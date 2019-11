Giật mình: Siêu tăng đắt nhất của Liên Xô tới nay đã 35 năm tuổi

Siêu tăng T-80 là dòng xe tăng thế hệ thứ ba do Liên Xô sản xuất và chế tạo. T-80 được coi là siêu tăng vì nó có nhiều cải biến vượt bậc so với mọi loại xe tăng thời bấy giờ, vượt trội hoàn toàn các đối thủ "cùng hạng cân". Nguồn ảnh: Rumil. Đúng 35 năm về trước, xe tăng chủ lực T-80U được gia nhập biên chế lực lượng thiết giáp Liên Xô - lực lượng thiết giáp được coi là có sức mạnh lớn nhất thời bấy giờ. Nguồn ảnh: Rumil. Bản thân T-80U cũng từng được coi là loại xe tăng chủ lực đắt đỏ bậc nhất từng được Liên Xô chế tạo. Cái giá của T-80U quy đổi ra thời điểm hiện tại tương đương khoảng gần 5 triệu USD cho mỗi chiếc. Nguồn ảnh: Rumil. Phiên bản xe tăng chủ lực T-80U có thể coi là bản mạnh nhất ủa dòng xe tăng này. Đây cũng là phiên bản cuối cùng của T-80 do Liên Xô/Nga cải biên. Các phiên bản sau này mang định danh T-80UD và T-84 đều do Ukraine phát triển, cải tiến thêm. Nguồn ảnh: Rumil. So với các loại xe tăng cùng thời, độ cơ động của T-80 là cực kỳ đáng gớm. Đây là loại xe tăng đầu tiên trong lịch sử được trang bị động cơ tua-bin. Nguồn ảnh: Rumil. Với động cơ tua-bin, T-80 sẽ có công suất động cơ mạnh hơn so với động cơ diesel thông thường dù kích thước và trọng lượng không đổi. Nguồn ảnh: Rumil. Tuy nhiên, điểm yếu của loại động cơ này chính là giá thành sản xuất đắt đỏ, chi phí vận hành cao do hao mòn nhanh, tốn nhiên liệu vận hành và phát ra nhiều nhiệt hơn so với động cơ diesel thông thường. Nguồn ảnh: Rumil. Các phiên bản T-80B và T-80U do Liên Xô/Nga phát triển đều được trang bị động cơ tua-bin đắt tiền hiện đại này. Tuy nhiên tới phiên bản T-80UD, Ukraine đã thay đổi động cơ tua-bin khí này bằng động cơ diesel thông thường. Nguồn ảnh: Rumil. Mặc dù khá hiện đại, T-80 vẫn không được tran gbij hộp số tự động. Tuỳ từng phiên bản mà xe tăng T-80 sẽ có hộp số sáu hoặc năm cấp, trong đó có một số lùi, còn lại là số tiến. Nguồn ảnh: Rumil. Xe có trang bị hoả lực khá tương đồng với T-90 sau này bao gồm một pháo chính 125mm, hệ thống nạp đạn tự động với 35 hoặc 45 viên tuỳ phiên bản, khả năng triển khai tên lửa qua nòng,... Nguồn ảnh: Rumil. Mời độc giả xem Video: Xe tăng T-80 của Liên Xô - xe tăng đầu tiên trong lịch sử được trang bị động cơ tua-bin như máy bay phản lực.

