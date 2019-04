Giải mã chiến tích chấn động thế giới của xe tăng T-70

Đó là T-70 - một trong những chiếc xe tăng hạng nhẹ tốt nhất do nhà sáng chế Nicholas Astrov thiết kế giữa lúc Liên bang Xô Viết nguy kịch khi bè lũ phát xít kéo hàng triệu quân xâm lược toàn tuyến biên giới phía Tây. Chỉ trong vòng 2 năm 1942-1944, 8.226 chiếc T-70 được 6 nhà máy tổng lực chế tạo nhanh nhất có thể để tăng sức mạnh cho Hồng quân. Nguồn ảnh: Wikipedia T-70 ra đời vào giữa lúc lực lượng thiết giáp Liên Xô đang vất vả tìm cách đối phó với những chiếc xe tăng cơ động nhanh, giáp tốt, hỏa lực cực kỳ chính xác, lại xuyên thép cực cao của phát xít Đức. Thật khó để một chiếc xe tăng trang bị pháo 45mm có thể làm được gì khi ngay cả huyền thoại T-34 lúc bấy giờ chỉ là "anh chàng vô danh" với pháo 76mm còn chật vật. Nguồn ảnh: Военное обозрение T-70 model 1942 lúc bấy giờ có trọng lượng nặng 9,2 tấn, dài 4,29m, rộng 2,32m, cao 2,04m, lớp giáp dày từ 10-60m. Nguồn ảnh: coh2.org Xe tăng trang bị hai động cơ xăng 70x70hp cung cấp tốc độ tối đa 45km/h, dự trữ hành trình 360km. Nguồn ảnh: Танки в бою Như đã đề cập ở trên, hỏa lực pháo 45mm là quá yếu để có thể đấu các tăng hạng trung Panther hiện đại bắt đầu có mặt trên chiến trường, chưa nói tới tăng hạng nặng Tiger mà ngay cả xe tăng T-34-76 còn bất lực. Và kết quả không ít tăng T-70 “bỏ mạng nơi xa trường” là điều không có gì phải bàn cãi nhiều. Nguồn ảnh: Warspot Tất nhiên vẫn có ngoại lệ, và những trường hợp hiếm hoi đó trở thành "chiến tích thần kỳ, điều kỳ diệu" nhất. Để tạo ra nó lẽ dĩ nhiên phải thêm yếu tố người sử dụng xe tăng T-70. Thật vậy, trong lịch sử chiến tranh, một vũ khí tốt luôn đòi hỏi người dùng đi kèm. Dù vũ khí hiện đại tới đâu, người dùng tồi thì “sắt thép” cũng chỉ là thứ bỏ đi. Nguồn ảnh: mihalchuk_1974 Ngày 6/7/1943, chiếc T-70 thuộc biên chế Lữ đoàn tăng cận 49 do Trung úy Pavlovich chỉ huy đã lập chiến công đi vào lịch sử khi hạ liền một lúc 3 xe tăng hạng trung Panzer và một xe tăng Panther rất hiện đại gần làng Pokrovka. Nguồn ảnh: Drive2 Năm 1944, xe tăng T-70 thuộc Quân đoàn 3 do Trung sĩ Alexander Pegov điều khiển tiếp tục đi vào lịch sử Hồng quân với chiến tích còn vẻ vang hơn. Nguồn ảnh: Военное обозрение Ngày 26/3/1944, xe tăng của Pegov phải đối mặt với 18 xe tăng Đức vây hãm, với lòng quyết tâm, sự dũng cảm, kiên cường, anh cùng đồng đội khéo léo chiếm vị trí phục kích trong cánh rừng và chờ đợi. Khi một chiếc Panther xuất hiện trong vòng 150-200m, chiếc T-70 nã đạn APCR khiến "siêu tăng Đức" bùng cháy, anh còn khiến một chiếc khác bất động hoàn toàn. Nguồn ảnh: waralbum.ru Có thể nói, với hai chiến công sáng chói này, “lịch sử T-70” như được cứu rỗi khỏi những thất bại vì khí tài kém hơn so với đối phương. Nguồn ảnh: Wikipedia Mãi tới năm 1948, T-70 mới ra khỏi biên chế Hồng quân Liên Xô, thay thế cho chúng là các dòng xe tăng hạng nhẹ mới như PT-76 được phát triển và đưa vào sử dụng ít năm sau. Nguồn ảnh: Wikipedia Cận cảnh xe tăng hạng nhẹ T-70. Nguồn: Youtube

