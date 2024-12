Vào ngày 19/12, Julian Roepke, phóng viên tờ Bild của Đức, viết trên kênh Telegram cá nhân: Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã rút khỏi trung tâm thành phố Kurakhove, và Quân đội Nga đang trên đà giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố. Tin tức này nhanh chóng gây ra gợn sóng ở phương Tây. Nhắc lại những dấu hiệu trước đó, ngay từ ngày 16/12, hãng tin nhà nước Ukraine Ukrinform đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã điều Lữ đoàn xung kích số 3 Azov tới mặt trận nam Donetsk, ứng cứu cho hai thành phố là Kurakhove và Pokrovsk. Khi đó, mọi người đều suy đoán, liệu “đội cứu hỏa” đang nỗ lực yểm trợ cho cuộc rút lui của quân Ukraine trên chiến trường Avdiivka, liệu có đóng vai trò then chốt trong việc yểm trợ cho cuộc rút lui của quân chủ lực ở Kulakhove hay không? Khi tình hình chiến trường tiếp tục diễn biến như một vở bi kịch, đúng như dự đoán, suy đoán này đã trở thành hiện thực. Tờ "Military Review" của Nga cũng đưa tin, chỉ có một nhóm nhỏ quân Ukraine bị quân Nga bao vây tại nhà máy nhiệt điện phía tây Kulakhove, giống như những con thú nhỏ bị nhốt trong một góc, nhưng họ giống như những ngọn nến trước gió, không thể nào chịu được những cơn gió lớn. Vào ngày 25/11, một mũi đột phá của quân Nga tiến vào khu vực nhà cao tầng ở trung tâm Kurakhove. Kết quả là quân phòng thủ Ukraine ngay lập tức sơ tán khỏi những tòa nhà này và rút lui về nhà máy đường ống ở phía tây. Trong khi khu nhà cao tầng có giá trị chiến thuật rất lớn, trong phòng thủ. Câu hỏi tại sao quân Ukraine từ bỏ các vị trí có giá trị chiến thuật của thành phố một cách dễ dàng như vậy? Điều đó chỉ có nghĩa là ý chí phòng thủ của họ đã xuống rất thấp. Khi phóng viên Julian Röpkenhìn thấy cảnh tượng này, ông đã nhận thấy sự thất bại tất yếu của AFU ở Kurakhove. Tuy nhiên tại Kurakhove, tốc độ tiến công của quân Nga cũng tỏ ra “rất khó hiểu”, khi tới tận ngày 14/12, trang tin Topwar của Nga cho biết, mũi xung kích của họ mới cắm cờ trên tòa nhà Hội đồng thành phố Kulakhove. Nhưng ngay từ ngày 25/11, quân Nga đã kiểm soát các tòa nhà cao tầng của thành phố? Khi quân Ukraine chủ động rút lui, quân Nga chiến đấu chậm rãi trong hai tuần, trước khi tiến tới tòa nhà hội đồng thành phố cách đó vài trăm mét. Tại sao lại như vậy? Nếu suy nghĩ kỹ thì cơ sở hạ tầng của thành phố Kurakhove vẫn chưa bị hư hại trên diện rộng. Từ đó có thể suy ra rằng, Quân đội Nga hẳn đã cố tình kiểm soát tốc độ tiến quân trong khu vực đô thị Kurakhove. Có lẽ họ muốn dùng quân Ukraine, đang phòng thủ thành phố như một “mồi nhử”, nhằm kìm chân thêm quân Ukraine, trước khi khoảng trống trong vòng vây ở phía tây Kulakhove bị đóng lại. Với việc cả hai cánh bắc và nam hiện nay đều nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của RFAF, thành phố Kulakhove giống như một hòn đảo biệt lập bị bao vây và trở thành tình thế tuyệt vọng về mặt quân sự, khi quân Nga liên tiếp tạo ra các vòng vây với các lực lượng phòng thủ Ukraine, ở khu vực Kurakhove. Đối với Lữ đoàn đổ bộ đường không 79, đảm nhiệm phòng thủ ở dọc tuyến sông Sukhi Yaly và Lữ đoàn bộ binh cơ giới 24 đang phòng thủ trong thành phố, tuy sở chỉ huy hạ lệnh tử thủ, nhưng họ cũng biết rằng, nếu kiên trì phòng thủ, họ sẽ có số phận giống như Lữ đoàn 72 ở Ugledar. Hai ngày sau khi Quân đội Nga chiếm được tòa nhà Hội đồng thành phố Kulakhove, đơn vị chủ lực của AFU là Lữ đoàn xung kích Azov số 3 bất ngờ xuất hiện ở phía tây thành phố, với nhiệm vụ là đảm bảo đường cao tốc H15 được “thông thoáng”. Đây giống như một “liều thuốc tinh thần” được bộ chỉ huy AFU gửi tới quân Ukraine đang bảo vệ thành phố, gợi ý rằng họ có thể yên tâm chiến đấu; nếu tình huống không giữ được trận địa, khu vực phía sau họ vẫn có Lữ đoàn xung kích Azov số 3 bảo đảm an toàn cho họ rút lui. Xét về quân số của hai bên ở mặt trận Kurakhove hiện nay, khoảng cách cũng khá rõ ràng, khi AFU phòng thủ trong và xung quanh Kurakhove, chỉ có hai lữ đoàn, đó là Lữ đoàn 79 và một phần của Lữ đoàn 24. Trong số đó, Lữ đoàn 79 có quân số rất ít, chỉ dưới 2.000 người. Nói cách khác, trên chiến trường rộng lớn hơn 100 km2 này, AFU hiện chỉ có chưa đầy 4.000 quân để phòng thủ. Còn Quân đội Nga thì sao? Họ đã tập trung ở đây Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 5, 110, 428 và Trung đoàn xe tăng số 6, với tổng cộng hơn 10.000 người tham gia chiến dịch tấn công. Quân đội Nga không chịu tổn thất lớn nào trong trận Kurakhove, ngoại trừ trận đánh xảy ra ở làng Illinka, trên tuyến phòng thủ sông Sukhi Yaly; khi vào đầu tháng 11, Lữ đoàn 79 đã giáng đòn nặng vào quân Nga tại đây. Nhưng sau đó, hơn 700 quân của Lữ đoàn 79 đã bị quân Nga bao vây tiêu diệt gần làng Uspenivka ở phía tây làng Illinka. Do vậy RFAF hiện có lợi thế áp đảo về chất lượng quân số, hỏa lực và sức mạnh tổng hợp với AFU ở Kurakhove. Bộ chỉ huy Quân đội Ukraine không phải là ảo tưởng về việc giữ Kulakhove, mà họ chỉ muốn thể hiện sự “kiên quyết kháng cự” trước mặt thế giới, trước khi ông Donal Trump nhận chức Tổng thống Mỹ. (Nguồn ảnh: Liveuamap, Rvvoenkory, Ukrinform, TASS). >>>Mời độc giả xem thêm video: Lộ diện UAV của Ukraine là "cơn ác mộng" đối với Quân đội Nga.

