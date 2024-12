Trong cuộc đối đầu căng thẳng ở mặt trận Donbass, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cuối cùng đã quyết định đưa Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 155 “Kiev Anne”, vừa mới được huấn luyện hoàn toàn tại Pháp, được biên chế theo “chuẩn NATO”, ra ngay mặt trận Donetsk, nhằm tăng cường sức mạnh cho hướng này. Lữ đoàn 155 được xếp vào “lực lượng tinh nhuệ” của Quân đội Ukraine (AFU), do được trang bị, huấn luyện toàn bộ theo tiêu chuẩn của NATO. Toàn bộ Lữ đoàn 155 được huấn luyện ở thao trường của Pháp, dưới sự chỉ dẫn trực tiếp từ các cố vấn quân sự Pháp. Ngoài ra, Chính phủ Pháp còn tài trợ, trang bị toàn bộ vũ khí hiện đại của Quân đội Pháp cho Lữ đoàn 155, như pháo tự hành CAESAR, xe tăng bánh lốp tự hành AMX-10RC, nhằm nâng cao hiệu quả chiến đấu trên chiến trường. Tuy nhiên, hiệu suất trong chiến đấu thực tế của Lữ đoàn 155 rất khác so với mong đợi, điều này gây ra sự quan tâm và thảo luận rộng rãi. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 155 Kiev Anne sau khi hoàn thành khóa huấn luyện tại Pháp, ngay lập tức được đưa về nước và triển khai tại ngôi làng có tầm quan trọng chiến lược Shevchenko. Đây là tiền đồn trong tuyến phòng thủ ngoại vi của thành phố Pokrovsk; nhiệm vụ của Lữ đoàn 155 là hỗ trợ cho Lữ đoàn bộ binh cơ giới 59 của Quân đội Ukraine. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 59 đã chiến đấu ác liệt với Quân đội Nga trong vài tháng trước đó và đáng lẽ phải được nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên, do cân nhắc chiến lược, Quân đội Ukraine đã chọn chuyển Lữ đoàn 155 ra mặt trận nam Donetsk, khu vực giao tranh ác liệt nhất, nhằm giữ vững trận địa. Trong quá trình huấn luyện ở Pháp, các cố vấn quân sự Pháp thường xuyên quay các video huấn luyện của Lữ đoàn 155, cho thấy binh sĩ của Lữ đoàn được huấn luyện nhiều đội hình chiến thuật phức tạp và có thể nhanh chóng thay đổi, đúng theo “chuẩn NATO”. Những video này đã gây ra sự khích lệ to lớn trong Quân đội Ukraine, khiến mọi người lầm tưởng rằng, họ đã được bổ sung thêm một lực lượng tinh nhuệ, với hiệu quả chiến đấu mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự tàn khốc của chiến trường đã nhanh chóng phơi bày sự thật. Trong lần đầu tiên tham chiến, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 155 của Ukraine đã phải chịu tổn thất nghiêm trọng. Đối mặt với cuộc tấn công ác liệt của Nga, tuyến phòng thủ của lữ đoàn nhanh chóng sụp đổ, hàng nghìn binh sĩ thậm chí còn bỏ vũ khí và bỏ chạy khỏi trận địa. Tại khu vực làng Shevchenko, Quân đội Nga (RFAF) đã sử dụng Trung đoàn 228, thuộc Sư đoàn xe tăng cận vệ 90 làm lực lượng tấn công chính, chọc thủng tuyến phòng thủ của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 155, mà không gặp nhiều kháng cự. Hành động bỏ trận địa rút chạy của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 155, đã khiến Lữ đoàn bộ binh cơ giới 59 gặp nhiều khó khăn, khi hỏa lực của quân Nga dồn tất vào hướng Lữ đoàn 59, khiến đơn vị thiệt hại nặng nề. Với sự tiếp viện liên tục của Quân đội Nga, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 59 rơi vào tình thế tuyệt vọng bị bao vây ba phía, việc làng Shevchenko thất thủ đã cắt đứt đường tiếp tế của họ. Để giải cứu Lữ đoàn 59, Quân đội Ukraine đã khẩn trương điều động Tiểu đoàn biệt kích 425, tiến hành giải vây. Tuy nhiên, Quân đội Nga đã nhanh chóng xây dựng hệ thống phòng thủ vững chắc sau khi chiếm làng Shevchenko, khiến Quân đội Ukraine chịu tổn thất nặng nề trong nhiều đợt phản công. Họ mất ít nhất 10 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley, trước khi suýt đột phá được. Mặc dù Tiểu đoàn xung kích 425 đã thu hút thành công hỏa lực Nga ở ngoại vi và tạo điều kiện cho Lữ đoàn bộ binh cơ giới 59 rút ra, nhưng quân đột kích vẫn đánh giá thấp sức mạnh phong tỏa hỏa lực của quân Nga. Gần làng Pishchane, ở phía tây bắc làng Shevchenko và giáp phía nam Pokrovsk, Quân đội Ukraine cố gắng lợi dụng các vành đai rừng để đột phá bí mật, nhưng gặp phải các cuộc tấn công ác liệt của quân Nga từ mọi hướng. Đối mặt với tình thế tuyệt vọng gần như không còn nơi nào để trốn thoát, binh lính Ukraine chỉ có thể chiến đấu đến chết, nhưng kết quả là thương vong nặng nề, khiến tinh thần của Quân đội Ukraine càng bị tổn hại. Việc triển khai chiến lược của Nga trên chiến trường Donbass đang dần cho thấy kết quả. Việc AFU mở mặt trận ở Kursk, dẫn đến lỗ hổng lớn ở mặt trận phía nam Donbass. Quân đội Nga đã phát hiện ra lỗ hổng này và liên tiếp tấn công vào tuyến phòng thủ phía nam Donetsk, chiếm nhiều lãnh thổ của Ukraine. Hiện tại, RFAF đã kiểm soát làng Shevchenko và đang tiến công làng Pishchane, hai ngôi làng này cách khu đô thị Pokrovsk chỉ 1,5 km; đồng thời liên tiếp mở rộng khu đầu cầu này về phía tây, nhằm tạo thế cho cuộc tổng tấn công vào Pokrovsk. Các chuyên gia quân sự phân tích, RFAF có thể một lần nữa áp dụng “chiến thuật 3 vây + 1 chặn”, từng được sử dụng trong các trận Bakhmut, Avdiivka và Ugledar; khi RFAF dùng cả hai cánh để vây ép lực lượng phòng thủ của AFU. Đồng thời cố tình chừa một kênh trực diện để quân Ukraine đi qua đó. Tóm lại, tình hình ở mặt trận Donbass vẫn rất nghiêm trọng, RFAF dựa vào ưu thế đang dần siết chặt vòng vây với quân phòng thủ Ukraine. Trong tương lai, RFAF có thể tiếp tục áp dụng chiến lược “bao vây và diệt viện”, sử dụng lợi thế về địa lý để liên tục loại bỏ quân Ukraine đến tiếp viện, nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược của mình. (Nguồn ảnh: Topwar, Rvvoenkory, Liveuamap, Deep State).

