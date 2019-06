Lính Mỹ và 5 “cơn ác mộng” tồi tệ nhất trong rừng già Việt Nam

Hình ảnh binh sĩ Mỹ chụp ảnh cùng một con rết khổng lồi dài khoảng 80cm bắt được trong rừng Trường Sơn. Ảnh: We Are The Mighty.

Theo đó những loài bò sát và côn trùng khiến lính Mỹ sởn gai óc trong rừng rậm Việt Nam, đã có đủ không gian và thức ăn để phát triển đến mức độ khó lường, vượt xa những gì mà người Mỹ có thể tưởng tượng được.

Trong bài viết của Blake Stilwell, cây bút này có giới thiệu tới độc giả một bức ảnh binh sĩ Mỹ chụp cùng một con rết khổng lồi dài khoảng 80cm bắt được trong rừng Trường Sơn. Con vật trong bức ảnh này có tên khoa học là Scolopendra hay còn được gọi là rết Việt Nam hoặc rết rừng rậm.

Loại côn trùng này cực kỳ hung hăn và vết cắn của nó có thể khiến nạn nhân như ở trong địa ngục. Tuy nhiên, những con rết khổng lồ chưa phải là tất cả, khi còn một loài côn trùng khác còn đáng sợ hơn, đó là bọ cạp khổng lồ luôn là nỗi ám ảnh của binh sĩ Mỹ trong nhưng đợt hành quân qua đêm trong rừng rậm.

Đến kiến lửa cũng không thích người Mỹ

Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một chiếc xe tăng và xe thiết giáp nào đó, đang húc đổ cây cối trong rừng rậm thì đột nhiên, bạn đâm nhầm một cái cây với đầy những ổ kiến lửa trên đó. Những con côn trùng này được lính Mỹ báo cáo lại là miễn dịch với thuốc xịt công trùng tốt nhất.

Và nó khiến binh sĩ ngồi trong xe phải chọn lựa, một là phải đối mặt trực tiếp với hỏa lực của Quân Giải phóng và hai là ở yên trong xe chịu kiến đốt. Kíp xe hoặc là phải chui ra khỏi xe hoặc là phải lột sạch áo quần để đuổi kiến.

Những con kiến này thường được lính Mỹ gọi là “’kiến cộng sản” vì chúng có màu đỏ và dường như không bao giờ tấn công người Việt Nam.

Cây cỏ biết “giết” người

Theo nhiều trường hợp được ghi nhận, các binh sĩ Mỹ tham chiến ở Việt Nam đôi khi bị nhấc lên khỏi xe chiến đấu hoặc trên các phương tiện cơ giới vì các loại cây dây leo treo thấp, những cây dây leo này thoạt nhìn thì có vẻ vô hại nhưng ngay khi chạm vào chúng thì chúng liền co lại và chụp quanh cổ và tay của nạn nhân. Không chỉ có côn trùng hay động vật, mà cả các loài cây cỏ trong rừng rậm Việt Nam cũng trở nên nguy hiểm đối với lính Mỹ. Ảnh: Flicrk.

Những loại dây leo này được đặt biệt danh là “chờ 1 phút”, tuy nhiên đó chỉ mới là sự bắt đầu khi những loại cây và hoa đẹp nhất trong rừng rậm Việt Nam cũng là những thứ giết người nhanh nhất.

Những loại cây cỏ như Heartbreak Grass, Chi Ngoắt nghoẻo, hoa Twisted Cord, và cây Bark Cloth chứa độc tố đủ mạnh để giết người hay ít nhất là gây mù lòa khi tiếp xúc hoặc nuốt phải. Dù các trường hợp trên khó xảy ra nhưng vẫn có binh sĩ Mỹ gặp họa vì những loại cây cỏ trong rừng rậm Việt Nam.

Kẻ thù đến từ trong bóng tối

Bạn có biết loại động vật nào thích nơi nóng ẩm và nhiều bóng râm? Đó chính là loài rắn, mà ở Việt Nam thì rắn xuất hiện ở khắp mọi nơi

Theo đó trong môi trường tự nhiên, nhất là trong rừng rậm vốn được xem là nơi lý tưởng để các loài rắn và bò sát phát triển. Các binh sĩ Mỹ khi hành quân vào trong rừng đều được khuyên rằng hãy coi tất cả những con rắn họ bắt gặp là rắn độc, bởi vì hầu hết chúng đều có độc.

Trong rừng rậm Việt Nam đầy rẫy những loài rắn độc nguy hiểm như rắn hổ mang, rắn cạp nong, rắn lục và nhiều loại khác. Nếu những con rắn nào không có độc thì chúng cũng là những “gọng kìm” khổng lồ và đủ sức siết chết bạn trong một giấc ngủ ở rừng rậm. Phải ngủ lại đêm trong rừng rậm Việt Nam có lẽ là trải nghiệm đáng sợ nhất đối với mọi lính Mỹ. Ảnh: AudioBurst.

Lính Mỹ chạm trán “chúa sơn lâm”

Khi chúng ta đã nói đến những con rắn khổng lồ bên trong những khu rừng, thì thật thiếu xót nếu không nhắc đến các loài vật khổng lồ khác sống trong tự nhiên ở Việt Nam. Khi mà các khu rừng ở Đông Nam Á vốn được xem là nhà của nhiều loài hổ, báo và gấu hung dữ.

Tuy nhiên, những loài vật trên chỉ là “những kẻ săn mồi” bởi vẫn còn các loài động vật khác đáng sợ hơn, đó chính là voi rừng,trâu nước và bò tót, những con bò khổng lồ. Những con vật sẵn sàng lao vào giết người điên cuồng đến khẩu M16 cũng không thể ngăn chặn được nó.

Mặc dù những loài động, thực vật kể trên nghe có vẻ như đã đáng sợ, thế nhưng chúng lại không có khả năng “xóa sổ” hoàn toàn một đơn vị lính Mỹ - như cách muỗi rừng đã làm khi chúng mang đến bệnh sốt rét.

Theo đó muỗi mang đến bệnh sốt rét, bệnh dịch phổ biến nhất trong các bệnh dịch ở miền Nam Việt Nam. Mặc dù quân đội Mỹ đã phân phát thuốc quinine cho từng binh sĩ, nhưng vì loại thuốc này quá khó uống cùng với yêu cầu chiến đấu nên không phải lính Mỹ nào cũng dùng đủ liều lượng cần thiết để chống lại được bệnh sốt rét.

Kết quả của việc đó, là hàng ngàn binh sĩ Mỹ đã bị nhiễm sốt rét trong suốt thời gian người Mỹ tham chiến ở miền Nam Việt Nam. Bệnh dịch này còn làm suy giảm nghiêm trọng sức chiến đấu của Quân đội Mỹ cũng như nhiều nước chư hầu ở Việt Nam.

Cá biệt có trường hợp ghi nhận, bệnh sốt rét và các loại bệnh dịch khác từng suýt “xóa sổ” một đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ thay vì trong chiến đấu. Mời độc giả xem video: Trừng trị bóng ma trên đỉnh Trường Sơn (nguồn QPVN)

