Điểm mới vũ khí phòng không Nga ở triển lãm Army 2019

Ngày hôm qua (25/6), Diễn đàn Quân sự - Kỹ thuật lần thứ 5 (Army 2019) chính thức khai mạc tại sân bay Kubinka, ngoại ô Moscow. Ngoài các loại xe tăng – thiết giáp thế hệ mới, triển lãm Army 2019 năm nay đón nhận không ít hệ thống phòng không thế hệ mới. Nguồn ảnh: SAID AMINOV Điển hình là tổ hợp cao xạ tự hành 2S38 Derivaciya PVO được thiết kế để thay thế vai trò phòng không tầm thấp của 2S6 Tunguska thời Liên Xô. Nguồn ảnh: SAID AMINOV 2S38 Derivaciya PVO thiết kế trên khung gầm xe chiến đấu bộ binh BMP-3, trang bị module tháp pháo tự động với khẩu 57mm đạt tầm bắn 6km, độ cao tác xạ đến 4,5km, tốc độ bắn 120 phát/phút (cơ số 148 viên đạn). Nguồn ảnh: SAID AMINOV Phiên bản cải tiến của tổ hợp Pantsir-S1 nổi tiếng mang tên Pantsir-SM chính thức ra mắt, đặt trên khung gầm Kamaz 8x8 bánh với cabin bọc thép. Nguồn ảnh: SAID AMINOV Module vũ khí tích hợp trang bị 2 khẩu pháo 30mm và 12 tên lửa 57E6-E có tầm bắn 15-18km hoặc 57E6M-E đạt tầm bắn gấp đôi 30km. Nguồn ảnh: SAID AMINOV Hệ thống radar của Pantsir-SM cũng hiện đại hơn với tầm phát hiện mục tiêu 40-75km, tầm bắt bám mục tiêu từ 20-40km. Nguồn ảnh: SAID AMINOV Phiên bản hệ thống phòng không tự hành hoạt động ở Bắc Cực Tor-M2DT thiết kế trên khung gầm xe thiết giáp địa hình DT-30PM. Hệ thống có khả năng phát hiện 40 mục tiêu, theo dõi và tiêu diệt được 4 mục tiêu cùng lúc ở tầm 12km, độ cao 10km. Nguồn ảnh: SAID AMINOV Dù đã nhiều lần xuất hiện trên truyền thống, nhưng Army 2019 là lần đầu tiên tổ hợp phòng không tự hành Pine sử dụng khung bệ xe chiến đấu bộ binh BMP-3 chính thức lộ diện trước đông đảo công chúng. Nguồn ảnh: SAID AMINOV Trước đó, Pine xuất hiện với khung bệ xe thiết giáp MT-LB, hiện tại nó được tích hợp trên khung gầm BMP-3. Pine tích hợp module vũ khí tự động với cảm biến camera hồng ngoại, TV camera và 12 tên lửa phòng không 9M337 Sosna-R có tầm bắn đến 10km. Nguồn ảnh: SAID AMINOV Được giới thiệu năm 2018, nhưng Buk-M3 vẫn là hệ thống phòng không tầm trung gây sự chú ý lớn mỗi khi xuất hiện với "phần cứng hoàn toàn mới" so với thế hệ Buk-M1 hay Buk-M2. Bệ phóng của nó có tới 12 quả đạn đặt trong các container thay vì 4 viên đạn "lộ thiên". Nguồn ảnh: SAID AMINOV Tổ hợp 9K317M Buk-M3 được quảng bá có khả năng tiêu diệt mục tiêu từ 2,5-70km, độ cao tác xạ chỉ từ 15m tới 35km, có khả năng đánh chặn tên lửa hành trình như AGM-158A ở độ cao chỉ 20m với cự ly đánh chặn 17-18km. Nguồn ảnh: SAID AMINOV Ra mắt đã khá lâu, tuy vậy 50R6 Vityaz hay S-350E cũng gây nhiều sự chú ý lớn khi xuất hiện tại Army 2019. Đây là hệ thống phòng không được giới thiệu là sử dụng hoàn toàn "chất xám" của nước Nga thay vì công nghệ Liên Xô (cũ). Nguồn ảnh: SAID AMINOV Mỗi bệ phóng S-350E có thể mang tới 2 module ống phóng với tổng cộng 12 quả đạn tên lửa loại 9M96 có tầm bắn 12-120km. Nguồn ảnh: SAID AMINOV Một hệ thống S-350E thường gồm: 1-2 đài radar mạng pha bị động 50N6A; một trạm chỉ huy 50K6A và 1-8 bệ phóng 50P6 trang bị đạn 9M96 hoặc 9M100. Nguồn ảnh: SAID AMINOV Video cận cảnh hệ thống S-350E Vityaz. Nguồn: RT

