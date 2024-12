Chiến thuật “trăn xiết mồi” của Quân đội Nga bao vây Kurakhove

Những ngày gần đây, Quân đội Nga (RFAF) áp dụng chiến thuật bao vây quy mô lớn và tiến hành các cuộc tấn công ác liệt vào khu vực thành phố Kurakhove từ 3 hướng: đông, đông nam và tây bắc; với hỏa lực bắn phá mãnh liệt vào các vị trí của Quân đội Ukraine (AFU) phòng thủ còn lại. Lực lượng thiết giáp hạng nặng của Nga tiếp tục tiến lên, thiết lập nhiều điểm hỏa lực bên ngoài Kurakhove và cắt đứt các đường tiếp tế chính, cũng như các kênh rút lui của quân phòng thủ Ukraine. Đặc biệt ở hướng tây, quân Nga đã kiểm soát tuyến tiếp tế quan trọng dẫn tới hậu phương, khiến tình thế của quân trú phòng AFU ở Kurakhove càng thêm khó khăn. Tình hình chiến đấu cho thấy, ở hướng mặt trận này, RFAF đã tập trung số lượng lớn pháo binh, xe bọc thép và tiến hành ném bom cường độ cao vào Kurakhove. Từ hình ảnh vệ tinh có thể thấy, nhiều tòa nhà trong thành phố đã bị pháo binh phá hủy, các mục tiêu quân sự cũng bị hư hại nghiêm trọng. Quân đội Nga cũng chiếm giữ một số điểm cao có giá trị chiến thuật ở phía tây bắc thành phố. Những vị trí này đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát toàn bộ tình hình chiến trường. Đối mặt với cuộc bao vây dày đặc của RFAF, quân phòng thủ Ukraine ở Kurakhove đã sử dụng các tòa nhà đô thị, để biến thành một số lượng lớn công sự và đặt chướng ngại vật chống tăng trên đường phố, nhằm ngăn chặn bước tiến của lực lượng thiết giáp Nga. Quân phòng thủ Ukraine cũng tổ chức một số cuộc tấn công quy mô nhỏ, nhằm phá vỡ vòng vây của quân Nga. Tuy nhiên, mọi hoạt động đột phá đều bị hỏa lực chính xác của Quân đội Nga tấn công, dẫn đến tổn thất nặng nề. Theo một số thông tin, hệ thống phòng thủ của Quân đội Ukraine ở Kurakhove đã được xây dựng trong thời gian dài và mạng lưới công sự dưới lòng đất rất phức tạp. Những công sự này đã giúp quân Ukraine có thể chống lại các cuộc tấn công ban đầu của Nga. Tuy nhiên, khi Quân đội Nga tiếp tục tăng quân và sử dụng vũ khí mới để thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các hầm ngầm dưới lòng đất, lợi thế phòng thủ của Quân đội Ukraine dần bị đánh mất. Tình hình giao tranh hiện tại khá bất lợi với AFU, nếu không có sự hỗ trợ từ bên ngoài, Kurakhove có thể lặp lại thảm họa ở Ugledar cách đây không lâu. Trong trận Kurakhove, RFAF áp dụng chiến thuật gọi là "trăn xiết mồi", giống như một con trăn lớn từ từ quấn quanh con mồi, chia quân Ukraine thành nhiều mảnh nhỏ và tiêu diệt riêng lẻ. Chiến thuật này đã làm giảm đáng kể khả năng tác chiến phối hợp của Quân đội Ukraine, khiến các khu vực phòng thủ khác nhau khó có thể hỗ trợ lẫn nhau. Các trận đánh ở hữu ngạn sông Sukhi Yaly cũng diễn ra hết sức ác liệt, RFAF đã điều động hàng chục xe bọc thép hạng nặng và số lượng lớn lực lượng đặc biệt. Sau ba ngày giao tranh ác liệt, cuối cùng họ đã chiếm được những khu vực ở ven sông. Dọc sông Sukhi Yaly có những khu rừng, địa hình phức tạp và cây cối rậm rạp, lẽ ra sẽ có lợi cho quân Ukraine phòng thủ. Tuy nhiên, RFAF đã sử dụng thiết bị quan sát ảnh nhiệt để tìm ra nơi ẩn náu của quân Ukraine. Hiện nay quân Nga đã tiến gần 3 km tới đây và thiết lập một trận địa pháo mới. Trang Rybar của Nga cho biết, RFAF đã thiết lập quyền kiểm soát chặt chẽ mọi tuyến đường đến Kurakhove, quân Ukraine tại đây hiện bị bao vây hoàn toàn. RFAF thành công trong việc chiếm giữ tất cả các ngôi nhà trong khu vực tư nhân ở trung tâm thành phố, đẩy quân Ukraine về khu nhà máy điện ở phía tây và dọc theo các cánh đồng. Hiện nay hai cánh quân của RFAF đang tiến nhanh, lấy đích là đường cao tốc H-15 ở phía tây thành phố Kurakhove làm điểm hợp vây. Câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu RFAF có thể lặp lại "túi Kurakhove", nhưng ở phía tây thành phố này. Đặc biệt là việc Cụm Vostok RFAF đã tiến đến ngôi làng Konstantinople, nằm trên trục đường H-15. Tất cả những điều này đều có thể nhìn thấy ở phía tây Kurakhove, và RFAF còn cách con đường thông thoáng cuối cùng ở phía tây khu định cư vài km nữa. Vì các cuộc tấn công thường không diễn ra nhanh chóng, nhưng rất có thể sau một thời gian, khi quân Ukraine phải rút chạy, họ sẽ từ bỏ các chiến hào ở phía đông một lần nữa và rút lui. Tuy nhiên, rút lui không phải là biện pháp cải thiện tình hình của quân Ukraine ở Kurakhove lúc này, vì đầu tiên, điều này vẫn phải được thực hiện dưới sự che chở của UAV và pháo binh, và bên cạnh đó, không có vị trí mới nào tốt hơn ở phía tây. Nếu họ tử thủ, RFAF rất khó để tấn công vào các vị trí này, nhưng nếu AFU rút lui, thì tình hình sẽ khác xa với việc liều chết chống đỡ. Kênh Deep State cho biết, ở Kurakhove, hiện RFAF điều một lượng lớn pháo hạng nặng và thực hiện bắn phá không ngừng nghỉ suốt 24 giờ vào các vị trí của quân phòng thủ Ukraine. Những đoạn video do cả lính Ukraine và lính Nga đăng lên mạng, toàn bộ bầu trời được thắp sáng bởi tiếng pháo. Như vậy có thể thấy, tình hình của AFU ở Kurakhove ngày càng tồi tệ, chiến tuyến đang bị co lại, tuyến phòng thủ ở một số nơi rất yếu. Ngoài ra còn có vấn đề về nguồn cung cấp hậu cần, nhiều binh sĩ báo cáo rằng không có đủ đạn để chiến đấu. Ngoài ra ở khu vực Kurakhove hiện nay, đường xá lầy lội, khi AFU phá đập nước hồ chứa Kurakhove, khiến xe bọc thép khó di chuyển, điều này làm tốc độ tiến công của quân Nga chậm lại, nhưng mặt khác càng khiến quân Ukraine phòng thủ ở Kurakhove càng thêm khốn khổ. (Nguồn ảnh: Topwar, Liveuamap, Rvvoenkory, Ukrinform). >>>Mời độc giả xem thêm video: Nga lắp đặt modem 4G và thẻ sim của Ukraine vào UAV.

