Quốc gia nào được lợi khi Mỹ rút quân khỏi Syria?

Một trong những quốc gia "vui mừng" nhất khi Mỹ rút quân khỏi Syria chính là Nga. Moscow chắc chắn đã rất bất ngờ nhưng có lẽ giờ đang ăn mừng cho thông điệp rút lui khỏi Syria "càng sớm càng tốt" mà Mỹ vừa thông báo. Nguồn ảnh: BI. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov từng cho biết trên truyền thông nước này rằng chừng nào Mỹ còn ở Syria, cuộc chiến này sẽ không có tương lai. Giờ đây, tương lai không chỉ đến với Syria mà còn đến cả với Nga. Nguồn ảnh: BI. Có mặt ở đây từ năm 2015, việc Mỹ rút quân khỏi quốc gia này sẽ là cơ hội cho Nga tăng cường thêm lực lượng quân sự hiện diện tại đây và biến Syria trở thành bàn đạp để Nga tăng cường sức ảnh hướng tới toàn vùng Trung Đông. Nguồn ảnh: BI. Quốc gia tiếp theo chắc chắn sẽ hưởng lợi rất nhiều trong việc Mỹ rút quân khỏi Syria đó là Iran. Hồi tháng 10 vừa rồi, Mỹ từng khẳng định sẽ đặt mục tiêu đuổi hết tất cả những người Iran và được Iran hậu thuẫn ra khỏi lãnh thổ Syria. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên chắc chắn Lầu Năm Góc và CIA chưa kịp thực hiện điều này trước khi họ rút lui. Việc Mỹ rút quân khỏi Syria chắc chắn sẽ giảm bớt áp lực quân sự lên Iran, giúp quốc gia này dễ dàng giành được nhiều lợi ích hơn trong tại khu vực này. Nguồn ảnh: BI. Không có bóng dáng Mỹ ở Syria, Iran rất có khả năng sẽ trở thành một thế lực mới, có sức ảnh hưởng tới các quốc gia khác trong khu vực và dần dần có tiếng nói hơn trên trường quốc tế. Nguồn ảnh: BI. Một trong những lực lượng chắc chắn giờ này đang ăn mừng cuộc rút lui của Mỹ đó là Chính quyền Syria của Tổng thống Bashar al-Assad. Nguồn ảnh: BI. Không còn sự can thiệp của Mỹ tại Syria, chính quyền của Tổng thống al-Assad giờ đây đã có thể toàn quyền quyết định trong cuộc chiến chống khủng bố, không cần phải "nể mặt" và không còn vướng bận các vấn đề chia sẻ thông tin tình báo lằng nhằng mỗi khi tiến hành các đợt tấn công quân sự quy mô lớn. Nguồn ảnh: BI. Cục diện của cuộc chiến tại Syria sau này chắc chắn sẽ nằm trong tay định đoạt của Moscow và Tổng thống al-Assad. Việc Mỹ rút lui sớm trước khi "tàn cuộc" cũng đồng nghĩa với việc sau khi cuộc chiến kết thúc, Mỹ sẽ không được "chia chác" bất cứ lợi lộc gì từ quốc gia này. Nguồn ảnh: BI. Và cuối cùng nhưng không thể không nhắc tới, khủng bố IS chính là một trong những lực lượng "sướng" nhất khi Mỹ rút quân khỏi Syria. Giờ đây, IS đã bớt đi một đối thủ, bớt đi một mối lo nhưng cũng có thể đã... mất đi người "chống lưng". Nguồn ảnh: BI. Thực tế thì trong khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố "đã chiến thắng trong cuộc chiến chống IS ở Syria và sẽ rút quân về nước" thì ước tính lực lượng IS vẫn còn quân số khoảng... 30.000 tên rải rác ở Iraq và Syria. Nguồn ảnh: BI. Giống với chính quyền của Tổng thống al-Assad, giờ đây số phận của IS và tương lai cục diện trên chiến trường này đã nằm trong tay khủng bố IS nhiều hơn so với thời điểm Mỹ vẫn còn hiện diện ở đây. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Nga cùng nỗ lực chống khủng bố IS ở Syria.. (nguồn RT)

