Có gì đặc biệt trong học thuyết quân sự mới của Nga?

Theo sắc lệnh chính thức được công bố trên cổng thông tin điện tử ngày 19/12, Tổng thống Nga Putin đã phê chuẩn học thuyết quân sự của nhà nước liên bang này.

Nhà nước Liên bang Nga và Belarus được ký thỏa thuận thành lập năm 1996 xuất phát từ ý tưởng thúc đẩy hội nhập mạnh mẽ hơn về kinh tế, chính trị và xã hội. Hai bên những năm qua đã nỗ lực thực thi hiệp ước này với việc tiến hành các cuộc họp nội các chung định kỳ. Nếu nhà nước liên bang đi vào hoạt động, Nga và Belarus sẽ hợp nhất hệ thống tiền tệ, luật pháp, quân đội, chính phủ và biểu tượng quốc gia.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Ria

Tuy nhiên, hai nước vẫn giữ vững hệ thống chính trị riêng rẽ và tiến trình dẫn tới sự thống nhất hơn nữa qua thời gian đã vấp phải nhiều rào cản.

Năm 2010, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Belarus A. Lukashenko đã ký các nghị quyết về kết quả kỳ họp Hội đồng Tối cao Nhà nước liên bang Nga-Belarus, trong đó có quyết định về ngân sách Nhà nước liên bang.

Tổng thống hai nước cũng phê chuẩn thành phần mới của Ủy ban soạn thảo dự thảo Hiến pháp Nhà nước liên bang, chương trình phối hợp hành động trong lĩnh vực chính trị đối ngoại trong giai đoạn 2004-2005 và Kế hoạch chung bảo đảm hoạt động cho các quân khu của hai nước trong năm 2005.

Ngoài ra, hai bên cũng ký nghị định về kết quả hợp tác kinh tế-thương mại trong năm 2004, về việc thực hiện chương trình phát triển xã hội của Nhà nước liên bang năm 2005 và thẩm quyền của Cơ quan an ninh liên bang Nga và Ủy ban an ninh quốc gia Belarus về việc thực thi các nhiệm vụ bảo đảm an ninh; ký các điều khoản về Ủy ban biên phòng Nhà nước liên bang.

Năm 2009, Moskva và Minsk đã ký một thỏa thuận bảo vệ chung không phận Nhà nước Liên bang và thiết lập một mạng lưới phòng không khu vực có phối hợp.

Các văn kiện về Nhà nước liên bang Nga và Belarus tập trung vào việc thắt chặt quan hệ ngoại giao và nâng cao năng lực quốc phòng, hợp tác an ninh, được công bố trong bối cảnh Đông Âu và thế giới chứng kiến nhiều biến đổi sau sự tan rã của Liên bang Xô Viết.