cơ giới 155 vào ngày 12/12. Lữ đoàn này được thành lập vào giữa năm 2024 và được thành lập, trang bị vũ khí và huấn luyện hoàn toàn tại các căn cứ huấn luyện của Pháp, từ tháng 8 đến tháng 11. Lữ đoàn 155 được cả phương tiện truyền thông của Chính phủ Pháp và Ukraine mô tả là “lực lượng chiến đấu tinh nhuệ, mạnh mẽ”, gồm 2.000 quân. Về vũ khí, Lữ đoàn được trang bị xe tăng hạng nhẹ AMX 10 do Pháp tài trợ, 128 xe chiến đấu bọc thép và 18 pháo tự hành CAESAR, một trong những loại pháo hiệu quả nhất, từng hoạt động trong xung đột Nga-Ukraine. Đại tá Ryumshin trong một tuyên bố ngắn đăng trên trang Facebook của Lữ đoàn cho biết, ông biết ơn những người lính, hạ sĩ quan và sĩ quan vì "lòng trung thành và tính chuyên nghiệp" của họ, và nói rằng thật vinh dự khi được huấn luyện cùng họ. “Đơn vị sẽ sớm ra chiến tuyến”, ông nói. Ryumshin là một trong những chỉ huy chiến đấu dày dạn kinh nghiệm nhất của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) với hơn một năm phục vụ trong các vị trí chỉ huy ở hai lữ đoàn chiến đấu. Trước khi chỉ huy Lữ đoàn 155, Ryumshin là Lữ trưởng của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47. Ông đã bị cách chức khi không thể giữ được các khu vực ở phía đông Avdiivka hồi đầu năm nay. Trong một bài báo ra ngày 14/12, phóng viên chiến trường Ukraine Yuriy Butusov gọi Ryumshin là "một trong những chỉ huy giỏi nhất của chúng tôi" và cho biết, Lữ đoàn 155 đã có hàng trăm binh sĩ đào ngũ trong quá trình huấn luyện ở Pháp, bởi vì những người đàn ông được biên chế vào đơn vị này, không phải là lính tình nguyện, mà là những người bị tuyển dụng cưỡng bức. “Chỉ huy AFU đã quyết định thành lập một đơn vị ‘cỏ rác’, khi nhồi nhét vào đơn vị đó hàng ngàn người, rất nhiều người trong số họ đến từ đường phố theo kiểu bắt ép. AFU cho những người đó mặc quân phục, nói với họ rằng đó là đơn vị tinh nhuệ; AFU đưa một chỉ huy có năng lực vào phụ trách, nhưng không cho ông ta thời gian để tạo ra một đơn vị thống nhất. Kết quả là rất nhiều binh lính không có động lực và đã đào ngũ”, Butusov viết. Nhà báo Butusov cho biết, "gần 1.000" binh lính đã đào ngũ khỏi Lữ đoàn, nhưng không đưa ra bằng chứng. Một yêu cầu bình luận của báo Kyiv Post được gửi tới Bộ Quốc phòng Ukraine, nhưng đã không được trả lời vào thời điểm bài viết này được xuất bản. Maryana Bezuhla, một nghị sĩ Ukraine thường chỉ trích sự kém hiệu quả của AFU, trong bình luận ngày 11/12 cho biết, Lữ đoàn 155 đang thiếu nghiêm trọng ô tô, thiết bị tác chiến điện tử, UAV trinh sát và UAV FPV. Đồng thời cho biết, binh lính và sĩ quan buộc phải tự chi trả cho những trang bị trên, hoặc trông chờ vào sự giúp đỡ của các nhóm tình nguyện viên. Bộ Quốc phòng Ukraine đã không cung cấp cho đơn vị, ngay cả một lượng vật tư tối thiểu. Bà Bezuhla cho biết, các hệ thống phòng không Mistral và tên lửa chống tăng Milan, do chính phủ Pháp viện trợ và trang bị cho Lữ đoàn 155 tại Pháp, được các phân đội tên lửa chuyên dụng huấn luyện tại trường bắn của Pháp, không còn khả năng chiến đấu nữa, vì không có người sử dụng. Lý do là Bộ Tổng tham mưu AFU đã rút những người được huấn luyện chuyên môn, sử dụng vũ khí này khỏi Lữ đoàn 155 và chuyển họ sang sử dụng tên lửa phòng không Igla do Liên Xô hoặc Stinger của Mỹ sản xuất ở các đơn vị khác. “Người chỉ huy đã bị sa thải, sự hỗn loạn đang ngự trị trong Lữ đoàn”, bà Bezuhla viết. Truyền thông Pháp cuối tuần qua đã ghi nhận các thông tin của truyền thông Ukraine và chính trị gia đối lập về tình trạng “hỗn loạn” ở Lữ đoàn 155. Trang Ouest France đăng lại các thông tin rằng, Đại tá Ryumshin đã ‘bay chức” lữ đoàn trưởng và đưa tin rằng, một phần của Lữ đoàn đã được triển khai đến khu vực thành phố Pokrovsk, ở phía tây tỉnh Donetsk, một khu vực bị Nga tấn công dữ dội kể từ giữa mùa hè. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 155 "Anna xứ Kyiv", được đặt theo tên một công chúa vùng Kyivan Rus (khởi nguồn của nước Nga và Ukraine ngày nay), đã kết hôn với Vua Henry I của Pháp vào năm 1051. Khẩu hiệu chiến đấu của Lữ đoàn 155 là “Ils ne passeront pas (Địch sẽ không thể bước qua)", có nguồn gốc từ Trận chiến Marne năm 1914, một cuộc phòng thủ đẫm máu và oanh liệt của Quân đội Pháp nhằm bảo vệ Paris, chống lại cuộc xâm lược của Đức trong Thế chiến thứ nhất. Trang truyền thông xã hội chính thức do Lữ đoàn 155 điều hành cho biết, người thay thế Đại tá Ryumshin là Đại tá Taras Maksymov làm lữ đoàn trưởng. Vào tháng 5/2022, ông Maksymov đã được Tổng thống Zelensky trao tặng huy chương vì lòng dũng cảm trong chiến đấu. (Nguồn ảnh: CNN, Reuters, TASS. Kyiv Post).