Một trong những quốc gia "vui mừng" nhất khi Mỹ rút quân khỏi Syria chính là Nga. Moscow chắc chắn đã rất bất ngờ nhưng có lẽ giờ đang ăn mừng cho thông điệp rút lui khỏi Syria "càng sớm càng tốt" mà Mỹ vừa thông báo. Nguồn ảnh: BI. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov từng cho biết trên truyền thông nước này rằng chừng nào Mỹ còn ở Syria, cuộc chiến này sẽ không có tương lai. Giờ đây, tương lai không chỉ đến với Syria mà còn đến cả với Nga. Nguồn ảnh: BI. Có mặt ở đây từ năm 2015, việc Mỹ rút quân khỏi quốc gia này sẽ là cơ hội cho Nga tăng cường thêm lực lượng quân sự hiện diện tại đây và biến Syria trở thành bàn đạp để Nga tăng cường sức ảnh hướng tới toàn vùng Trung Đông. Nguồn ảnh: BI. Quốc gia tiếp theo chắc chắn sẽ hưởng lợi rất nhiều trong việc Mỹ rút quân khỏi Syria đó là Iran. Hồi tháng 10 vừa rồi, Mỹ từng khẳng định sẽ đặt mục tiêu đuổi hết tất cả những người Iran và được Iran hậu thuẫn ra khỏi lãnh thổ Syria. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên chắc chắn Lầu Năm Góc và CIA chưa kịp thực hiện điều này trước khi họ rút lui. Việc Mỹ rút quân khỏi Syria chắc chắn sẽ giảm bớt áp lực quân sự lên Iran, giúp quốc gia này dễ dàng giành được nhiều lợi ích hơn trong tại khu vực này. Nguồn ảnh: BI. Không có bóng dáng Mỹ ở Syria, Iran rất có khả năng sẽ trở thành một thế lực mới, có sức ảnh hưởng tới các quốc gia khác trong khu vực và dần dần có tiếng nói hơn trên trường quốc tế. Nguồn ảnh: BI. Một trong những lực lượng chắc chắn giờ này đang ăn mừng cuộc rút lui của Mỹ đó là Chính quyền Syria của Tổng thống Bashar al-Assad. Nguồn ảnh: BI. Không còn sự can thiệp của Mỹ tại Syria, chính quyền của Tổng thống al-Assad giờ đây đã có thể toàn quyền quyết định trong cuộc chiến chống khủng bố, không cần phải "nể mặt" và không còn vướng bận các vấn đề chia sẻ thông tin tình báo lằng nhằng mỗi khi tiến hành các đợt tấn công quân sự quy mô lớn. Nguồn ảnh: BI. Cục diện của cuộc chiến tại Syria sau này chắc chắn sẽ nằm trong tay định đoạt của Moscow và Tổng thống al-Assad. Việc Mỹ rút lui sớm trước khi "tàn cuộc" cũng đồng nghĩa với việc sau khi cuộc chiến kết thúc, Mỹ sẽ không được "chia chác" bất cứ lợi lộc gì từ quốc gia này. Nguồn ảnh: BI. Và cuối cùng nhưng không thể không nhắc tới, khủng bố IS chính là một trong những lực lượng "sướng" nhất khi Mỹ rút quân khỏi Syria. Giờ đây, IS đã bớt đi một đối thủ, bớt đi một mối lo nhưng cũng có thể đã... mất đi người "chống lưng". Nguồn ảnh: BI. Thực tế thì trong khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố "đã chiến thắng trong cuộc chiến chống IS ở Syria và sẽ rút quân về nước" thì ước tính lực lượng IS vẫn còn quân số khoảng... 30.000 tên rải rác ở Iraq và Syria. Nguồn ảnh: BI. Giống với chính quyền của Tổng thống al-Assad, giờ đây số phận của IS và tương lai cục diện trên chiến trường này đã nằm trong tay khủng bố IS nhiều hơn so với thời điểm Mỹ vẫn còn hiện diện ở đây. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Nga cùng nỗ lực chống khủng bố IS ở Syria.. (nguồn RT)