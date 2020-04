Kỳ lạ: Ukraine bắn hạ máy bay không người lái... Israel ở Donbass

Loại máy bay mà phía quân đội Ukraine bắn hạ được ở vùng Donbass được cho là IAI Bird Eye 400 - loại máy bay không người lái do Israel phát triển nhưng lại được sử dụng rất phổ biến trong... quân đội Nga. Nguồn ảnh: BMDP. Truyền thông địa phương cho biết, đây một lần nữa có thể xem là bằng chứng về sự can thiệp quân sự của Nga ở miền Đông Ukraine. Nguồn ảnh: BMDP. Hoặc ít nhất, Nga cũng tài trợ các loại khí tài, vũ khí hiện đại cho phe ly khai ở miền Đông Ukraine chống lại chính quyền hợp pháp, hợp hiến của Kiev hiện nay. Nguồn ảnh: BMDP. Ở chiều hướng ngược lại, Nga hoàn toàn không lên tiếng phủ nhận hay xác nhận thông tin trên. Thậm chí lực lượng ly khai Donbass cũng chưa hề có bất cứ phát ngôn nào liên quan tới vụ việc. Nguồn ảnh: BMDP. Máy bay không người lái IAI Bird Eye 400 thuộc họ máy bay không người lái Bird-Eye do Israel tự nghiên cứu, phát triển. Nguồn ảnh: BMDP. Mặc dù vậy, từ năm 2012, Quân đội Nga đã mua lại thiết kế cùng với công nghệ lắp ráp máy bay không người lái Bird-Eye để có thể tự sản xuất trong nước. Nguồn ảnh: BMDP. Theo nhiều nguồn tin, tổng cộng Nga đã tốn tới 2 triệu USD để mua lại công nghệ cũng như thiết kế của máy bay không người lái Bird-Eye từ Israel. Nguồn ảnh: BMDP. Trong họ máy bay không người lái này có tổng cộng bốn phiên bản. Phiên bản nhẹ nhất là Bird-Eye 100 với trọng lượng cất cánh chỉ 1,3 kg, hoạt động được 5km hoặc 1 tiếng liên tục. Nguồn ảnh: BMDP. Phiên bản lớn nhất là Bird-Eye 600 với trọng lượng cất cánh tối đa 8,5 kg; hoạt động được liên tục 10 km hoặc 2 tiếng liên tục. Nguồn ảnh: BMDP. Video Đánh bom khủng bố ở Donbass.

