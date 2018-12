Nhìn lại những cuộc chiến đẫm máu nhất trong năm 2018

Đứng đầu bảng trong số năm cuộc chiến đẫm máu và dai dẳng nhất trong năm 2018 chính là cuộc chiến tranh ở Afghanistan. Cuộc chiến này về lý thuyết đã bắt đầu từ năm 1978 khi Liên Xô đặt chân tới mảnh đất đầy khắc nghiệt này. Nguồn ảnh: Wiki. Trong năm 2018, số lượng người thiệt mạng trong các cuộc xung đột nổ ra tại quốc gia Trung Đông này là 35.914 người - cao hơn gấp đôi so với số người thiệt mạng trong năm 2017. Nguồn ảnh: Flickr. Tính tổng cộng kể từ năm 1978 tới nay, các cuộc xung đột kéo dài triền miên ở Afghanistan đã cướp đi sinh mạng của khoảng 2 triệu người, để lại di chứng khoảng hơn 4 triệu người bị thương tật vĩnh viễn và biến quốc gia này gần như thành bình địa. Nguồn ảnh: Times. Tiếp theo là Iraq. Chính quyền non trẻ của Iraq dường như đã điều hành đất nước này tốt hơn bất cứ thế lực ngoại bang nào khi giảm số người chết trong các cuộc xung đột ở Iraq xuống chỉ còn 4.861 người trong năm 2018. Nguồn ảnh: Pry. Trước đó vào năm 2017, số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột ở quốc gia này lên tới 13.187 người - cao gấp ba lần so với năm nay. Nguồn ảnh: Pinterest. Kể từ năm 2003 tới nay, cuộc chiến ở Iraq đã cướp đi sinh mạng của khoảng 288.000 người, trong số đó bao gồm không ít quân viễn chinh nước ngoài. Nguồn ảnh: Pinterest. Một cái tên rất lạ lẫm nhưng cũng là một cuộc chiến cực kỳ nóng bỏng đã cướp đi sinh mạng của 13.298 người trong năm 2018 chính là cuộc chiến chống ma tuý ở Mexico. Nguồn ảnh: Tube. Cuộc chiến được chính phủ Mexico phát động từ năm 2006. Tới nay, tổng cộng đã có 250.547 người thiệt mạng trong cuộc chiến chống giặc ma tuý này. Nguồn ảnh: Tube. So với năm 2017, có vẻ như chính quyền Mexico đã giành được rất nhiều bước tiến triển tốt khi số người thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma tuý của năm 2017 cao tới hơn 31.000 người, nay đã giảm xuống còn chưa đầy 40%. Nguồn ảnh: Mecican. Tiếp đến là cuộc xung đột vũ trang ở Syria. Bắt đầu từ năm 2011, cuộc xung đột vũ trang này ước tính đã khiến khoảng 500.000 người thiệt mạng và khoảng hơn 3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa của mình. Nguồn ảnh: Groi. Số người thiệt mạng trong cuộc chiến này năm 2018 vào khoảng 29.789 người - thấp hơn 10.000 người so với cùng kỳ năm 2017 - một tín hiệu rất đáng khen ngợi với chính quyền Syria. Nguồn ảnh: Tube. Tuy nhiên, cuộc chiến ở Syria vẫn cực kỳ dai dẳng và chưa thể thấy trước được hồi kết. Điều này đồng nghĩa với việc, số người thiệt mạng do cuộc chiến này sẽ còn tiếp tục tăng cao hơn nữa. Nguồn ảnh: Tube. Cuối cùng là cuộc xung đột tại Yemen. Cũng bắt đầu từ năm 2011 bởi sự tác động của các cuộc xung đột ở Syria, cuộc chiến ở Yemen tới nay đã cướp đi sinh mạng của khoảng 48.000 người. Nguồn ảnh: Pinterest. Điều đáng nói ở đây đó là cuộc chiến ở Yemen đang dường như leo thang nhanh chóng mặt qua 2 năm trở lại đây. Trong tổng số gần 50.000 người thiệt mạng do các cuộc xung đột tại đây, có 16.817 người thiệt mạng vào năm 2017 và năm 2018, con số đó lên tới 25.705. Nguồn ảnh: Pinterest. Có lẽ sau Syria, Iraq và Afghanistan, Trung Đông sẽ vẫn chưa thể bớt đi tiếng súng vì nhân tố Yemen đã nổi lên như một "mớ hỗn độn" mới. Nguồn ảnh: Hneth. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ Nga tấn công khủng bố ở Syria.

