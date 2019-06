Ngạc nhiên xe tăng Việt Nam được trang bị nạp đạn tự động

Một trong những loại xe tăng có cơ chế nạp đạn tự động đó là Al-Khalid. Đây là loại xe tăng chủ lực do Pakistan và Trung Quốc sản xuất trong giai đoạn những năm 1990 của thế kỷ trước. Loại xe tăng này có hệ thống nạp đạn tự động với 24 viên sẵn sàng trong hệ thống và tốc độ bắn 4 viên mỗi phút. Nguồn ảnh: Commons. Một loại xe tăng hạng nặng sử dụng cơ chế nạp đạn tự động nổi tiếng khác là AMX-50 do Pháp sản xuất. Cỗ xe tăng này sử dụng hệ thống tự động nạp nhưng chỉ hoạt động trên phiên bản 100mm, với phiên bản pháo 120mm hệ thống này hoạt động không hiệu quả. Nguồn ảnh: Commons. Xe tăng K2 Black Panther của Hàn Quốc cũng được trang bị hệ thống nạp đạn tự động. Hệ thống này cho phép xe tăng Panther bắn được với tốc đọ tối đa lên tới 10 viên mỗi phút. Tuy nhiên pháo chính của Black Panther chỉ có tiếp đạn 16 viên. Nguồn ảnh: Commons. Xe tăng Patagon của Arghentina cũng là một trong những loại xe tăng nạp đạn tự động đầu tiên do Nam Mỹ tự sản xuất. Đáng tiếc là loại xe tăng này không được đưa vào sản xuất hàng loạt. Về cơ bản, Patagon có thiết kế hệ thống nạp đạn tự động tương tự với AMX-13. Nguồn ảnh: Commons. Stridsvagn 103 hay còn có tên gọi là S-Tank, một loại xe tăng do Thuỵ Điển sản xuất cũng nổi tiếng với hệ thống nạp đạn tự động của mình. Chiếc xe tăng chạy tiến lùi nhanh như nhau này được trang bị hệ thống nạp đạn tự động với tốc độ băn ba viên mỗi giây và kíp chiến đấu chỉ hai người. Nguồn ảnh: Commons. Xe tăng Type 90 của Nhật Bản cũng được trang bị hệ thống nạp đạn tự động sử dụng công nghệ do Leclerc của Pháp chuyển giao. Hệ thống nạp đạn tự động này có thể bắn được với tốc độ chóng mặt, lên tới 2 viên mỗi phút. Nguồn ảnh: Commons.Xe tăng T-90 Việt Nam vừa mua của Nga cũng được trang hệ thống nạp đạn tự động. Hệ thống này có dự trữ 22 viên cho phép bắn với tốc độ liên tục 5 hoặc 8 giây một phát. Nguồn ảnh: Commons. Xe tăng Type 99 của Trung Quốc ra đời từ năm 2001 cũng được trang bị hệ thống nạp đạn tự động với thiết kế tương tự như trên T-90 của Nga. Tổng cộng hệ thống nạp đạn tự động của Type 99 có 22 viên trong dây đạn và bắn được ở tốc độ 8 viên mỗi phút. Nguồn ảnh: Commons. Một loại xe tăng khác cũng rất đặc biệt được trang bị hệ thống nạp đạn tự động đó là Zulfiqar. Đây là loại xe tăng do Iran sản xuất với hệ thống nạp đạn tự động cùng khẩu pháo chính 125mm. Nguồn ảnh: Commons. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh cách thức hoạt động của hệ thống nạp đạn tự động xe tăng.

Một trong những loại xe tăng có cơ chế nạp đạn tự động đó là Al-Khalid. Đây là loại xe tăng chủ lực do Pakistan và Trung Quốc sản xuất trong giai đoạn những năm 1990 của thế kỷ trước. Loại xe tăng này có hệ thống nạp đạn tự động với 24 viên sẵn sàng trong hệ thống và tốc độ bắn 4 viên mỗi phút. Nguồn ảnh: Commons. Một loại xe tăng hạng nặng sử dụng cơ chế nạp đạn tự động nổi tiếng khác là AMX-50 do Pháp sản xuất. Cỗ xe tăng này sử dụng hệ thống tự động nạp nhưng chỉ hoạt động trên phiên bản 100mm, với phiên bản pháo 120mm hệ thống này hoạt động không hiệu quả. Nguồn ảnh: Commons. Xe tăng K2 Black Panther của Hàn Quốc cũng được trang bị hệ thống nạp đạn tự động. Hệ thống này cho phép xe tăng Panther bắn được với tốc đọ tối đa lên tới 10 viên mỗi phút. Tuy nhiên pháo chính của Black Panther chỉ có tiếp đạn 16 viên. Nguồn ảnh: Commons. Xe tăng Patagon của Arghentina cũng là một trong những loại xe tăng nạp đạn tự động đầu tiên do Nam Mỹ tự sản xuất. Đáng tiếc là loại xe tăng này không được đưa vào sản xuất hàng loạt. Về cơ bản, Patagon có thiết kế hệ thống nạp đạn tự động tương tự với AMX-13. Nguồn ảnh: Commons. Stridsvagn 103 hay còn có tên gọi là S-Tank, một loại xe tăng do Thuỵ Điển sản xuất cũng nổi tiếng với hệ thống nạp đạn tự động của mình. Chiếc xe tăng chạy tiến lùi nhanh như nhau này được trang bị hệ thống nạp đạn tự động với tốc độ băn ba viên mỗi giây và kíp chiến đấu chỉ hai người. Nguồn ảnh: Commons. Xe tăng Type 90 của Nhật Bản cũng được trang bị hệ thống nạp đạn tự động sử dụng công nghệ do Leclerc của Pháp chuyển giao. Hệ thống nạp đạn tự động này có thể bắn được với tốc độ chóng mặt, lên tới 2 viên mỗi phút. Nguồn ảnh: Commons. Xe tăng T-90 Việt Nam vừa mua của Nga cũng được trang hệ thống nạp đạn tự động. Hệ thống này có dự trữ 22 viên cho phép bắn với tốc độ liên tục 5 hoặc 8 giây một phát. Nguồn ảnh: Commons. Xe tăng Type 99 của Trung Quốc ra đời từ năm 2001 cũng được trang bị hệ thống nạp đạn tự động với thiết kế tương tự như trên T-90 của Nga. Tổng cộng hệ thống nạp đạn tự động của Type 99 có 22 viên trong dây đạn và bắn được ở tốc độ 8 viên mỗi phút. Nguồn ảnh: Commons. Một loại xe tăng khác cũng rất đặc biệt được trang bị hệ thống nạp đạn tự động đó là Zulfiqar. Đây là loại xe tăng do Iran sản xuất với hệ thống nạp đạn tự động cùng khẩu pháo chính 125mm. Nguồn ảnh: Commons. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh cách thức hoạt động của hệ thống nạp đạn tự động xe tăng.