Đó là T-70 - một trong những chiếc xe tăng hạng nhẹ tốt nhất do nhà sáng chế Nicholas Astrov thiết kế giữa lúc Liên bang Xô Viết nguy kịch khi bè lũ phát xít kéo hàng triệu quân xâm lược toàn tuyến biên giới phía Tây. Chỉ trong vòng 2 năm 1942-1944, 8.226 chiếc T-70 được 6 nhà máy tổng lực chế tạo nhanh nhất có thể để tăng sức mạnh cho Hồng quân. Nguồn ảnh: Wikipedia T-70 ra đời vào giữa lúc lực lượng thiết giáp Liên Xô đang vất vả tìm cách đối phó với những chiếc xe tăng cơ động nhanh, giáp tốt, hỏa lực cực kỳ chính xác, lại xuyên thép cực cao của phát xít Đức. Thật khó để một chiếc xe tăng trang bị pháo 45mm có thể làm được gì khi ngay cả huyền thoại T-34 lúc bấy giờ chỉ là "anh chàng vô danh" với pháo 76mm còn chật vật. Nguồn ảnh: Военное обозрение T-70 model 1942 lúc bấy giờ có trọng lượng nặng 9,2 tấn, dài 4,29m, rộng 2,32m, cao 2,04m, lớp giáp dày từ 10-60m. Nguồn ảnh: coh2.org Xe tăng trang bị hai động cơ xăng 70x70hp cung cấp tốc độ tối đa 45km/h, dự trữ hành trình 360km. Nguồn ảnh: Танки в бою Như đã đề cập ở trên, hỏa lực pháo 45mm là quá yếu để có thể đấu các tăng hạng trung Panther hiện đại bắt đầu có mặt trên chiến trường, chưa nói tới tăng hạng nặng Tiger mà ngay cả xe tăng T-34-76 còn bất lực. Và kết quả không ít tăng T-70 “bỏ mạng nơi xa trường” là điều không có gì phải bàn cãi nhiều. Nguồn ảnh: Warspot Tất nhiên vẫn có ngoại lệ, và những trường hợp hiếm hoi đó trở thành "chiến tích thần kỳ, điều kỳ diệu" nhất. Để tạo ra nó lẽ dĩ nhiên phải thêm yếu tố người sử dụng xe tăng T-70. Thật vậy, trong lịch sử chiến tranh, một vũ khí tốt luôn đòi hỏi người dùng đi kèm. Dù vũ khí hiện đại tới đâu, người dùng tồi thì “sắt thép” cũng chỉ là thứ bỏ đi. Nguồn ảnh: mihalchuk_1974 Ngày 6/7/1943, chiếc T-70 thuộc biên chế Lữ đoàn tăng cận 49 do Trung úy Pavlovich chỉ huy đã lập chiến công đi vào lịch sử khi hạ liền một lúc 3 xe tăng hạng trung Panzer và một xe tăng Panther rất hiện đại gần làng Pokrovka. Nguồn ảnh: Drive2 Năm 1944, xe tăng T-70 thuộc Quân đoàn 3 do Trung sĩ Alexander Pegov điều khiển tiếp tục đi vào lịch sử Hồng quân với chiến tích còn vẻ vang hơn. Nguồn ảnh: Военное обозрение Ngày 26/3/1944, xe tăng của Pegov phải đối mặt với 18 xe tăng Đức vây hãm, với lòng quyết tâm, sự dũng cảm, kiên cường, anh cùng đồng đội khéo léo chiếm vị trí phục kích trong cánh rừng và chờ đợi. Khi một chiếc Panther xuất hiện trong vòng 150-200m, chiếc T-70 nã đạn APCR khiến "siêu tăng Đức" bùng cháy, anh còn khiến một chiếc khác bất động hoàn toàn. Nguồn ảnh: waralbum.ru Có thể nói, với hai chiến công sáng chói này, “lịch sử T-70” như được cứu rỗi khỏi những thất bại vì khí tài kém hơn so với đối phương. Nguồn ảnh: Wikipedia Mãi tới năm 1948, T-70 mới ra khỏi biên chế Hồng quân Liên Xô, thay thế cho chúng là các dòng xe tăng hạng nhẹ mới như PT-76 được phát triển và đưa vào sử dụng ít năm sau. Nguồn ảnh: Wikipedia Cận cảnh xe tăng hạng nhẹ T-70. Nguồn: Youtube