Đứng đầu bảng trong số năm cuộc chiến đẫm máu và dai dẳng nhất trong năm 2018 chính là cuộc chiến tranh ở Afghanistan. Cuộc chiến này về lý thuyết đã bắt đầu từ năm 1978 khi Liên Xô đặt chân tới mảnh đất đầy khắc nghiệt này. Nguồn ảnh: Wiki. Trong năm 2018, số lượng người thiệt mạng trong các cuộc xung đột nổ ra tại quốc gia Trung Đông này là 35.914 người - cao hơn gấp đôi so với số người thiệt mạng trong năm 2017. Nguồn ảnh: Flickr. Tính tổng cộng kể từ năm 1978 tới nay, các cuộc xung đột kéo dài triền miên ở Afghanistan đã cướp đi sinh mạng của khoảng 2 triệu người, để lại di chứng khoảng hơn 4 triệu người bị thương tật vĩnh viễn và biến quốc gia này gần như thành bình địa. Nguồn ảnh: Times. Tiếp theo là Iraq. Chính quyền non trẻ của Iraq dường như đã điều hành đất nước này tốt hơn bất cứ thế lực ngoại bang nào khi giảm số người chết trong các cuộc xung đột ở Iraq xuống chỉ còn 4.861 người trong năm 2018. Nguồn ảnh: Pry. Trước đó vào năm 2017, số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột ở quốc gia này lên tới 13.187 người - cao gấp ba lần so với năm nay. Nguồn ảnh: Pinterest. Kể từ năm 2003 tới nay, cuộc chiến ở Iraq đã cướp đi sinh mạng của khoảng 288.000 người, trong số đó bao gồm không ít quân viễn chinh nước ngoài. Nguồn ảnh: Pinterest. Một cái tên rất lạ lẫm nhưng cũng là một cuộc chiến cực kỳ nóng bỏng đã cướp đi sinh mạng của 13.298 người trong năm 2018 chính là cuộc chiến chống ma tuý ở Mexico. Nguồn ảnh: Tube. Cuộc chiến được chính phủ Mexico phát động từ năm 2006. Tới nay, tổng cộng đã có 250.547 người thiệt mạng trong cuộc chiến chống giặc ma tuý này. Nguồn ảnh: Tube. So với năm 2017, có vẻ như chính quyền Mexico đã giành được rất nhiều bước tiến triển tốt khi số người thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma tuý của năm 2017 cao tới hơn 31.000 người, nay đã giảm xuống còn chưa đầy 40%. Nguồn ảnh: Mecican. Tiếp đến là cuộc xung đột vũ trang ở Syria. Bắt đầu từ năm 2011, cuộc xung đột vũ trang này ước tính đã khiến khoảng 500.000 người thiệt mạng và khoảng hơn 3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa của mình. Nguồn ảnh: Groi. Số người thiệt mạng trong cuộc chiến này năm 2018 vào khoảng 29.789 người - thấp hơn 10.000 người so với cùng kỳ năm 2017 - một tín hiệu rất đáng khen ngợi với chính quyền Syria. Nguồn ảnh: Tube. Tuy nhiên, cuộc chiến ở Syria vẫn cực kỳ dai dẳng và chưa thể thấy trước được hồi kết. Điều này đồng nghĩa với việc, số người thiệt mạng do cuộc chiến này sẽ còn tiếp tục tăng cao hơn nữa. Nguồn ảnh: Tube. Cuối cùng là cuộc xung đột tại Yemen. Cũng bắt đầu từ năm 2011 bởi sự tác động của các cuộc xung đột ở Syria, cuộc chiến ở Yemen tới nay đã cướp đi sinh mạng của khoảng 48.000 người. Nguồn ảnh: Pinterest. Điều đáng nói ở đây đó là cuộc chiến ở Yemen đang dường như leo thang nhanh chóng mặt qua 2 năm trở lại đây. Trong tổng số gần 50.000 người thiệt mạng do các cuộc xung đột tại đây, có 16.817 người thiệt mạng vào năm 2017 và năm 2018, con số đó lên tới 25.705. Nguồn ảnh: Pinterest. Có lẽ sau Syria, Iraq và Afghanistan, Trung Đông sẽ vẫn chưa thể bớt đi tiếng súng vì nhân tố Yemen đã nổi lên như một "mớ hỗn độn" mới. Nguồn ảnh: Hneth. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ Nga tấn công khủng bố ở Syria.